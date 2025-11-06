Vingroup của tỷ phú Vượng sắp có thương vụ lớn nhất lịch sử chứng khoán

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đáng chú ý, tài liệu của Vingroup có nội dung về việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn.

Tập đoàn này dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1:1 tức là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm một cổ phiếu mới. Thương vụ phát hành cổ phiếu thưởng có quy mô lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến được triển khai trong quý IV/2025.

Phát hành cổ phiếu thưởng là một hình thức doanh nghiệp tăng vốn điều lệ bằng cách chia thêm cổ phần cho cổ đông, không thu thêm tiền, dựa trên nguồn vốn có sẵn. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng.

Với quy mô này, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng sẽ trở thành công ty phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, vượt Hòa Phát, Masan, PV Gas... Gần nhất, họ thực hiện việc phát hành cổ phiếu, hay tăng vốn là năm 2020, sau khi tập đoàn này trả cổ tức cho cổ đông.

Vingroup tăng vốn trong bối cảnh cổ phiếu VIC đã tăng 416% từ đầu năm, đạt mức 209.000 tỷ đồng. Vốn hóa thị trường của tập đoàn hiện ở mức 807.592 tỷ đồng, đứng đầu trong số các doanh nghiệp niêm yết.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (Ảnh: VIC).

Bên cạnh đó, tập đoàn còn xin ý kiến cổ đông để bổ sung thêm một số ngành nghề như sản xuất sắt, thép, gang, luyện kim, gia công cơ khí, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, khuyết tật....

Trước đó đầu tháng 10, Vingroup thành lập Công ty VinMetal - doanh nghiệp sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC) và thép hợp kim đặc chủng cho xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Ngoài ra, công ty của ông Phạm Nhật Vượng dự kiến huy động 325 triệu USD (khoảng 8.500 tỷ đồng) trái phiếu quốc tế, với lãi suất 5,5% mỗi năm. Số trái phiếu của Vingroup được phát hành bằng đồng USD, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, Vingroup ghi nhận doanh thu 39.143 tỷ đồng, giảm gần 38% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 3.025 tỷ đồng, tăng 50% so với quý III/2024. Doanh nghiệp thu về hơn 30.000 tỷ đồng quý trước nhờ việc chuyển nhượng công ty con.

Tính tới ngày 30/9, tổng tài sản của Vingroup đạt 1,08 triệu tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Nợ vay tài chính ở mức hơn 321.900 tỷ đồng, tăng 44% từ đầu năm, gấp 2 lần vốn chủ sở hữu.