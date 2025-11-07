Doanh nghiệp điện gió kêu cứu vì bị cắt giảm công suất kéo dài

Loạt doanh nghiệp điện gió vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), kiến nghị hạn chế cắt giảm công suất phát điện khả dụng của cụm các nhà máy điện gió Quảng Trị.

Theo các doanh nghiệp, thời gian qua xảy ra tình trạng cắt giảm công suất phát điện lớn và kéo dài. Trong khi giai đoạn tháng 10 đến tháng 2 là mùa gió tốt nhất, chiếm phần lớn sản lượng điện trong năm, thì ngay cả tháng 10 năm nay lượng gió cũng giảm do biến đổi khí hậu.

Việc các nhà máy liên tục bị cắt giảm công suất khả dụng (20-90%, có thời điểm tới 99%) đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

"Thống kê trong tháng 10 cho thấy sản lượng bị cắt khoảng 50%, khiến doanh thu doanh nghiệp có thể giảm 10-20% nếu tình trạng này kéo dài đến cuối năm. Trong khi đó, biên lợi nhuận thực tế chỉ còn 5-10%, khiến nhà đầu tư có nguy cơ không đủ khả năng trả nợ và duy trì vận hành dự án", văn bản nêu.

Theo đó, các nhà đầu tư kiến nghị Bộ Công Thương, UBND tỉnh Quảng Trị, NSMO và EVN xem xét giải pháp hạn chế việc cắt giảm công suất phát điện. Trường hợp bắt buộc, đề nghị duy trì mức cắt giảm trung bình như các năm trước để doanh nghiệp có thể đảm bảo kế hoạch tài chính và thu hồi vốn đầu tư.

Các nhà đầu tư bày tỏ lo ngại nếu tình trạng giảm phát kéo dài sẽ làm giảm sức hấp dẫn của ngành năng lượng tái tạo (Ảnh: Nam Anh).

Các doanh nghiệp cũng kiến nghị cần cân đối thời điểm và tỷ lệ cắt giảm hợp lý, giới hạn mức cắt chỉ dao động 2-5% sản lượng trong giai đoạn cao điểm gió, hoặc bố trí việc cắt giảm vào khung giờ ít ảnh hưởng đến sản xuất.

Đồng thời, đề xuất nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để giảm thiểu việc cắt giảm công suất như mở rộng hệ thống truyền tải, tối ưu nguồn cung, khuyến khích tiêu thụ năng lượng tái tạo và cải thiện hạ tầng vận hành.

Trường hợp buộc phải cắt giảm, các nhà đầu tư mong muốn EVN và NSMO công khai, minh bạch thông tin về thời gian, tỷ lệ và công suất bị cắt đối với tất cả loại hình điện (thủy điện, điện gió, điện mặt trời, nhà nước và tư nhân) để đảm bảo công bằng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đề nghị đơn vị vận hành hệ thống điện xây dựng và công bố sớm các kịch bản điều phối, giúp các nhà máy chủ động kế hoạch sản xuất - vận hành, hạn chế chi phí phát sinh và tổn thất gián tiếp khó khắc phục trong ngắn hạn...