Cảnh hiếm gặp: Chó hoang châu Phi giỡn mặt linh cẩu

Dù nổi tiếng là loài săn mồi hung hãn bậc nhất thảo nguyên châu Phi, sẵn sàng đối đầu với sư tử hay báo hoa mai, nhưng linh cẩu đôi khi cũng phải "nhún nhường" để bảo toàn mạng sống.

Một đoạn video được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sabi Sands (Nam Phi) đã minh chứng rõ nét cho điều này, khi ba con linh cẩu bị bầy chó hoang châu Phi bao vây.

Linh cẩu "nhịn nhục", để chó hoang châu Phi liên tục trêu ngươi trước mặt (Video: Roaring Earth).

Trong tình huống này, dù vượt trội về thể hình và sức mạnh cá nhân, linh cẩu đã nhận ra sự chênh lệch lớn về số lượng. Một cuộc chiến trực diện sẽ không mang lại cơ hội chiến thắng nào cho chúng.

Bầy chó hoang, nhận thức được lợi thế của mình, đã thể hiện sự uy hiếp rõ rệt. Đáng chú ý, một con chó hoang còn liên tục dùng chân trước tát vào mặt linh cẩu, như một hành động thách thức.

Đáp lại sự khiêu khích này, con linh cẩu đã thể hiện sự nhún nhường đáng kinh ngạc, không hề có động thái phản kháng. Đây là một quyết định khôn ngoan, bởi linh cẩu hiểu rằng đối đầu với bầy chó hoang châu Phi trong tình thế này đồng nghĩa với việc không có cơ hội sống sót.

Sau khi "chơi đùa" và uy hiếp, bầy chó hoang châu Phi đã xua đuổi những con linh cẩu ra khỏi lãnh thổ của chúng, thay vì tấn công để giết chết. Quyết định "nhịn nhục" của linh cẩu được xem là hoàn toàn đúng đắn, bởi chó hoang châu Phi là một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất trên thảo nguyên, với tỷ lệ săn mồi thành công cao hơn cả sư tử, báo hoa mai hay chính linh cẩu.

Sở dĩ chó hoang châu Phi đạt tỷ lệ săn mồi thành công cao là nhờ vào "nghệ thuật săn mồi theo đàn" bậc thầy.

Các cá thể trong đàn phối hợp cực kỳ ăn ý, thể hiện ý thức kỷ luật và khả năng đoàn kết cao. Nhờ sự phối hợp này, chúng có thể lấn át và hạ gục những con mồi to lớn như trâu rừng, thậm chí bao vây và giết chết những kẻ săn mồi hung dữ khác như sư tử hay báo hoa mai.

Chó hoang châu Phi là loài săn mồi hung dữ và đáng sợ nhất thảo nguyên châu Phi (Ảnh: Getty).

Các thống kê khoa học cho thấy chó hoang châu Phi đạt tỷ lệ thành công lên đến 75% cho mỗi chuyến đi săn. Sau khi săn mồi, những con non trong đàn sẽ được ưu tiên thưởng thức bữa ăn trước.

Ngoài ra, chó hoang châu Phi còn sở hữu lực cắn mạnh mẽ, dễ dàng xé toạc thịt của các loài động vật ăn cỏ như linh dương hay trâu rừng.

Thông thường, linh cẩu và chó hoang châu Phi thường tìm cách tránh mặt và hạn chế đụng độ nhau. Chúng cạnh tranh khu vực đi săn và con mồi, chứ hiếm khi xem nhau là con mồi.

Do đó, trong tình huống trên, đàn chó hoang châu Phi chỉ muốn xua đuổi những con linh cẩu ra khỏi lãnh thổ để không bị cạnh tranh nguồn thức ăn, chứ không có ý định giết chết linh cẩu để ăn thịt.