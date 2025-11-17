Lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân ở Gia Lai

Một trận lốc xoáy bất ngờ đã quét qua phường Bình Định, tỉnh Gia Lai vào rạng sáng 17/11, gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa của người dân. Gió mạnh đã làm tốc mái nhiều căn nhà tại tổ dân phố An Hòa, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Bình Định, cho biết cơn lốc xuất hiện vào khoảng 2h cùng ngày, với sức gió mạnh đã gây hư hỏng nhiều nhà dân.

Lốc xoáy bất ngờ làm tốc mái nhiều nhà dân ở phường Bình Định, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công Sơn).

"Chính quyền đang khẩn trương thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân. Mức hỗ trợ dự kiến là 2 triệu đồng đối với các trường hợp nhà bị tốc mái một phần và 5 triệu đồng cho những căn nhà bị thiệt hại nặng, trên 60-70%", ông Cường thông tin.

Bà Nguyễn Thị Cúc (78 tuổi), một người dân sống tại phường Bình Định, không khỏi bàng hoàng kể lại: "Cơn lốc đến rất nhanh, gió rít mạnh kinh hoàng. Mái hiên và một phần mái phòng khách nhà tôi đã bị tốc, hư hỏng nặng nề".

Theo ông Đỗ Thành Danh, Tổ phó tổ dân phố An Hòa, mức độ thiệt hại tại khu vực này khá nghiêm trọng, nhiều nhà bị tốc mái từ 10% đến 70%. Đáng chú ý, một số căn nhà vừa được sửa chữa sau thiệt hại do bão số 13 gây ra, nay lại tiếp tục bị lốc cuốn bay ngói, khiến người dân càng thêm khó khăn.

Lốc xoáy làm tốc ngói và hư hỏng bồn nước của người dân (Ảnh: Công Sơn).

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 16/11, một cơn lốc xoáy xảy ra ở xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng làm 2 nhà dân tốc mái hoàn toàn, gần 20 nhà bị tốc mái một phần, nhiều cây cối ngã đổ.

Rất may, vụ lốc xoáy không gây thiệt hại về người, có 2 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tiếp đó, lúc 0h30 ngày 17/11, trận lốc xoáy xảy ra đã làm hư hại nhiều nhà dân trên địa bàn xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi cuốn bay mái 22 ngôi nhà của người dân, làm đổ một số trụ điện.

Lốc xoáy xảy ra trong đêm khiến nhiều người hoảng loạn. Rất may sự việc không gây thiệt hại về người.