Con người nằm trong "thực đơn" của những loài động vật nào?

Chúng ta thường tự trấn an rằng các vụ động vật tấn công con người chỉ là tai nạn, là sự hiểu lầm về lãnh thổ hoặc hành động tự vệ.

Tuy nhiên, các dữ liệu khoa học và lịch sử đã chỉ ra một thực tế đen tối hơn: đối với một số loài săn mồi đỉnh cao, con người hoàn toàn nằm trong thực đơn của chúng.

Sư tử là những kẻ săn mồi cực kỳ lão luyện, có thể nặng từ 150 đến 250 kg và cao khoảng 1 đến 1,2 mét tính từ vai (Ảnh: Rudi Hulshof).

Sư tử: Những kẻ săn người trong bóng đêm

Khác với hình ảnh dũng mãnh nhưng xa cách trong các bộ phim tài liệu, sư tử tại một số khu vực ở châu Phi thực sự xem con người là mục tiêu săn đuổi.

Tại Tanzania, quốc gia sở hữu quần thể sư tử lớn nhất lục địa đen, các số liệu thống kê vẽ nên một bức tranh đẫm máu. Từ năm 1990 đến 2004, đã có 563 người thiệt mạng do sư tử tấn công.

Tiến sĩ Amy Dickman, một nhà sinh học bảo tồn, cho biết miền nam Tanzania là một "điểm nóng".

Nạn nhân thường là những thanh niên đi bộ về nhà một mình sau những buổi tối. Không phải ngẫu nhiên hay tự vệ, những con sư tử này chủ động rình rập và tấn công, khơi dậy nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của loài người về việc bị ăn thịt bởi một loài thú lớn.

Các cuộc tấn công của gấu Bắc Cực vào con người là cực kỳ hiếm, nhưng thật không may, khi môi trường sống và nguồn thức ăn bị đe dọa, chúng sẽ tìm tới con người (Ảnh: Jason Roberts).

Gấu Bắc Cực: Sát thủ sinh ra từ cơn đói

Nếu sư tử săn người vì bản năng săn mồi, thì gấu Bắc Cực tấn công vì sự tuyệt vọng. Dù các vụ tấn công là hiếm gặp, nhưng chúng đang gia tăng khi biến đổi khí hậu thu hẹp môi trường sống và nguồn thức ăn.

Một báo cáo phân tích các vụ tấn công từ năm 1870 đến 2014 chỉ ra rằng, những con gấu đực trưởng thành bị "thiếu hụt dinh dưỡng" là thủ phạm chính.

Khi nguồn thức ăn tự nhiên khan hiếm, con người trở thành một lựa chọn thay thế. Các vụ việc gần đây vào năm 2023 tại Alaska và 2024 tại Canada là minh chứng đau lòng cho thấy khi bị cơn đói dồn vào đường cùng, loài động vật ăn thịt lớn nhất trên cạn sẽ không ngần ngại biến con người thành con mồi.

Cá sấu Osama: Cơn ác mộng vùng hồ Victoria

Có 26 loài cá sấu được công nhận, trong đó chỉ có tám loài được biết là săn người (Ảnh: AFP).

Trong khi sư tử và gấu Bắc Cực có thể tấn công vì hoàn cảnh, thì loài cá sấu lại mang đến cảm giác của những cỗ máy giết chóc lạnh lùng và cơ hội. Đáng sợ nhất trong số đó phải kể đến huyền thoại về "Osama", con cá sấu sông Nile dài 5 mét tại Uganda.

Không chỉ nằm chờ đợi con mồi sai lầm, Osama được cho là đã chủ động lật úp các con thuyền trên hồ Victoria để ăn thịt những người bên trong. Với "thành tích" kinh hoàng là tước đi sinh mạng của ít nhất 83 người, Osama đã trở thành một trong những động vật ăn thịt người khét tiếng nhất lịch sử hiện đại.

Điều trớ trêu là sau khi bị bắt, con quái vật này không bị tiêu diệt mà được đưa vào chương trình nhân giống, với hy vọng tạo ra những hậu duệ có kích thước khổng lồ tương tự.

Câu trả lời cho câu hỏi "Liệu động vật có săn người không?" là có. Dù là do bản năng, cơn đói hay cơ hội, chúng nhắc nhở chúng ta rằng trong thế giới tự nhiên, con người không phải lúc nào cũng là kẻ thống trị.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận một thực tế khác phũ phàng hơn: số lượng người bị động vật giết hại mỗi năm vẫn chỉ là hạt cát so với số lượng động vật bị con người tàn sát.