Lộ vốn góp của Huấn "Hoa Hồng" tại công ty bán cây cảnh giá trăm triệu đồng

Bùi Xuân Huấn (tên thường gọi là Huấn "Hoa Hồng") sinh năm 1985, quê Yên Bái cũ. Huấn "Hoa Hồng" được nhiều người biết đến, nhất là giới trẻ, thông qua các video livestream, kênh YouTube.

Huấn "Hoa Hồng" góp vốn và điều hành hệ sinh thái doanh nghiệp đa ngành từ y tế, vệ sinh nhà cửa, quảng cáo đến bất động sản. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group có vốn gần 100 tỷ đồng, Huấn giữ 55% cổ phần.

Huấn "Hoa Hồng" còn góp vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ 168, Công ty cổ phần dịch vụ FB châu Á, Công ty cổ phần Huấn Hoa Hồng và Công ty bất động sản Hoa Hồng Land, song nhiều doanh nghiệp hiện không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Đáng chú ý, Huấn "Hoa Hồng" còn góp vốn thành lập Công ty TNHH Vườn tùng Nhật Chiến Huấn JP (xã Gia Lâm, TP Hà Nội). Công ty được thành lập vào tháng 4/2024, do ông Đặng Hoàng Anh Chiến (SN 1985) làm Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ngành nghề chính của doanh nghiệp là bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh, hàng lưu niệm, hàng đan lát... trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu)...

Thông tin về Công ty TNHH Vườn tùng Nhật Chiến Huấn JP (Ảnh: Chụp màn hình).

Tại thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 9 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ đông, ông Đặng Hoàng Anh Chiến và Bùi Xuân Huấn mỗi người góp 4 tỷ đồng (tương đương 44,44% vốn góp mỗi người), Nguyễn Thị An Trang và Phạm Thị Ngọc Linh mỗi người góp 500 triệu đồng (5,55% vốn góp mỗi người).

Thời điểm tháng 5/2024, Huấn "Hoa Hồng" cũng đăng tải hình ảnh, video khai trương vườn tùng Chiến Huấn JP tại Hoài Đức (Hà Nội). Trên trang Facebook sở hữu gần 700.000 người theo dõi, Bùi Xuân Huấn cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh rao bán cây cảnh giá bán lên tới hàng trăm triệu đồng.

Kể từ khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Huấn "Hoa Hồng" và vợ còn thường xuyên livestream bán hàng nước hoa, mỹ phẩm... mang thương hiệu riêng do Huấn "Hoa Hồng" giới thiệu là người sáng lập và điều hành. Đáng chú ý, nhiều mẫu nước hoa chiết có giá chỉ vài chục nghìn đồng.

Huấn "Hoa Hồng" từng không ít lần bị xử phạt liên quan đến các hành vi vi phạm, phát ngôn gây tranh cãi...