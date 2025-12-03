Trung Quốc trình làng robot hình người "chiến binh thép" T800

Giới công nghệ toàn cầu đang cảm thấy vô cùng tò mò sau khi EngineAI, một "kỳ lân" mới nổi trong lĩnh vực chế tạo robot của Trung Quốc, chính thức "nhử hàng" mẫu robot hình nhân chủ lực mới nhất của họ: T800.

Những hình ảnh vừa được công bố về T800 không hề giống như tưởng tượng của nhiều người, mà thay vào đó là hình ảnh một đấu sĩ cơ khí trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Động thái này không chỉ gợi nhớ đến hình tượng "Kẻ hủy diệt" trong văn hóa đại chúng mà còn đánh dấu một bước ngoặt táo bạo trong chiến lược R&D của công ty này.

EngineAI đang tạo nên cơn sốt cho mẫu robot hình nhân chủ lực mới mang tên T800 (Ảnh: Humanoidsdaily).

Quái vật cơ khí T800 và màn ra mắt ấn tượng

Tại Hội nghị Robot Thế giới 2025 diễn ra ở Bắc Kinh vừa qua, T800 đã thực sự chiếm trọn "spotlight". Được thiết kế cho các tác vụ hạng nặng, cỗ máy này sở hữu những thông số kỹ thuật đáng nể: chiều cao 1,85m, trọng lượng 85kg và được trang bị tới 41 khớp chuyển động có bậc tự do cao (DOF).

Để đảm bảo khả năng vận hành trong môi trường khắc nghiệt, T800 được tích hợp pin thể rắn tiên tiến và lớp giáp hợp kim nhôm siêu bền.

Điểm đặc biệt khiến T800 vượt trội so với các đối thủ là hệ thống tổng hợp đa cảm biến, cho phép nó xử lý dữ liệu môi trường và ra quyết định trong thời gian thực.

Khả năng này sẽ được kiểm chứng một cách tàn khốc nhất vào ngày 24/12 tới, khi T800 chính thức thượng đài tại giải đấu đối kháng "Mecha King" do chính EngineAI tổ chức.

Robot hình người được ví như "chiến binh thép" của Trung Quốc (Video: Humandroid).

Chiến lược kép: Từ sàn đấu đến quầy thu ngân

Việc đưa robot lên sàn đấu không đơn thuần là một chiêu trò truyền thông, thay vào đó, EngineAI coi các giải đấu đối kháng như "Mecha King" là phòng thí nghiệm thực tế khắc nghiệt nhất.

Những va chạm vật lý mạnh và tình huống bất ngờ trên sàn đấu sẽ giúp các kỹ sư kiểm tra giới hạn độ bền, khả năng giữ thăng bằng và trí tuệ nhân tạo của robot và đây là những dữ liệu quý giá mà phòng thí nghiệm truyền thống khó có thể mô phỏng.

Song song với hình ảnh "hầm hố" đó là một chiến lược thương mại cực kỳ thực dụng. EngineAI đã bắt tay với gã khổng lồ thương mại điện tử JD.com để triển khai các robot hình người làm "Nhân viên không gian mạng" (Cyber Staff) tại các cửa hàng bán lẻ ở Thâm Quyến.

Tại đây, công nghệ cân bằng động và xử lý tình huống vốn được tôi luyện qua các bài tập chiến đấu sẽ giúp robot tương tác an toàn và hiệu quả với khách hàng con người. Đây chính là chiến lược "Brawlers and Baristas" (Đấu sĩ và Nhân viên pha chế) độc đáo mà EngineAI đang theo đuổi.

Hệ sinh thái đa dạng và tham vọng quốc tế

Bên cạnh "ngôi sao" T800, EngineAI cũng trình diễn một hệ sinh thái sản phẩm phong phú tại sự kiện. Đó là mẫu PM01 với khả năng lộn nhào (backflip) và tự phục hồi khi ngã; mẫu SA02 giá rẻ (khoảng 5.300 USD) hướng tới giáo dục; và robot bốn chân JS01 chuyên dụng cho cứu hộ và kiểm tra công nghiệp trên địa hình khó.

Với mục tiêu sản xuất 1.000 robot ngay trong năm nay, EngineAI không giấu diếm tham vọng đưa robot hình nhân thâm nhập vào từng hộ gia đình. Bằng cách kết hợp giữa R&D nội bộ và hệ sinh thái nguồn mở, công ty đang nỗ lực thúc đẩy quá trình thương mại hóa, biến những cỗ máy thông minh từ viễn tưởng trở thành một phần không thể thiếu của đời sống hiện đại.

Tiếng chuông vang lên trên võ đài vào ngày 24/12 tới có thể cũng sẽ là hồi chuông báo hiệu kỷ nguyên mới của robot hình nhân đã chính thức bắt đầu.