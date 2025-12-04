"Cha đẻ" pin mặt trời hiến kế giải pháp sản lượng tăng, giá giảm cấp số mũ

Sự bùng nổ của các phương tiện điện, cùng sự dịch chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo, đang tạo ra yêu cầu cấp thiết về công nghệ lưu trữ, quản lý và khai thác năng lượng xanh hiệu quả hơn bao giờ hết.

GS TS Bùi Tiến Thành, Trưởng Khoa Công trình (trường ĐH Giao Thông Vận Tải) nhận định tại hội thảo "Giao thông xanh 2025 - Lưu trữ năng lượng và tích hợp năng lượng mặt trời", giao thông và năng lượng luôn gắn bó chặt chẽ với nhau.

Theo GS Thành, khi các phương tiện điện và các giải pháp giao thông xanh ngày càng được triển khai rộng rãi, nhu cầu về năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện sạch và năng lượng mặt trời trở nên vô cùng cấp thiết.

Một trong những giải pháp quan trọng được nhiều chuyên gia đề cập chính là tích hợp hệ thống năng lượng mặt trời vào hạ tầng giao thông và các công trình công cộng.

Đây là xu thế đã phát triển mạnh ở nhiều quốc gia và đang dần chứng minh hiệu quả trong giảm phát thải, giảm tải cho lưới điện và cung cấp nguồn năng lượng độc lập trong nhiều tình huống.

Sáng 12/3, GS Martin Andrew Green, Giám đốc sáng lập Trung tâm Quang điện Tiên tiến tại ĐH New South Wales (Úc), đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với các thầy cô về những kinh nghiệm và xu hướng mới trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và giao thông xanh.

Giáo sư Martin Andrew Green chia sẻ về những phát triển gần đây trong công nghệ quang điện (Ảnh: Thanh Bình).

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học và Công nghệ VinFuture 2025 diễn ra tại trường ĐH Giao Thông Vận Tải.

Người được mệnh danh "Cha đẻ năng lượng mặt trời" đã phát minh ra Pin mặt trời PERC (Passivated Emitter and Rear Cell), giữ kỷ lục về hiệu suất chuyển đổi năng lượng trong 3 thập kỷ liên tiếp và được xem là một trong 10 cột mốc lớn nhất trong lịch sử ngành quang điện mặt trời.

GS Green nhấn mạnh trước năm 2017, các tế bào quang điện công nghệ cũ chiếm ưu thế, nhưng chỉ trong ba năm, công nghệ PERC do nhóm nghiên cứu của ông phát triển đã vươn lên dẫn đầu nhờ hiệu suất cao hơn và chi phí thấp hơn.

Theo thống kê, đến năm 2021, pin mặt trời PERC chiếm tới 91,2% tổng sản lượng mô-đun năng lượng mặt trời silicon được sản xuất trên thế giới.

Trước đó, vào năm 1976, các module năng lượng mặt trời có hiệu suất 5-6% và tuổi thọ chỉ hơn một năm.

Biểu đồ công suất lắp đặt hàng năm và giá thành của ngành công nghiệp điện mặt trời (Ảnh: UNSW).

Các chuyên gia cho rằng, cùng với công nghệ pin mặt trời thế hệ mới, việc phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng, đặc biệt là pin thể rắn (solid-state batteries) sẽ quyết định tốc độ phát triển phương tiện điện và giao thông xanh trong thời gian tới.

Pin thể rắn có mật độ năng lượng cao hơn, an toàn hơn và tuổi thọ dài hơn so với pin lithium-ion truyền thống.

Khi công nghệ này đạt mức thương mại hóa rộng rãi, xe điện có thể di chuyển xa hơn, sạc nhanh hơn và vận hành an toàn hơn, mở ra bước chuyển lớn cho cả giao thông cá nhân lẫn logistics đô thị.

Các chuyên gia nhận định, Việt Nam hoàn toàn có thể đi nhanh nếu xác lập được tiêu chuẩn chung cho hạ tầng điện, năng lượng tái tạo, giao thông.

Trong đó, cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư, các chính sách hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ưu đãi thuế cho công nghệ sạch sẽ là yếu tố quyết định.

Từ công nghệ PERC của GS Martin Green đến các chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng, giao thông tại Việt Nam, bức tranh về giao thông xanh đang dần hoàn thiện.