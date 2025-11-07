Những tỷ phú nào của Việt Nam có tham vọng "bay" vào vũ trụ?

Trong động thái đầy bất ngờ mới đây, tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố thành lập Công ty cổ phần VinSpace với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

3 cha con tỷ phú Phạm Nhật Vượng gây bất ngờ với VinSpace

Công ty do Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, cùng 2 con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp vốn.

Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng góp vốn lớn nhất với 213 tỷ đồng, tương đương 71%; Vingroup góp 57 tỷ đồng, tương đương 19%. Ngoài ra, Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 15 tỷ đồng, tương đương 5% vốn.

Theo thông tin công bố, công ty đăng ký hoạt động ở 6 ngành nghề bao gồm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng đăng ký sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan; vận tải hàng hóa hàng không; hoạt động viễn thông vệ tinh và hoạt động viễn thông khác.

Ông Nguyễn Đức Thụy sớm nhen nhóm tham vọng chinh phục không gian

Trước VinSpace, đã có một tỷ phú Việt nhen nhóm ý định đầu tư vào lĩnh vực không gian là ông Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy).

Bầu Thụy đã từng nhen nhóm Thaispace - mục tiêu chinh phục không gian (Ảnh: DT).

Cuối năm 2021, Công ty cổ phần Thaiholdings thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Thaispace với mục tiêu là thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ tại Phú Quốc. Tổng vốn điều lệ dự kiến của Thaispace là 26.688 tỷ đồng. Công ty này cũng dự kiến huy động vốn từ thị trường chứng khoán Mỹ với kế hoạch IPO trong năm 2022 nếu đủ điều kiện.

Thaigroup cũng đã có công văn gửi UBND tỉnh Kiên Giang (cũ), trong đó xin nghiên cứu, khảo sát vị trí và đề xuất đầu tư dự án Cảng vũ trụ du lịch tại Phú Quốc với mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thời gian sau đó, kế hoạch của bầu Thụy có nhiều thay đổi đáng chú ý.

Cụ thể, vào tháng 5/2022, Thaispace chuyển sang mô hình Công ty TNHH, đồng thời giảm vốn điều lệ xuống chỉ còn 2.275 tỷ đồng. Ở thời điểm này, cơ cấu sở hữu của Thaispace bao gồm: Thaiholdings (nắm giữ 16,98% vốn điều lệ) và ông Nguyễn Đức Thụy (sở hữu 83,02% vốn điều lệ).

Tháng 6/2022, Thaispace đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Bãi Thơm - Phú Quốc (Bãi Thơm - Phú Quốc). Bầu Thụy đã chuyển nhượng phần vốn góp trong pháp nhân này cho bà Phạm Thu Hằng và ông Nguyễn Chí Kiên.

Đến tháng 10/2022, Thaiholdings hoàn tất thoái vốn tại Bãi Thơm - Phú Quốc cho ông Trịnh Văn Thiệm - cựu Chủ tịch HĐQT Thaigroup.

Những tỷ phú mê chinh phục không gian

Thế giới có Elon Musk (SpaceX), Jeff Bezos (Blue Origin) đã khởi xướng giấc mơ chinh phục vũ trụ (Ảnh: IT).

Trong khi đó, ở quy mô toàn cầu, những bước đi tương tự đã được khởi xướng từ nhiều năm trước bởi các tỷ phú như Elon Musk (SpaceX), Jeff Bezos (Blue Origin) hay Richard Branson (Virgin Galactic). Họ đều đã biến ước mơ tương tự thành ngành công nghiệp trị giá hàng trăm tỷ USD.

Nổi trội nhất là Elon Musk với dự án SpaceX. Từ doanh nhân công nghệ đến người đưa tên lửa tư nhân đầu tiên lên quỹ đạo, Elon Musk mở ra kỷ nguyên mới cho ngành hàng không vũ trụ. Giấc mơ về vũ trụ của vị tỷ phú thế giới này, theo báo chí nước ngoài, không chỉ nằm ở việc chinh phục không gian, mà còn là khát vọng đưa loài người trở thành một nền văn minh liên hành tinh.

Năm 2002, SpaceX ra đời với mục tiêu cắt giảm chi phí phóng tên lửa tới 90%. Dự án đầu tiên của ông thất bại liên tiếp 3 lần, khiến công ty đứng bên bờ phá sản. Đến lần phóng thứ tư vào năm 2008 đã thành công, giúp SpaceX giành được hợp đồng 1,6 tỷ USD với NASA để vận chuyển hàng hóa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Không dừng lại ở việc phóng tên lửa, Musk tiếp tục mở rộng “đế chế không gian” với dự án Starlink - mạng lưới hàng nghìn vệ tinh cung cấp Internet tốc độ cao từ quỹ đạo.

Dù nhiều lần thử nghiệm thất bại, tỷ phú Elon Musk vẫn kiên định. Ông cho rằng “mỗi vụ nổ là một bài học để tiến gần hơn đến mục tiêu lớn”. Hiện SpaceX được biết đã tiến tới giai đoạn thử quỹ đạo thành công, sẵn sàng cho các sứ mệnh chở hàng và người trong tương lai gần.