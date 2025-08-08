Triệu phú bị trâu rừng húc tử vong trong chuyến đi săn động vật hoang dã

Asher Watkins, một doanh nhân bất động sản 52 tuổi đến từ bang Texas, Mỹ, đã thiệt mạng khi bị một con trâu rừng châu Phi tấn công trong lúc ông đang tham gia chuyến đi săn động vật hoang dã tại tỉnh Limpopo, Nam Phi.

Con trâu đã tấn công và giết chết ông Watkins là một cá thể trâu đực nặng khoảng 1,3 tấn. Không rõ số phận của con trâu này sau khi đã tấn công và giết chết ông Watkins.

“Với nỗi buồn sâu sắc và trái tim trĩu nặng, chúng tôi xác nhận sự ra đi bi thảm của khách hàng và người bạn Asher Watkins đến từ Hoa Kỳ”, CV Safaris, công ty lữ hành tổ chức chuyến đi săn, cho biết trong một thông cáo đưa ra.

Asher Watkins và một con báo sư tử do ông bắn hạ (Ảnh Facebook nhân vật).

Theo đại diện công ty CV Safaris, Asher Watkins cùng các thợ săn chuyên nghiệp đang theo dõi và áp sát một đàn trâu rừng, nhưng cả nhóm đã bất ngờ bị một con trâu rừng đực lao đến dùng sừng tấn công.

Các nhân chứng cho biết con trâu rừng đã lao đến nhóm thợ săn với tốc độ ước tính gần 60km/h, khiến cả nhóm không kịp phản ứng. Dù vậy, đại diện công ty CV Safaris cho biết nhóm thợ săn chưa có bất kỳ động thái nào khiêu khích đàn trâu rừng trước khi họ bị tấn công.

Asher Watkins đã đến Nam Phi cùng các anh em trai, mẹ và cha dượng, nhưng chỉ có một mình ông tham gia chuyến đi săn.

Được biết Asher Watkins là một người yêu thích săn bắn. Trên trang Facebook cá nhân, ông thường xuyên chia sẻ hình ảnh về chiến lợi phẩm sau những chuyến đi săn, trong đó ông đã từng hạ gục những con vật to lớn như nai, hươu, báo sư tử…

Tuy nhiên, việc hạ gục một con trâu rừng châu Phi là điều không hề dễ dàng, ngay cả với những thợ săn chuyên nghiệp.

Trâu rừng châu Phi là một trong những loài động vật ăn cỏ to lớn nhất trên thảo nguyên châu Phi. Những cá thể trưởng thành có thể nặng từ 500 đến 1.000kg, có trường hợp nặng đến gần 1,4 tấn. Trâu rừng châu Phi là loài sống theo đàn, có thể lên đến hàng trăm con.

Dù trâu rừng châu Phi là loài ăn cỏ, chúng lại được xem là loài động vật gây nguy hiểm nhất cho các thợ săn, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả sư tử hay cá sấu. Người dân địa phương đặt cho loài trâu rừng châu Phi biệt danh “cái chết đen” vì trung bình mỗi năm, loài động vật này khiến khoảng 200 người thiệt mạng.

“Không có loài động vật nào trên hành tinh này nguy hiểm và đáng sợ hơn trâu rừng châu Phi để săn đuổi. Chúng chịu trách nhiệm cho nhiều ca tử vong và thương tích cho các thợ săn mỗi năm. Săn trâu rừng châu Phi là một trải nghiệm ly kỳ và đầy phấn khích mà bất kỳ thợ săn nào cũng muốn thử sức”, đại diện công ty CV Safaris cho biết.

Trâu rừng châu Phi có thể tấn công bất ngờ những người thợ săn khi chúng cảm thấy bị đe dọa (Ảnh: Shutterstock).

Trong thế giới tự nhiên, trâu rừng châu Phi là con mồi yêu thích của sư tử. Tuy nhiên, đây là loài động vật giàu sức mạnh, do vậy ngay cả những con sư tử đực mạnh mẽ nhất cũng khó có thể hạ gục trâu rừng châu Phi một mình.

Để săn trâu rừng, đàn sư tử phải có sự phối hợp ăn ý giữa các cá thể, nhưng không phải lúc nào những chuyến đi săn cũng thành công, nhất là khi trâu rừng châu Phi hợp sức để chống trả những kẻ đi săn.

Việc săn bắn trâu rừng châu Phi được cấp phép tại một số khu vực, do số lượng loài trâu này ngoài tự nhiên vẫn còn nhiều.

Tuy nhiên, việc săn bắn loài động vật này vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi vì sẽ làm ảnh hưởng đến số lượng quần thể trâu rừng tại một số khu vực, làm mất đi nguồn thức ăn cho một số loài động vật ăn thịt khác như sư tử, linh cẩu…