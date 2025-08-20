Công bố điểm chuẩn đại học năm 2025: Tăng ngoài dự đoán

Theo kế hoạch, từ ngày 17/8 đến 20/8, Bộ GD&ĐT chính thức triển khai quy trình lọc ảo toàn quốc xét tuyển đại học với 6 vòng lọc ảo liên tiếp.

Đây là quy trình quan trọng nhằm xác định mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất trong số những nguyện vọng đã đăng ký, theo nguyên tắc xét từ nguyện vọng 1 tới nguyện vọng cuối cùng.

Ngay trong hôm nay (20/8), hàng loạt trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn năm 2025 (Ảnh: Hoài Nam).

Thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng nào, hệ thống sẽ dừng lại ở đó và loại thí sinh ra khỏi danh sách lọc ảo ở những lần tiếp theo. Đồng thời giúp các trường đại học xác định điểm chuẩn, hạn chế tình trạng trúng tuyển ảo để thực hiện kế hoạch tuyển sinh được thuận tiện và chính xác.

Ngoài hệ thống lọc ảo quốc gia do Bộ GD&ĐT vận hành, có hai nhóm lọc ảo phía Nam do ĐH Quốc gia TPHCM chủ trì và nhóm lọc ảo phía Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì.

Sau khi kết thúc 6 vòng lọc ảo, đến 17h chiều nay 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Các trường đại học có thể công bố điểm chuẩn từ 17h ngày 20/8 đến 17h ngày 22/8.

Theo kế hoạch, hàng loạt trường đại học trong cả nước sẽ công bố điểm chuẩn ngay trong ngày 20/8.

Cụ thể: Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Công thương TPHCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Học viện Hàng không Việt Nam, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Điện Lực…

Tiếp đó, các trường đại học sẽ tiếp tục công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 trong 2 ngày 21 và 22/8.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, năm nay cả nước có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống, với hơn 7,6 triệu nguyện vọng, đạt tỷ lệ hơn 73% trong số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Năm nay, ghi nhận nhiều trường hợp thí sinh đăng ký từ 100 nguyện vọng trở lên. Đặc biệt, đến nay phát hiện có thí sinh đăng ký đến 231 nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025.

Nhiều trường đại học tăng mạnh số lượng thí sinh đăng ký cũng như số lượng nguyện vọng. Một số trường ghi nhận tăng gấp đôi số thí sinh đăng ký nguyện vọng so với năm trước như Trường Đại học Công thương TPHCM, Học viện Hàng không Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội…

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học. Do không còn xét tuyển sớm, hệ thống năm nay sẽ lọc ảo ở tất cả phương thức dẫn đến hiện tượng “ảo chồng ảo".

Tỷ lệ ảo nhiều, nhiều môn có đề thi khó, phổ điểm có sự phân hóa mạnh… cũng là trong những nguyên nhân làm điểm chuẩn năm nay khó dự đoán.

Đáng chú ý, trường hợp thí sinh vừa đủ điểm chuẩn vẫn có nguy cơ trượt đại học nếu không đáp ứng tiêu chí phụ do nhà trường đưa ra.

Tiêu chí phụ được áp dụng trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách. Đây là những thí sinh vừa đủ điểm chuẩn, song nếu tuyển hết sẽ dẫn tới vượt chỉ tiêu cho phép.

Để giới hạn số thí sinh trúng tuyển, mỗi trường sẽ đặt ra các tiêu chí phụ khác nhau. Phần lớn các trường đại học sẽ sử dụng quy tắc ưu tiên nguyện vọng cao hơn. Tức với cùng mức điểm xét tuyển, thí sinh nào đặt nguyện vọng cao hơn, thí sinh đó sẽ đỗ trước.

Năm nay, điểm chuẩn khó dự đoán, có thể bất ngờ ở nhiều trường và nhiều lĩnh vực ngành nghề (Ảnh: Hoài Nam).

Một số trường như Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Mở Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Giao thông vận tải… áp dụng tiêu chí phụ nói trên.

Một nhóm trường khác đặt tiêu chí phụ là điểm môn toán thi tốt nghiệp THPT. Khi có nhiều thí sinh cùng mức điểm chuẩn cuối danh sách, thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn toán cao hơn sẽ đỗ trước.

Có trường áp dụng tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên như xét điểm môn ngoại ngữ, điểm môn ngữ văn/ vật lý/ tin học và điểm môn toán; tính tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, 11 và 12 của tổ hợp môn theo quy định mỗi ngành…

Dân trí sẽ cập nhật sớm nhất điểm chuẩn tất cả các trường đại học năm 2025