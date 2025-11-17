Đội quân robot hình người tự thay pin để hoạt động liên tục

UBTech, hãng công nghệ robot có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc), vừa cho xuất xưởng một lô hàng trăm robot hình người cho các khách hàng của mình, là những nhà sản xuất ô tô, những công ty vận tải quy mô lớn… Đây là những công ty đặt hàng UBTech để đưa các mẫu robot hình người vào dây chuyền sản xuất, hoạt động trong các nhà máy, kho bãi.

Loại robot được UBTech cung cấp đến khách hàng là Walker S2, robot hình người được thiết kế cho các nhiệm vụ tự động hóa và có thể hoạt động liên tục 24/7 nhờ khả năng tự thay pin mà không cần sạc.

Robot Walker S2 của UBTech có thể tự thay thế mô-đun pin để vận hành liên tục mà không cần dừng lại để sạc (Ảnh: UBTech).

Walker S2 được trang bị 2 mô-đun pin độc lập, có thể thay thế riêng biệt từng mô-đun. Khi phát hiện một mô-đun pin gần cạn kiệt, Walker S2 sẽ tự tháo rời thỏi pin để thay bằng một viên pin mới giúp quá trình hoạt động không bị gián đoạn.

Quá trình thay pin trên Walker S2 mất khoảng 3 phút, diễn ra hoàn toàn tự động và không cần sự trợ giúp của con người.

Walker S2 có chiều cao 1,76m, nặng 43kg, được tích hợp hàng chục khớp trên cơ thể để di chuyển mượt mà như người thật. Robot được trang bị bàn tay 5 ngón với các khớp linh hoạt giúp cầm nắm các đồ vật dễ dàng. Robot có thể mang đồ vật nặng tối đa 15kg và xử lý các đồ vật với độ chính xác cao.

Trên đầu của robot Walker S2 được trang bị camera, các cảm biến LiDAR để ghi nhận môi trường, đo độ sâu không gian xung quanh để di chuyển và tránh các chướng ngại vật.

UBTech cho biết hãng đã nhận được đơn đặt hàng trị giá hơn 800 triệu tệ (tương đương 112 triệu USD) cho các mẫu robot Walker S2 trong năm nay. Công ty dự kiến sẽ cung cấp 500 robot hình người trong năm 2025 và sẽ đạt công suất sản xuất 1.000 robot hình người vào năm sau.

Tính riêng trong nửa đầu năm 2025, UBTech đã đạt được doanh thu 621 triệu tệ, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận đạt 217 triệu tệ, tăng 17,3%.

Đội quân robot hình người vừa được xuất xưởng của UBTech

UBTech cũng đặt mục tiêu phát triển và nâng cấp robot hình người của hãng để có thể thực hiện các công việc phức tạp, đòi hỏi sự khéo léo, thay vì chỉ sử dụng cho các công việc nặng và bê vác thông thường.

Trung Quốc được các chuyên gia đánh giá dẫn đầu thế giới về tốc độ phát triển robot hình người. Chính phủ quốc gia này cũng đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực robot hình người với các chính sách ưu đãi cho các công ty khởi nghiệp.

Vào tuần trước, hãng xe điện Xpeng cũng của Trung Quốc đã cho ra mắt mẫu robot hình người Iron, nổi bật với kiểu dáng nữ giới và khả năng chuyển động mượt mà như người thật. Xpeng thậm chí còn phải "lột áo" robot để chứng minh Iron không phải do người đóng giả bên trong.