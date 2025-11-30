Thế giới động vật: Cận cảnh kích thước khổng lồ của “quái vật nước ngọt”

Cận cảnh kích thước khổng lồ của “quái vật nước ngọt”

Cá tầm trắng khổng lồ là một trong những loài động vật nước ngọt lớn nhất thế giới, khi chúng có thể đạt đến chiều dài hơn 6m và nặng gần 700kg.

Loài cá này được phân bố tại khu vực Bắc Mỹ, có tốc độ phát triển rất chậm và tuổi thọ rất cao, có thể lên đến hơn 100 năm.

Do kích thước to lớn và vẻ bề ngoài xù xì, loài cá tầm trắng khổng lồ được nhiều người đặt cho biệt danh “quái vật nước ngọt” vì sự xuất hiện của loài cá này dưới nước gây liên tưởng đến các loài thủy quái.

Cận cảnh kích thước khổng lồ của “quái vật nước ngọt” (Video: Reddit).

Voi bị cá sấu tấn công khi đang bơi qua sông và cái kết

Một con voi trong khi đang bơi qua sông đã bất ngờ bị cá sấu lao đến tấn công. Tuy nhiên, kích thước to lớn của voi đã khiến cá sấu không thể khép chặt hàm để tạo ra sát thương từ cú cắn. Cuối cùng, voi vẫn kịp lên bờ an toàn mà không phải chịu thương tích nào.

Con voi trong tình huống này chỉ là một cá thể chưa trưởng thành. Nếu cá sấu tấn công voi trưởng thành, nó hoàn toàn có thể bị mất mạng khi voi phản công.

Voi bị cá sấu tấn công khi đang bơi qua sông và cái kết (Video: WLA).

Rắn vùng vẫy trong tuyệt vọng khi bị diều hâu ăn sống

Khi diều hâu bắt được con rắn, nó đã không để mất thời gian mà lập tức ăn tươi nuốt sống con mồi. Rắn cố gắng vùng vẫy để tìm cách thoát thân, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.

Rắn vùng vẫy trong tuyệt vọng khi bị diều hâu ăn sống (Video: X).

Hà mã non mới sinh chập chững theo mẹ lên bờ

Một con hà mã non mới chào đời được ít tiếng đã chập chững theo mẹ rời mặt nước để lên bờ lần đầu tiên trong đời.

Hà mã non mới sinh chập chững theo mẹ lên bờ (Video: Instagram).

Cầy mangut xám hạ gục rắn hổ mang trong chớp mắt

Cầy mangut xám đã không cho rắn hổ mang bất kỳ cơ hội nào để thoát thân, khi con vật tung ra cú cắn nhanh như chớp để kết liễu mạng sống của con rắn độc.

Cầy mangut xám là thiên địch của các loài rắn khi có khả năng kháng nọc của hầu hết các loài rắn độc. Chúng thường xuyên săn lùng rắn độc để ăn thịt.

Cầy mangut xám hạ gục rắn hổ mang trong chớp mắt (Video: X).

Cuộc đối đầu kỳ lạ giữa hai con linh miêu Iberia

Thay vì lao vào để tấn công lẫn nhau, hai con linh miêu Iberia đã sử dụng đầu để húc vào nhau, như thể tư thế chiến đấu của những loài động vật có sừng.

Linh miêu Iberia được phân bố tại bán đảo Iberia, là một trong những loài động vật thuộc nhóm nguy cấp khi số lượng ngoài tự nhiên ước tính chưa đến 2.000 cá thể.

Loài động vật này thường ít khi chiến đấu sống còn với đồng loại, chúng thường chỉ đe dọa lẫn nhau bằng âm thanh. Những cuộc chiến giữa linh miêu Iberia với đồng loại thường chỉ kéo dài trong một đến hai phút khi một trong hai đối thủ chịu thất bại và con vật còn lại sẽ dừng hành động tấn công.

Cuộc đối đầu kỳ lạ giữa hai con linh miêu Iberia (Video: NatGeoESP).

Linh cẩu nhận cái kết bi thảm khi bị đàn sư tử tấn công

Đoạn video do một du khách ghi lại tại Vườn quốc gia Mana Pools (Zimbabwe) cho thấy khoảnh khắc một con linh cẩu bị đàn sư tử bao vây và tấn công. Con vật cố gắng chạy trốn, nhưng chênh lệch quá lớn về số lượng và sức mạnh khiến nó nhanh chóng bị quật ngã.

Các du khách tưởng rằng linh cẩu đã chấp nhận số phận trở thành bữa ăn của đàn sư tử. Tuy nhiên, những con sư tử lại không hề có ý định ăn thịt mà chỉ xem linh cẩu như một món đồ chơi.

Không lâu sau, cả bầy linh cẩu quay trở lại, tạo thành vòng vây xung quanh đàn sư tử để tìm cách giải cứu đồng loại. Nhận thấy đối thủ tụ tập đông đảo, đàn sư tử chủ động rút lui thay vì lao vào cuộc đối đầu không cần thiết. Tất nhiên, bầy linh cẩu cũng không dại dột tấn công, nhất là khi trong nhóm sư tử có vài cá thể đực trưởng thành.

Tận dụng thời cơ, con linh cẩu bị tấn công ban đầu đã vùng dậy chạy thoát. Dù thoát chết trong gang tấc, nó vẫn bị thương nặng do những cú cắn trước đó. Theo nhận định của nhiều chuyên gia động vật hoang dã, với mức độ thương tích như vậy, khả năng sống sót của linh cẩu trong tự nhiên là rất thấp.

Linh cẩu nhận cái kết bi thảm khi bị đàn sư tử tấn công (Video: Bilibili).

Ngựa vằn may mắn thoát chết khi bị đàn sư tử rượt đuổi

Ngựa vằn đang đi lang thang mà không hay biết nó đã bị lọt vào tầm ngắm của đàn sư tử. Những con sư tử cái đã lao ra để rượt đuổi ngựa vằn, nhưng khoảng cách giữa con mồi và những kẻ đi săn vẫn đủ xa để giúp ngựa vằn giữ được mạng sống.

Ngựa vằn may mắn thoát chết khi bị đàn sư tử rượt đuổi (Video: Kruger).

Voi con tò mò khi thấy ô tô đậu trên đường

Trong khi voi trưởng thành đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của những chiếc ô tô chở du khách băng qua Khu bảo tồn thiên nhiên Murchison Falls (Uganda), chú voi con lại cảm thấy lạ lẫm và tò mò đứng lại quan sát khi phát hiện ô tô đang dừng lại trên đường.

Voi con tò mò khi thấy ô tô đậu trên đường (Video: Kruger).

Kích thước to lớn của “hổ vương” tại Ấn Độ

Dù chỉ mới được 3 năm tuổi, con hổ đực Bengal có tên Mama - sống tại vườn Quốc gia Tadoba Andhari (Ấn Độ) - đã gây kinh ngạc khi có kích thước tương đương với những con hổ đã trưởng thành lâu năm. Kích thước to lớn này đã giúp Mama được đặt cho biệt danh “hổ vương”.