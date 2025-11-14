Công ty xé áo robot hình nữ giới để chứng minh không phải người đóng giả

Hãng sản xuất xe điện Trung Quốc Xpeng đã khiến giới công nghệ lẫn cộng đồng mạng kinh ngạc khi bất ngờ giới thiệu mẫu robot hình người mang tên gọi Iron.

Trong khi các mẫu robot hình người ngày nay đều sở hữu kiểu dáng bên ngoài của đàn ông, Iron lại gây chú ý khi sở hữu thân hình của một cô gái.

Robot Iron của Xpeng trong hình dáng của một cô gái cân đối (Ảnh: Mashable).

Robot có chiều cao khoảng 1,78m và nặng khoảng 70kg. Khung của robot Iron được mô hình hóa dựa trên cột sống và cơ bắp của con người. Robot có 62 khớp cho phép cử động một cách linh hoạt, bao gồm các hành động nhún vai, vặn mình, bước đi nhẹ nhàng và uyển chuyển…

Mỗi bàn tay của Iron có 22 cấp độ chuyển động, cho phép robot có thể cầm nắm từ những công cụ nhỏ đến những vật dụng lớn. Trước đầu của Iron là một màn hình được uốn cong, tạo thành một “khuôn mặt”, có thể thay đổi biểu cảm khi giao tiếp với con người. Mặt ngoài của robot được bọc một lớp da tổng hợp, tạo cảm giác mềm mại.

Xpeng cho biết điểm mạnh của robot Iron nằm ở khả năng kết hợp giữa phần mềm tiên tiến và hệ thống cơ học linh hoạt.

Iron được tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo Vision - Language - Action (Tầm nhìn - Ngôn ngữ - Hành động), có thể nhận diện môi trường xung quanh, câu lệnh của người dùng để phản hồi và đưa ra hành động phù hợp theo thời gian thực.

Xpeng cho biết robot có thể trả lời các câu hỏi của người dùng, gấp quần áo, hướng dẫn và giới thiệu khách hàng trong các cửa tiệm, phục vụ công việc văn phòng hoặc kho bãi… Xpeng tin rằng robot này thậm chí có thể tham gia những buổi trình diễn thời trang nhờ vào những bước đi uyển chuyển.

Robot hình người của Xpeng gây ấn tượng với khả năng bước đi uyển chuyển (Video: Xpeng).

Iron được trang bị pin trạng thái rắn, giúp robot có thể hoạt động trong thời gian dài mà không gặp vấn đề tăng nhiệt độ.

Điểm nhấn ấn tượng của Iron là khả năng di chuyển và hoạt động một cách mượt mà như người thật. Xpeng cho biết các khớp chân của Iron có thể hấp thụ lực khi đặt xuống sàn cứng, giúp robot có thể duy trì sự cân bằng và bước đi nhẹ nhàng. Robot có thể di chuyển với tốc độ 2m/giây và dễ dàng tránh hoặc vượt qua các chướng ngại vật trên đường.

Nhân viên Xpeng “xé áo” robot Iron để chứng minh không có người đóng giả (Video: Weibo).

Iron chuyển động mượt mà đến mức những người lần đầu chứng kiến robot này đã nghi ngờ rằng thực chất đây chỉ là một bộ trang phục và có người đang đóng giả bên trong.

Để chứng minh robot Iron là thật, Xpeng đã cho cởi bỏ lớp da tổng hợp phía bên ngoài robot để cho thấy lớp khung xương phía bên trong và chứng minh không hề có người nào chui bên trong.

Xpeng dự kiến sẽ bán robot Iron ra thị trường vào cuối năm sau, nhưng mức giá vẫn chưa được tiết lộ.

Quá trình đào tạo chuyển động của robot Iron (Video: Xpeng).

Trung Quốc được các chuyên gia đánh giá dẫn đầu thế giới về tốc độ phát triển robot hình người. Chính phủ quốc gia này cũng đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực robot hình người với các chính sách ưu đãi cho các công ty khởi nghiệp.

Theo Viện Điện tử Trung Quốc, thị trường robot hình người của Trung Quốc dự kiến đạt giá trị 870 tỷ nhân dân tệ (120 tỷ đô la Mỹ) vào năm 2030.