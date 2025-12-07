Thế giới động vật: Sư tử già bị đàn trâu rừng bao vây, hành hạ thê thảm

Tình cảnh bi thảm của sư tử già khi bị đàn trâu rừng hành hạ

Đoạn video được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sabi Sand Game (Nam Phi), cho thấy khoảnh khắc một con sư tử đực già và đơn độc bị bao vây bởi đàn trâu rừng châu Phi.

Sự việc xảy ra khi đàn sư tử cố gắng tấn công bầy trâu rừng châu Phi, nhưng bất ngờ phải hứng chịu sự chống trả quyết liệt từ những con mồi, khiến chúng phải rút lui. Một con sư tử đực lớn tuổi không chạy kịp nên bị kẹt lại trong vòng vây của trâu rừng.

Đàn trâu rừng liên tục giẫm đạp, dùng sừng húc và quăng quật con sư tử già. Mặc dù sư tử tìm cách chống cự, nhưng do yếu sức và đơn độc nên không thể thoát khỏi sự bao vây của đàn trâu.

Con sư tử già sau đó chạy đến nằm dưới một gốc cây để ẩn nấp, nhưng vẫn bị đàn trâu rừng rượt đuổi và tấn công không ngừng nghỉ.

Sư tử già bị giẫm đạp, quăng quật bởi đàn trâu trong khoảng 15 phút. Phải đến khi đàn sư tử quay trở lại để trợ giúp, những con trâu rừng mới chấp nhận bỏ đi. Con sư tử già may mắn sống sót, nhưng bị thương nghiêm trọng.

Tình cảnh bi thảm của sư tử già khi bị đàn trâu rừng hành hạ (Video: Kruger).

Ngựa vằn thoát chết đầy may mắn khi bị đàn cá sấu tấn công dưới sông

Con ngựa vằn bơi qua sông đã trở thành miếng mồi không thể bỏ qua của bầy cá sấu. Dù bị cá sấu bao vây và cắn chặt, bản năng sinh tồn cộng thêm sự may mắn vẫn giúp ngựa vằn thoát ra được và leo lên bờ an toàn.

Ngựa vằn thoát chết đầy may mắn khi bị đàn cá sấu tấn công dưới sông (Video: X).

Quạ cho thấy sự thông minh đáng kinh ngạc

Quạ là một trong những loài động vật thông minh nhất thế giới, thậm chí còn thông minh hơn nhiều loài động vật có vú. Đoạn video dưới đây đã cho thấy trí thông minh của quạ khi con vật biết cách sắp xếp những chiếc bánh quy để có thể ngoạm hết tất cả vào mỏ của mình.

Quạ cho thấy sự thông minh đáng kinh ngạc (Video: Reddit).

Báo hoa mai trả giá đắt khi tấn công nhím

Con báo hoa mai đã bất ngờ lao vào tấn công cặp đôi nhím. Dù báo đã hạ gục được một trong hai con nhím, nhưng báo vẫn chịu không ít đau đớn vì bị hàng chục lông nhím đâm vào mặt và khắp cơ thể.

Dường như con báo hoa mai trong tình huống này đã chịu đói do không săn được con mồi nào khác nên mới phải liều lĩnh tấn công nhím để ăn thịt.

Báo hoa mai trả giá đắt khi tấn công nhím (Video: KS).

Những chú sư tử non tinh nghịch, phá vỡ giấc ngủ của cha

Sư tử thường sử dụng đuôi để xua đuổi côn trùng, đặc biệt khi chúng đang nghỉ ngơi hoặc nằm ngủ. Nhưng một chiếc đuôi ngoe nguẩy lại trở thành món đồ chơi yêu thích của những chú sư tử non.

Đoạn video được các du khách ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger, Nam Phi, cho thấy một con sư tử đực đang nằm ngủ trưa và chiếc đuôi đang làm nhiệm vụ đuổi côn trùng. Những chú sư tử non đã tiến đến gần để đùa nghịch với chiếc đuôi này, khiến cha của chúng giật mình tỉnh giấc.

Trong số những chú sư tử non, các du khách đã chú ý đến một con sư tử bị bạch tạng, sở hữu lớp lông màu trắng. Các chuyên gia cho biết những con sư tử bạch tạng này chỉ có khoảng 20% cơ hội sống sót trong 3 năm đầu đời do màu sắc không phù hợp cho việc đi săn ngoài tự nhiên.

Những chú sư tử non tinh nghịch, phá vỡ giấc ngủ của cha (Video: Roaring Earth).

Sói lửa thoát khỏi sự rượt đuổi của hổ nhờ tốc độ

Con sói lửa đã trở thành mục tiêu săn đuổi của hổ Bengal, nhưng thoát chết nhờ chạy nhanh hơn kẻ đi săn.

