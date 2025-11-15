Đột phá: Blue Origin thực hiện thành công vụ phóng tên lửa đẩy lên sao Hỏa

Công ty vũ trụ của tỷ phú Jeff Bezos, đã ghi dấu ấn lịch sử vào ngày 13/11 khi thành công thu hồi tên lửa đẩy New Glenn sau chuyến bay thứ hai, mở ra kỷ nguyên mới trong cuộc đua không gian thương mại.

Tên lửa Glenn mới trên bệ phóng (ảnh: Blue Origin).

Vụ phóng, vốn bị trì hoãn nhiều ngày do điều kiện thời tiết bất lợi cả trên Trái Đất và trong không gian, đã kết thúc trong tiếng reo hò phấn khích tại bãi phóng ở Mũi Canaveral.

Tên lửa đẩy đã hạ cánh nhẹ nhàng trên một bệ nổi, một thành tựu mà trước đây chỉ có SpaceX của Elon Musk mới thực hiện được với tên lửa quỹ đạo.

Cạnh tranh khốc liệt

Thành công này của Blue Origin diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa hai "ông lớn" vũ trụ tư nhân. Cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ NASA gần đây đã mở thầu cho sứ mệnh Mặt Trăng theo kế hoạch, càng làm tăng thêm sức nóng cho cuộc đua.

Ông Jared Isaacman, một đồng minh của ông Musk và vừa được Tổng thống Donald Trump đề cử lại làm người đứng đầu NASA, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trên X: "Thật tuyệt vời!" và gửi lời chúc mừng tới Blue Origin. Ngay cả ông Musk cũng không ngần ngại khen ngợi đối thủ: "Xin chúc mừng @JeffBezos và đội ngũ @BlueOrigin!"

Chuyến bay của New Glenn đã phải đối mặt với nhiều lần trì hoãn. Ngày 9/11, thời tiết trên Trái Đất không thuận lợi. Ngày 12/11, "hoạt động mặt trời tăng cao" khiến NASA lo ngại có thể ảnh hưởng đến tàu vũ trụ.

Thậm chí, vào ngày 13/11, thêm nhiều trục trặc không được Blue Origin giải thích đã gây ra sự chậm trễ. Cuối cùng, vào lúc 3h55 chiều ngày 13/11 giờ địa phương (tức 3h55 sáng 14/11 giờ Hà Nội), New Glenn đã cất cánh.

Tên lửa New Glenn dài 98 mét trên bệ phóng (ảnh: Blue Origin).

Sứ mệnh Sao Hỏa và tương lai tái sử dụng

Tên lửa New Glenn dài 98 mét hiện đang mang theo tàu vũ trụ đôi ESCAPADE của NASA lên sao Hỏa. Mục tiêu của sứ mệnh là nghiên cứu lịch sử khí hậu của hành tinh Đỏ, với hy vọng cuối cùng là đưa con người lên trực tiếp khám phá nơi đây. Tiếng vỗ tay lại vang lên một lần nữa khi tàu vũ trụ được triển khai thành công.

Ông Joseph Westlake, Nhà vật lý học mặt trời của NASA, giải thích rằng cặp tàu vũ trụ "Blue" và "Gold" sẽ tìm một "quỹ đạo đỗ an toàn, lành tính" để "đo đạc thời tiết vũ trụ trên Trái Đất". Sau đó, vào mùa thu năm 2026, khi các hành tinh đạt được sự kết nối lý tưởng, tàu vũ trụ sẽ bắt đầu hành trình đến sao Hỏa và hạ cánh vào năm 2027.

Việc phóng và thu hồi thành công tên lửa đẩy mở ra khả năng thực hiện các chuyến bay thường xuyên hơn trong tương lai, không bị giới hạn bởi thời gian Trái Đất và Sao Hỏa thẳng hàng trực tiếp (khoảng hai năm một lần).

Chuyến bay đầu tiên của New Glenn vào tháng 1 cũng được đánh dấu là một thành công khi tải trọng đạt quỹ đạo và hoàn thành các thử nghiệm. Tuy nhiên, tên lửa đẩy tầng một đã bị mất trong quá trình hạ cánh. Thành tựu vào ngày 13/11 cho thấy Blue Origin đang tiến gần hơn đến mục tiêu giảm chi phí bằng cách tái sử dụng tên lửa đẩy.

"Phóng, hạ cánh, lặp lại - bắt đầu từ hôm nay", ông Eddie Seyffert, một trong những bình luận viên phát sóng trực tuyến của Blue Origin, tuyên bố.

Quá trình phóng và hạ cánh của tên lửa đẩy New Glenn (ảnh: Blue Origin).

Thành công này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép lên NASA để đẩy nhanh tiến độ đưa con người lên Mặt Trăng, trong cuộc đua với Trung Quốc.

Ông George Nield, một Giám đốc điều hành cấp cao trong ngành hàng không vũ trụ, nhận định vụ phóng này sẽ là một "chỉ báo" cho sự tiến bộ của Blue Origin và có thể cho thấy "liệu họ có thể đóng vai trò lớn hơn trong việc thám hiểm Mặt Trăng trong tương lai gần hay không".