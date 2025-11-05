Chồng Đoàn Di Băng bị bắt: Doanh nghiệp đứng sau quy mô ra sao?

Ngày 5/11, Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai.

Công an Đồng Nai phát hiện Công ty cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai do Đinh Văn Liên điều hành đã sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả có chỉ số SPF chỉ đạt hơn 51% so với công bố.

Liên cùng Nguyễn Thị Tuyến - Phó tổng giám đốc EBC Đồng Nai và Nguyễn Quốc Vũ - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group, đơn vị tiêu thụ sản phẩm - bị xác định có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015.

VB Group là pháp nhân đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, là Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group được thành lập vào tháng 4/2021. Công ty này có ngành nghề kinh doanh chính theo đăng ký kinh doanh là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại phường Chợ Lớn, TPHCM. Vốn điều lệ là 8 tỷ đồng.

Thời điểm mới thành lập, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật là ông Lương Minh Hưng (sinh năm 1997). Tuy nhiên từ tháng 7/2024, ông Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) trở thành chủ sở hữu, Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp. Thông tin kê khai thuế cho thấy doanh nghiệp có 10 lao động.

Thông tin về Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB group (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài VB Group, ông Nguyễn Quốc Vũ từng là Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Universal và Doanh nghiệp tư nhân thế giới steak.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Universal do Phạm Thị Thanh Thúy (Đoàn Di Băng) sở hữu, thành lập năm 2017 với vốn 9 tỷ đồng. Tuy nhiên doanh nghiệp đã giải thể năm 2022. Doanh nghiệp tư nhân Thế Giới Steak hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực cũng đã giải thể.

Còn về Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, tiền thân là Công ty TNHH E.B.C Mỹ phẩm Giang Điền, được thành lập tháng 11/2014. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

Công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Hai cá nhân góp vốn gồm ông Bùi Minh Đăng góp 980 triệu đồng, ông Đinh Văn Liên góp 1,02 tỷ đồng. Ông Đăng là Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc doanh nghiệp.

Năm 2017, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Dược phẩm E.B.C Giang Điền và tăng vốn lên 30 tỷ đồng. Đến tháng 4/2021, công ty đổi tên thành Công ty TNHH EBC Group và tăng vốn điều lệ 43 tỷ đồng. Sau đó, công ty có nhiều lần thay đổi về người đại diện pháp luật.

Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Hồi tháng 1, Công ty TNHH EBC Group đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Kim Phượng (sinh năm 1986).

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược EBC góp 59,1 tỷ đồng (98,5% vốn), ông Vương Thanh Long góp 600 triệu đồng (1% vốn) và ông Phạm Minh Đức góp 300 triệu đồng (0,5% vốn). Đến tháng 4, chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật được chuyển sang cho bà Đỗ Thị Lệ Quyên (sinh năm 1982).

Trước đó, hồi cuối tháng 5, Bộ Công an cho biết VB Group đã tiếp nhận sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body do Công ty EBC Đồng Nai sản xuất và bán ra thị trường 1.652 sản phẩm, tổng giá trị hơn 163 triệu đồng.