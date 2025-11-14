Kinh tế tầm thấp: Khoảng không tiềm năng 10 tỷ USD cho Việt Nam

UAV giúp tăng năng suất theo cấp số nhân

Kinh tế tầm thấp sẽ giúp chúng ta nâng cao năng suất theo cấp số nhân. Ví dụ, UAV có khả năng phun thuốc, giám sát 60 đến 70ha cây trồng trong một ngày, trong khi một lao động lành nghề chỉ có thể xử lý được khoảng 1 ha.

Trong ngành điện lực, 1 giờ bay của UAV có thể bằng 3 ngày kiểm tra đường dây của một đội công nhân.

Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT (Ảnh: Minh Nhật).

Đây là chia sẻ của ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT, về kinh tế tầm thấp của Việt Nam tại Diễn đàn Quốc tế Kinh tế tầm thấp Việt Nam 2025. Sự kiện được tổ chức ngày 14/11 tại Hà Nội.

Nền kinh tế tầm thấp bao gồm các hoạt động kinh tế diễn ra dưới độ cao 1.000m, có thể mở rộng đến dưới 5.000m tùy theo nhu cầu thực tế của từng quốc gia, tận dụng công nghệ bay có và không người lái, mạng thông minh tầm thấp để phát triển hạ tầng, sản xuất phương tiện bay, dịch vụ và bảo đảm an toàn bay.

HORUS P02 là mẫu UAV “make in Vietnam” do doanh nghiệp Việt Nam phát triển, mang trong mình nhiều công nghệ hiện đại, đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm quốc tế cùng phân khúc.

Nền kinh tế tầm thấp chủ yếu dựa trên việc ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và các công nghệ liên quan trong các lĩnh vực như nông nghiệp, logistics, giám sát môi trường, giao thông, truyền thông và giải trí.

Đây là không gian kinh tế mới, tận dụng tầng không khí thấp vốn chưa được khai thác hiệu quả để tạo ra giá trị thông qua công nghệ tiên tiến.

“Kinh tế tầm thấp mở ra động lực tăng trưởng mới, nơi Việt Nam có thể cất cánh bằng trí tuệ, công nghệ và sự hợp tác đa chiều giữa Nhà nước, doanh nghiệp, trường viện và người dân.

Radar giám sát tầm thấp do nhóm nghiên cứu của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chế tạo (Ảnh: Minh Nhật).

Nắm bắt cơ hội và đầu tư LAE, chúng ta đang thúc đẩy ba trụ cột của thời đại mới: kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức; đồng thời đánh thức tiềm năng sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học Việt Nam, mang lại dịch vụ tốt hơn cho người dân vùng sâu, vùng xa, hải đảo và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu”, ông Tú chia sẻ.

Tiềm năng 10 tỷ USD từ kinh tế tầm thấp

Theo ông Trần Anh Tuấn, CEO Mạng lưới Hàng không, Vũ trụ và Thiết bị bay không người lái Việt Nam, Việt Nam có đầy đủ lợi thế để trở thành trung tâm kinh tế tầm thấp.

Việt Nam sở hữu vị trí địa lý và chính trị ổn định, tiềm năng làm chủ công nghệ lõi (phần mềm, AI và hệ thống UTM), năng lực sản xuất phần cứng và hệ sinh thái các ngành công nghiệp phụ trợ đã hoàn thiện.

Ông Trần Anh Tuấn, CEO Mạng lưới Hàng không, Vũ trụ và Thiết bị bay không người lái Việt Nam (Ảnh: Minh Nhật).

“UAV là ngành mới tăng trưởng trong 10 năm trở lại đây. Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ và trở thành một quốc gia tiên phong”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tầm thấp, ông đưa ra một số đề xuất như xây dựng hành lang pháp lý, đầu tư phát triển các trung tâm R&D và khu công nghiệp LAE trong nước, đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái kết nối toàn diện và hợp tác quốc tế.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cho biết nhiều nước trên thế giới đã xem hàng không vũ trụ và UAV là các ngành công nghệ chiến lược.

Với sự bùng nổ của công nghệ hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái, mô hình kinh tế mới, cụ thể là nền kinh tế tầm thấp, đang trở thành xu thế phát triển nổi bật trên toàn cầu.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Ảnh: Minh Nhật).

Tại Diễn đàn, nhiều đề xuất chính sách đã được đưa ra trong việc xây dựng khung chính sách thử nghiệm (sandbox), phát triển hạ tầng quản lý không phận tầm thấp và đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV/UAM) phục vụ các lĩnh vực kinh tế xã hội.

Các đề xuất nhằm mở ra hướng đi mới trong kỷ nguyên hàng không tầm thấp, tạo nền tảng kết nối nguồn lực, chia sẻ tri thức và thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại.

Theo các chuyên gia tại sự kiện Ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE) ngày 10/10, chỉ riêng ngành hàng không tầm thấp được định giá dự kiến đạt khoảng 700 tỷ USD vào năm 2035.

Chỉ riêng ngành hàng không tầm thấp được định giá dự kiến đạt khoảng 700 tỷ USD vào năm 2035 (Ảnh: Minh Nhật).

Tại Việt Nam, tiềm năng của kinh tế tầm thấp được đánh giá có thể đạt 10 tỷ USD. Với các lợi thế về địa chính trị, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, lực lượng lao động trẻ và năng động, Việt Nam đang đứng trước cơ hội “ngàn năm có một” để trở thành trung tâm công nghiệp tầm thấp của khu vực và thế giới.