Sói lửa, còn có tên gọi chó hoang Ấn Độ, là loài sống và săn mồi theo bầy đàn. Khi số lượng đàn sói lửa đông, chúng có thể đe dọa và gây nguy hiểm cho những loài động vật săn mồi to lớn khác như hổ, báo hoa mai hay gấu. Tuy nhiên, nếu chỉ đi đơn lẻ, sói lửa lại dễ dàng trở thành con mồi cho hổ hoặc báo.

Sói lửa thoát khỏi sự rượt đuổi của hổ nhờ tốc độ (Video: FiveZero).

Voi mẹ xông vào giữa bầy sư tử để bảo vệ con

Đoạn video được một du khách ghi lại tại khu bảo tồn thiên nhiên Kruger (Nam Phi), cho thấy khoảnh khắc voi mẹ đã xông vào giữa bầy sư tử, xua đuổi những kẻ săn mồi để bảo vệ con non.

Trước đó, đàn sư tử tiếp cận 2 mẹ con voi, tìm cách tấn công voi con để ăn thịt. Tuy nhiên, voi mẹ đã chống trả quyết liệt khiến những kẻ đi săn phải rút lui.

Những con voi non sẽ được mẹ và các thành viên trong đàn bảo vệ nghiêm ngặt, tránh bị các loài động vật ăn thịt tiếp cận. Voi trưởng thành là loài động vật to lớn và mạnh nhất trên thảo nguyên, đủ sức quật chết các loài động vật săn mồi cỡ lớn như sư tử, báo hoa mai hay linh cẩu…

Voi mẹ xông vào giữa bầy sư tử để bảo vệ con (Video: Kruger).

Vẻ ngoài tàn tạ của một con sư tử già

Những cá thể sư tử đực luôn gắn liền với hình ảnh oai nghiêm của vị vua trong thế giới tự nhiên. Tuy nhiên, chúng cũng không thể chống lại được quy luật của cuộc sống, khi sức mạnh và vẻ oai nghiêm dần tàn phai theo thời gian.

Vẻ ngoài tàn tạ của một con sư tử già (Video: Instagram).

Đàn chó hoang châu Phi non lần đầu tiên được bố mẹ cho ra khỏi hang

Những con chó hoang châu Phi non lần đầu tiên được bố mẹ cho ra khỏi hang để đi kiếm ăn, sau thời gian chỉ bú sữa mẹ.

Chó hoang châu Phi có thai kỳ kéo dài khoảng 2 tháng rưỡi và sinh mỗi lứa từ 6 đến 12 con non, nhiều nhất trong số các loài động vật thuộc họ chó.

Những con non thường bú sữa mẹ trong khoảng 4 tuần trước khi biết ăn thịt. Chó hoang châu Phi là loài động vật có quy tắc xã hội rõ rệt và những con non sẽ được nhường cho ăn trước sau mỗi chuyến đi săn thành công.

Đàn chó hoang châu Phi non lần đầu tiên được bố mẹ cho ra khỏi hang (Video: Roaring Earth).

Lợn rừng non xấu số bị đại bàng tóm gọn

Đoạn clip được một du khách ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger (Nam Phi), cho thấy khoảnh khắc đàn lợn rừng con chạy trên đường. Nhận thấy sự vắng mặt của lợn rừng mẹ, một con đại bàng Martial đã nhanh chóng sà xuống tấn công và giết chết một lợn rừng con.

Lợn rừng con đã cố gắng chống trả, nhưng không đủ sức mạnh để thoát ra khỏi móng vuốt sắc nhọn của đại bàng.

Con đại bàng Martial này khi phát hiện lợn rừng mẹ quay trở lại đã lập tức bay lên cây cao để trốn, bỏ xác của lợn rừng con nằm dưới đất. Khi cảm thấy đã an toàn, đại bàng mới quay trở lại tha xác của lợn con lên cây để thưởng thức bữa ăn.

Đại bàng Martial là loại đại bàng săn mồi có kích thước lớn nhất tại châu Phi, với chiều dài cơ thể từ 78 đến 96cm, sải cánh dài 188 đến 260cm và có thể nặng từ 3 đến 6kg.

Đây cũng là một trong những loài chim ăn thịt mạnh mẽ nhất trên thế giới và hầu như không có kẻ thù trong tự nhiên. Loài đại bàng này có thể săn và ăn thịt nhiều loại động vật khác nhau, từ các loài chim, các loài bò sát (kể cả rắn độc và trăn đá châu Phi kích thước lớn) hay thậm chí là các loài động vật có vú…