Nổi bật tuần qua: Người đàn ông liều lĩnh tiếp cận sư tử để quay phim

Người đàn ông liều lĩnh tiếp cận sư tử hoang dã để quay video

Khi nhìn thấy một con sư tử đang thưởng thức bữa ăn sau chuyến đi săn, một người đàn ông sống tại thành phố Bhavnagar, bang Gujarat (Ấn Độ) đã liều lĩnh tiếp cận, sử dụng smartphone để quay phim con vật.

Khi thấy người đàn ông tiến đến gần, con sư tử đã lao đến để đe dọa. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng la hét từ đám đông phía xa và dường như con vật muốn canh giữ bữa ăn của mình, nên sư tử đã dừng lại mà không tấn công người đàn ông.

Dù vậy, người đàn ông vẫn đi lùi một cách bình thản, không quên tiếp tục quay video con vật. Người đàn ông sau đó bị cảnh sát bắt giữ vì hành động liều lĩnh của mình.

Người đàn ông liều lĩnh tiếp cận sư tử để quay video (Video: NDTV).

Bầy sư tử giật mình hốt hoảng khi nghe thấy tiếng sấm

Sư tử luôn gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ của vị vua trên thảo nguyên. Tuy nhiên, chúng vẫn trở nên nhút nhát và hoảng sợ khi bất ngờ nghe thấy tiếng sấm.

Bầy sư tử giật mình hốt hoảng khi nghe thấy tiếng sấm (Video: Kruger).

Gương mặt ngộ nghĩnh của loài cá nóc nhím

Những con cá nóc nhím sở hữu gương mặt ngộ nghĩnh và đáng yêu giống như những nhân vật hoạt hình. Gương mặt của loài cá này giống như thể chúng luôn nở nụ cười thân thiện.

Gương mặt ngộ nghĩnh của loài cá nóc nhím (Video: Instagram).

Báo săn cho thấy tốc độ ấn tượng khi săn đuổi linh dương

Báo săn là loài động vật chạy nhanh nhất thế giới khi có thể đạt được tốc độ lên đến 120km/h. Dù không thể duy trì tốc độ này được lâu, báo săn vẫn luôn biết cách sử dụng lợi thế của mình trong những chuyến đi săn.

Báo săn cho thấy tốc độ ấn tượng khi săn đuổi linh dương (Video: Kruger).

Báo hoa mai bất lực khi cố gắng rượt đuổi khỉ trên cây cao

Báo hoa mai đã leo lên cây cao để săn đuổi khỉ, nhưng lại bị khỉ biến thành trò đùa khi con vật này đã liên tục nhảy qua nhảy lại giữa các cành cây khiến báo không thể bắt được.

Báo hoa mai bất lực khi cố gắng rượt đuổi khỉ trên cây cao (Video: WLF).

Cô gái bị cá mập cắn khi đang lặn biển

Một cô gái đến từ Úc trong khi đang trải nghiệm bơi cùng cá mập ngoài khơi Maldives đã bất ngờ bị một con cá mập cắn vào chân. Vết cắn khiến cô gái bị rách da và chảy máu, nhưng may mắn không quá nghiêm trọng.

Cô gái bị cá mập cắn khi đang lặn biển (Video: Reddit).

Bộ lông sắc nhọn giúp nhím thoát khỏi móng vuốt báo hoa mai

Clip được một du khách ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger, Nam Phi, cho thấy một con nhím đang di chuyển về phía bụi rậm, mà không hay biết nơi đây đang có một con báo hoa mai đang ẩn nấp để săn mồi.

Tuy nhiên, ngay khi báo hoa mai lao ra để tấn công nhím, bộ lông cứng và nhọn của nhím đã phát huy tác dụng, khiến báo hoa mai chùn chân, giúp nhím có cơ hội thoát khỏi kẻ săn mồi.

Bộ lông sắc nhọn giúp nhím thoát khỏi móng vuốt báo hoa mai (Video: Kruger).

Voi bị trượt ngã vì mặt đất trơn trượt do mưa

Một con voi chưa trưởng thành đã bị trượt ngã do mặt đất bị trơn trượt sau cơn mưa.

Khi chứng kiến một cá thể trong đàn bị ngã, con voi đầu đàn đã bất ngờ trở nên tức giận và nhắm đến nhóm du khách đang có mặt ở gần đó. May mắn con voi này không lao đến tấn công nhóm du khách.

Voi bị trượt ngã khi vì mặt đất trơn trượt do mưa (Video: Roaring Earth).

Ngựa “ngoan ngoãn” đi theo sự chỉ dẫn của chó con

Dường như ngựa không muốn làm chú chó bé nhỏ thất vọng nên đã “ngoan ngoãn” đi theo sự hướng dẫn của chú chó con này.