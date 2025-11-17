Chủ tịch thành phố Huế làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ông Phan Thiên Định được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương cũng công bố Quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Thiên Định, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh (Ảnh: Hoàng Hiếu Minh).

Ông Phan Thiên Định (54 tuổi, quê phường Thuận An, thành phố Huế), có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ quan trọng của tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) như Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Huế (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025.

Hồi đầu năm, sau khi tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ông Định được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thuận Hóa cũ.

Ngày 30/6, Ban Thường vụ Thành ủy Huế (mới) quyết định điều động ông Phan Thiên Định đến công tác tại Hội đồng nhân dân thành phố.

Ngày 16/7, ông được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế.

Hôm 17/10, ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế.