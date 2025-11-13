Tình huống xử lý khó ngờ của người phụ nữ khi thấy rắn lớn vào nhà

Người phụ nữ xử lý khó ngờ khi rắn cỡ lớn trườn vào nhà

Đoạn video được camera giám sát tại một ngôi nhà ở phường Vũng Tàu (TPHCM) ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một con rắn trườn vào nhà qua cửa sổ. Khi phát hiện con rắn, người phụ nữ đã hét lên đầy hốt hoảng.

Tuy nhiên, thay vì bỏ chạy ra ngoài, người phụ nữ vẫn đủ bình tĩnh, dùng chổi để khống chế rắn, sau đó nắm đuôi kéo con vật ra khỏi nhà.

Người phụ nữ vừa nắm đuôi con rắn, vừa bảo vệ cho cháu trai của mình, cho đến khi một người đàn ông xuất hiện và hỗ trợ bắt giữ con vật.

Người phụ nữ xử lý bình tĩnh khi rắn cỡ lớn trườn vào nhà (Video: Nguyễn Văn Truyền).

Sự việc xảy ra vào cuối tháng 10, nhưng mới được chia sẻ lên mạng xã hội gần đây và nhanh chóng “gây sốt”. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thán phục với sự bình tĩnh của người phụ nữ trong tình huống này.

Không ít ý kiến cho rằng đây không phải là lần đầu tiên người phụ nữ bắt rắn, nên mới có đủ sự bình tĩnh để xử lý con vật như vậy.

Con rắn trong tình huống là loài gì, có nguy hiểm với con người?

Cư dân mạng đã tranh cãi về việc con rắn xuất hiện trong tình huống này có sở hữu nọc độc hay không. Nhiều người cho rằng với kích thước to lớn như vậy, đây là một loài rắn độc nguy hiểm với con người.

Rắn ráo trâu có kích thước to lớn nhưng cơ thể thon gọn, tốc độ di chuyển nhanh (Ảnh: Adam Francis).

Trên thực tế, con rắn trong tình huống này là một cá thể rắn ráo trâu, còn có tên gọi rắn hổ trâu, long thừa, hổ hèo, hổ vện, rắn chuột phương Đông… Đây là một loài thuộc bộ rắn ráo, họ rắn nước, không sở hữu nọc độc, nhưng kích thước to lớn của con vật có thể khiến nhiều người hoảng sợ khi bắt gặp.

Rắn ráo trâu là một trong những loài dài nhất thuộc họ rắn nước, khi trưởng thành có thể dài đến 2m, một vài trường hợp dài hơn 2m. Rắn nặng trung bình từ khoảng 1 đến 2,5kg, những cá thể đực thường lớn hơn con cái.

Dù kích thước to lớn, rắn hổ trâu lại có cơ thể khá mảnh mai, đầu không phân biệt rõ với cổ. Rắn có màu cơ thể xám nâu đến đen, với những đường màu đen kích thước không đều chạy ngang thân.

Rắn có tốc độ di chuyển nhanh, khi bị đe dọa sẽ ngóc cao đầu để tự vệ, nhưng không có khả năng bành mang rộng như rắn hổ mang. Rắn có bản tính tự vệ rất mạnh, do vậy có thể tấn công con người nếu chúng cảm thấy bị đe doạ.

Rắn ráo trâu không độc và bắt chuột giỏi, do vậy đây là một loài động vật có lợi (Ảnh: Artur Tomaszek).

Rắn ráo trâu hoạt động và săn mồi cả ngày, thức ăn chủ yếu là chuột, ếch nhái, thằn lằn, chim nhỏ, một số loài rắn khác… Do ráo trâu thường xuyên săn chuột nên đây là một loài rắn có lợi cho nông nghiệp.

Rắn ráo trâu có phạm vi phân bố rộng tại từ khu vực Nam Á đến Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, rắn được phân bố hầu như trên khắp cả nước, kéo dài từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến tận Cà Mau.

Dùng tay không bắt rắn - Hành động nguy hiểm chết người

Việc dùng tay không để bắt rắn như người phụ nữ trong đoạn clip kể trên không được khuyến khích, ngay cả với những chuyên gia. Các công cụ chuyên dụng như móc, kẹp hay gậy dài thường được sử dụng để đảm bảo an toàn.

Trong trường hợp đã có thể xác định rõ rắn không độc, việc dùng tay không để bắt có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ngay cả rắn không độc cũng có thể gây ra vết cắn đau và nhiễm trùng do vi khuẩn trong miệng chúng.

Một số loài rắn dù không có nọc độc nhưng sở hữu răng nanh sắc nhọn (chẳng hạn loài rắn khiếm, các loài trăn…) có thể gây ra cú cắn rất đau và gây chảy nhiều máu.

Do vậy, khi bị các loài rắn không độc cắn, người bị cắn cần phải rửa sạch vết thương bằng xà phòng để đề phòng bị nhiễm trùng.

Trong trường hợp không thể xác định rõ cá thể rắn là loài có độc hay không, tuyệt đối không bắt rắn bằng tay và nên giữ khoảng cách an toàn, tránh không để con vật cắn trúng.

Khi phát hiện rắn trong nhà, người dân nên chụp ảnh hoặc quay video để nhận dạng và gọi lực lượng cứu hộ. Trong khi chờ đợi, cần theo dõi rắn để tránh nó lẩn trốn.

Nếu không thể liên lạc với chuyên gia, có thể dùng sào hoặc cán chổi để lùa rắn vào thùng. Trong trường hợp không thể bắt giữ, tiêu diệt rắn có thể là giải pháp cuối cùng để đảm bảo an toàn.

Nếu bị rắn cắn, cần giữ bình tĩnh, hạn chế vận động và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế sớm nhất có thể. Tránh các biện pháp như rạch vết thương hay hút chất độc, vì có thể làm tình trạng nghiêm trọng hơn.