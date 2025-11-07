Vietcombank, VPBank, Nhà Đà Nẵng… “lãi đậm” nhờ chơi chứng khoán

Bức tranh kinh doanh quý III cho thấy phần lớn doanh nghiệp đều tăng trưởng mạnh. Không chỉ hoạt động cốt lõi khởi sắc nhờ nền tảng vĩ mô ổn định và chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, nhiều doanh nghiệp còn tận dụng đà tăng của thị trường chứng khoán để thu về nhiều tỷ đồng lợi nhuận.

Nhóm ngân hàng tích cực đầu tư chứng khoán

Đó là câu chuyện đang diễn ra tại Vietcombank - “ông lớn” của ngành ngân hàng Việt Nam. Trong quý III, Vietcombank dẫn đầu hệ thống với lãi ròng đạt 9.020 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lãi từ hoạt động chứng khoán kinh doanh của ngân hàng này đạt 106 tỷ đồng, gấp 2,9 lần so với quý III/2024.

VietinBank cũng ghi nhận kết quả ấn tượng với lợi nhuận sau thuế 8.448 tỷ đồng, tăng gần 62%, đứng thứ hai toàn ngành. Riêng mảng mua bán chứng khoán kinh doanh mang về 216 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần so với 16 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, ngân hàng còn lãi hơn 14 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán đầu tư, trong khi cùng kỳ vẫn báo lỗ.

VPBank là cái tên khác ghi nhận mức lãi ròng tăng gần 81%, nhờ hoạt động chứng khoán kinh doanh mang về 1.287 tỷ đồng, tăng mạnh so với 117 tỷ đồng năm ngoái.

Số lượng tài khoản chứng khoán tăng liên tục từ đầu năm trong bối cảnh chứng khoán Việt Nam khởi sắc (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ghi nhận, từ đầu năm đến nay, nhiều ngân hàng đã đẩy mạnh đầu tư vào chứng khoán và thu về kết quả khả quan. Đây được xem là bước đi “thức thời”, đón đầu làn sóng tăng trưởng mạnh của thị trường sau khi FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi vào ngày 8/10 vừa qua.

Trước đó, cũng nhiều “tay chơi” trái ngành trên sàn, từng thắng với chứng khoán song cũng nhiều giai đoạn thua lỗ.

Doanh nghiệp bất động sản "sống nhờ" chứng khoán

Đơn cử, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng (Nhà Đà Nẵng) từ năm 2021 đã không còn nguồn thu từ bất động sản. Giai đoạn này, thị trường nhà đất khó khăn, Nhà Đà Nẵng đã chuyển hướng đầu tư chứng khoán. Điều này vừa mang về cho công ty khoản lãi đột biến.

Quý III năm nay, Nhà Đà Nẵng ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 71 tỷ đồng, gấp 36 lần cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận tăng do thị trường chứng khoán có chuyển biến tích cực, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng.

Tại ngày 30/9, danh mục chứng khoán kinh doanh của Nhà Đà Nẵng có giá trị hợp lý hơn 651 tỷ đồng, cao hơn 32% so với giá gốc, tương ứng khoản lãi tạm tính 159 tỷ đồng.