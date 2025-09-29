Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành KH&CN

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông (BCVT) và 66 năm ngành Khoa học & Công nghệ (KH&CN).

Đông đảo các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Chính phủ và các thế hệ cán bộ ngành Bưu chính Viễn thông, Khoa học và Công nghệ cũng có mặt tham dự buổi lễ.

Đây là sự kiện quy mô nhất kể từ tháng 3/2025 khi Bộ Thông tin - Truyền thông cùng Bộ Khoa học và Công nghệ hợp nhất thành Bộ Khoa học và Công nghệ mới.

Với quy mô 2.700 đại biểu, sự kiện có sự hiện diện và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Sự kiện là dịp để ôn lại lịch sử vẻ vang, tri ân những cống hiến của các thế hệ đi trước, khơi dậy tinh thần đổi mới trong giai đoạn mới, khẳng định quyết tâm của ngành trong thời kỳ mới, khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực trung tâm cho phát triển đất nước.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết: "Lịch sử 80 năm ngành Bưu chính - Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học - Công nghệ, là lịch sử của truyền thống anh hùng, sáng tạo, cống hiến, hy sinh. Tinh thần ấy hôm nay cần được khơi dậy mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước, để mỗi người, mỗi tổ chức đều nỗ lực vì mục tiêu chung: một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng".

"Đất nước ta đang đứng trước vận hội lịch sử. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn, mà là con đường sống còn để phát triển nhanh và bền vững. Đây là chìa khóa vàng để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Suốt 8 thập kỷ qua, ngành BCVT và KH&CN không chỉ góp phần xây dựng nền móng của một đất nước độc lập, tự cường mà còn gieo hạt giống tri thức và tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng cho các thế hệ mai sau".

"80 năm - một chặng đường lịch sử đủ dài để gian khó lắng thành cốt cách, để hy sinh hoá thành bản lĩnh, để chiến công trở thành niềm kiêu hãnh. Đó là 80 năm "đi trước mở đường", 80 năm phụng sự đất nước, 80 năm đồng hành cùng dân tộc", Bộ trưởng Hùng nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Bộ KH&CN đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp to lớn của tập thể và cá nhân trong sự nghiệp phát triển KH&CN và BCVT.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng thay mặt Bộ KH&CN đón nhận món quà từ Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là bức tượng "Bác Hồ về thăm quê 1961".