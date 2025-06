Bamboo Airways, chuyện "ghế nóng" và khát vọng chuyển mình

Những lần thay "ghế nóng" trong HĐQT Bamboo Airways

Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) chính thức được thành lập vào ngày 31/5/2017, với số vốn điều lệ 700 tỷ đồng, do Tập đoàn FLC đóng góp 100%.

Hãng cất cánh chuyến bay đầu tiên vào ngày 16/1/2019 và là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ chất lượng cao theo mô hình hãng hàng không truyền thống (full service carrier). Hãng bay này sau khi ra mắt đã gây ấn tượng với việc duy trì tỷ lệ đúng giờ trung bình (OTP) cao.

Kể từ khi được thành lập, Bamboo Airways là dự án được cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đặt nhiều tâm huyết. Ông Quyết từng nhiều lần đề cập đến kế hoạch IPO (đưa cổ phiếu lần đầu ra công chúng) với giá không thấp hơn 60.000 đồng tương ứng vốn hóa gần 5 tỷ USD.

Sau khi bị bắt vào cuối tháng 3/2022, ông Trịnh Văn Quyết đã ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó tổng giám đốc của Tập đoàn FLC khi đó đại diện cho mình thực hiện các công việc liên quan. Trong đó, bà Yến được ủy quyền giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways và quyền cổ đông của ông Quyết tại hãng hàng không này.

Sau khi công bố bà Yến giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways một ngày, FLC phát đi thông báo về việc bổ nhiệm ông Đặng Tất Thắng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của hãng bay này từ ngày 31/3/2022. 4 tháng sau khi nhậm chức, ông Thắng đã có đơn từ nhiệm làm chủ tịch, tổng giám đốc với lý do cá nhân, có nhiều công việc cần giải quyết nên không thể sắp xếp thực hiện các nhiệm vụ trên cương vị hiện tại.

Bamboo Airways là dự án được cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đặt nhiều tâm huyết (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sau khi ông Thắng rời đi, ông Nguyễn Ngọc Trọng được bầu làm Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways từ tháng 8/2022. Ông Trọng là lãnh đạo đã gắn bó với hãng bay này từ ngày đầu thành lập, cũng là Phó tổng giám đốc đầu tiên của Bamboo Airways từ năm 2018, rồi giữ chức Phó chủ tịch Bamboo Airways từ tháng 4/2022. Ông Trọng giữ vị trí này trong 10 tháng, và đến tháng 6/2023, ông cũng xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, khi nhiệm kỳ 2019-2024 vẫn chưa kết thúc.

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào cuối tháng 6/2023, Bamboo Airways công bố bổ nhiệm ông Oshima Hideki làm Chủ tịch HĐQT. Nhưng sau đó ít ngày, ông Hideki đã từ nhiệm vị trí này và đảm nhiệm vai trò Cố vấn cao cấp cho HĐQT Bamboo Airways cho đến nay.

Sau đó, hãng bay này công bố ông Lê Thái Sâm sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của hãng từ tháng 7/2023. Đến tháng 2/2024, hãng tiếp tục ban hành nghị quyết bầu ông Phan Đình Tuệ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, với mục tiêu đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hãng.

Ông Tuệ gia nhập hãng hàng không này vào tháng 6/2023 với vai trò Thành viên HĐQT, rồi Phó chủ tịch thường trực. Ông được giới thiệu có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và từng giữ chức Phó tổng giám đốc Sacombank từ năm 2012. Tuy nhiên, mới đây, Bamboo Airways cho biết Chủ tịch HĐQT Phan Đình Tuệ đã gửi đơn xin từ nhiệm. Việc này sẽ có hiệu lực ngay sau khi đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra vào ngày 5/7.

Hãng cũng miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát, gồm bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm, ông Phạm Văn Phùng và ông Vũ Minh Tuấn. Cả 3 ông bà cũng đều có đơn xin từ nhiệm. Hiện HĐQT Bamboo Airways có 5 thành viên gồm ông Phan Đình Tuệ, Lê Thái Sâm, Nguyễn Ngọc Trọng, Lê Bá Nguyên và bà Lê Thị Trúc Quỳnh.

Bamboo Airways ghi nhận nhiều biến động nhân sự (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngày 17/6, Bamboo Airways đã bổ nhiệm ông Trương Phương Thành đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của hãng. Ông Thành có thời gian dài gắn bó và giữ vai trò Phó tổng giám đốc Bamboo Airways giai đoạn 2019-2024, sau đó rời hãng. Ông được giới thiệu có nhiều năm công tác và giữ các vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp hàng không lớn của Việt Nam.

Bà Lê Thị Trúc Quỳnh, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Bamboo Airways, cho biết ông Thành từng đồng hành cùng hãng trong những giai đoạn bản lề và sự trở lại lần này của ông là sự bổ sung cần thiết cho đội ngũ điều hành trong giai đoạn Bamboo Airways đang bước vào thời kỳ phục hồi và tăng tốc phát triển.

