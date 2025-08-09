Thời hạn dành cho cán bộ, công chức nghỉ việc theo Nghị định 178

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ ngày 9/8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thông tin về thời hạn thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178 năm 2024 và Nghị định số 67 năm 2025 của Chính phủ, áp dụng với cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp bộ máy.

Theo đó, về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ trưởng nêu yêu cầu giải quyết chế độ, chính sách phải hoàn thiện trước ngày 31/8.

Theo người đứng đầu ngành Nội vụ, thời gian vừa qua, nhà nước đã ghi nhận đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức bằng việc thực hiện chế độ, chính sách do bị tác động của việc sắp xếp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Tống Giáp).

Tuy nhiên, đến thời điểm này, người đứng đầu ngành Nội vụ yêu cầu các cấp tích cực rà soát để tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ. Các địa phương cần sử dụng tất cả chính sách hiện có về tuyển dụng để nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Trước đó, ngày 1/8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 183-KL/TW với nội dung: “Chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc”.

Để việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở, ngành, xã, phường được kịp thời, Sở Nội vụ TP Hà Nội đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nội dung công việc.

Đầu tiên là căn cứ Hướng dẫn số 2529/SNV-SBN của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ, các sở, ngành, UBND xã, phường rà soát, hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp của hồ sơ theo quy định.

Cụ thể, đối với các hồ sơ đã gửi Sở Nội vụ, các đơn vị rà soát, điều chỉnh lại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc là ngày 1/9, có văn bản gửi Sở Nội vụ trước ngày 10/8.

Liên quan đến các trường hợp chưa gửi hồ sơ về Sở Nội vụ, cơ quan này yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, có văn bản gửi trước ngày 15/8.

Từ đây, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định, kịp tiến độ hoàn thành trước ngày 31/8. Thời điểm đề nghị giải quyết nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc của các trường hợp này là ngày 1/9.

Thống kê đến ngày 22/7, số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã có quyết định nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ 85.447 người, trong đó có 77.278 người nghỉ hưu và nghỉ thôi việc.

Bên cạnh đó, số người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và số người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí là 74.248 người. Trong đó, 20.417 người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và 53.831 người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí.

Trong đó, số người đã được nhận tiền là 41.031 người, chiếm tỷ lệ 76,22%.