Bà Trúc Quỳnh cũng nhấn mạnh, sau khi Bamboo Airways cơ bản hoàn tất giai đoạn đầu của quá trình tái cấu trúc, việc đón trở lại những nhân sự từng gắn bó và am hiểu sâu sắc về tổ chức là xu hướng hợp lý và cũng là một phần trong định hướng gìn giữ văn hóa doanh nghiệp, bảo đảm tính kế thừa trong công tác điều hành.

Hãng cũng vừa bổ nhiệm nhiều vị trí nhân sự lãnh đạo như ông Trần Minh Việt phụ trách Ban Công nghệ thông tin và ông Vũ Minh Tuấn phụ trách Ban Tài chính - Kế toán.

Khát vọng chuyển mình

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Bamboo Airways cho biết trong năm 2023, công ty đã có sự phục hồi tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2024, Bamboo Airways dự kiến tổng doanh thu đạt 4.857 tỷ đồng và giảm lỗ về mức 1.387 tỷ đồng.

Ông Lương Hoài Nam nói, tái cấu trúc hàng không là công việc rất khó khăn, song hãng vẫn đặt mục tiêu là 2024 sẽ là năm cuối cùng kinh doanh bị lỗ, từ năm 2025 sẽ kinh doanh hòa vốn và tiến đến có lãi trong các năm tiếp theo.

Mặc dù đội máy bay của Bamboo Airways giảm 19% so với năm 2022 do việc tái cấu trúc đội tàu bay, song doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty tăng 6% so với năm 2022, đạt hơn 12.300 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ lấp đầy ghế tăng lên mức 87%, doanh thu hành khách trung bình tăng 14%, doanh thu phụ trợ tăng 25%.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Bamboo Airways năm 2023 đã được đưa về mức dương 236,8 tỷ đồng so với mức âm 19.798 tỷ đồng năm 2022. Hãng cũng cho biết tổng nợ phải trả của công ty giảm khoảng 2.000 tỷ đồng trong năm 2023.

Năm 2025, Bamboo Airways đặt mục tiêu đón thêm tàu bay, để tiếp tục khai thác trở lại mạnh mẽ hơn nữa trên các đường bay nội địa và quốc tế (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong năm 2025, Bamboo Airways đặt mục tiêu đón thêm tàu bay, để tiếp tục khai thác trở lại mạnh mẽ hơn nữa trên các đường bay nội địa và quốc tế, tạo điều kiện cho kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán.

Sau thời gian tái cơ cấu, hãng này cho hay cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực về mô hình kinh doanh, cơ cấu đội tàu bay, cơ cấu nhân sự và năng lực tài chính. Gần đây, hãng đã thuê ướt máy bay Boeing 737-900ER từ BBN Airlines (Indonesia) để vận hành trên các đường bay đông khách tại Việt Nam cũng như một số điểm đến tại khu vực Đông Nam Á.

Hãng cũng nêu đang tìm kiếm và đàm phán với các đối tác trên khắp thế giới để thuê thêm tàu bay, củng cố đội bay, góp phần đảm bảo tải cung ứng đáp ứng nhu cầu của thị trường hàng không nội địa. Hiện Bamboo Airways duy trì ổn định hoạt động khai thác với đội tàu bay thân hẹp, tập trung vào các đường bay trục, cùng các đường bay kết nối du lịch trong và ngoài nước.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, PGS.TS. Nguyễn Thiện Tống, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không (Đại học Bách khoa TPHCM), nhận định rằng Bamboo Airways từng được biết đến với chất lượng dịch vụ tốt và giá cả cạnh tranh. Tuy nhiên, để đạt được lợi nhuận bền vững, hãng cần có những điều chỉnh chiến lược.

"Bamboo Airways cần ước lượng tính toán đúng vừa phải để đủ chuyến, đủ khách và có lời để bay", ông Tống nói. Điều này đòi hỏi hãng phải tối ưu hóa tần suất bay và lượng khách trên mỗi chuyến để đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Về mặt cơ cấu tổ chức, ông Tống gợi ý hãng có thể xem xét sử dụng đội ngũ nhân sự trẻ để mang lại luồng gió mới và những ý tưởng sáng tạo.

Đặc biệt, vị chuyên gia này nhấn mạnh tiềm năng của các thị trường ngách mà Việt Nam đang bỏ trống. Các hãng hàng không quy mô nhỏ có thể cân nhắc khai thác các đường bay ngắn, sử dụng máy bay nhỏ, tầm thấp, chỉ khoảng 50-70 chỗ ngồi.

PGS.TS. Nguyễn Thiện Tống cho rằng việc tập trung vào các chuyến bay ngắn, không chen chân vào những sân bay lớn sẽ giúp các hãng nhỏ hơn tìm được lợi thế cạnh tranh riêng. "Các hãng có thể sử dụng máy bay nhỏ hơn dưới 20 chỗ ngồi, để di chuyển giữa các vùng gần, chỉ cần phi công không cần tiếp viên. Các nước đã áp dụng mô hình này rất thành công", ông nói.