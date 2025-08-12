Nhìn lại những ngành có điểm chuẩn cao nhất nước, sư phạm “càn quét”

Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2025 vào ngày 20/8 tới, điểm chuẩn các ngành nghề năm liền kề trước đó được thí sinh quan tâm để đối chiếu khả năng trúng tuyển.

Năm 2024, có nhiều ngành học có điểm chuẩn từ 29 điểm trở lên, những ngành học này cùng tập trung tại một số trường đại học, tất cả đều ở phía Bắc.

Sư phạm lịch sử và sư phạm địa lý của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là 2 ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2024 với mức 29,3 (Ảnh: N.T).

Điểm chuẩn cao nhất trong cả nước cùng thuộc về 2 ngành học cùng lĩnh vực ngành nghề được xem là “nóng” nhất, thu hút thí sinh nhất trong những năm qua và cùng tại một trường đại học.

Đó là ngành sư phạm lịch sử và sư phạm địa lý của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng có mức điểm chuẩn 29,3. Để trúng tuyển vào ngành này, thí sinh phải đạt tối thiểu mỗi môn chạm ngưỡng 9,8 điểm.

Ngành có điểm chuẩn cao đứng thứ 2 năm 2024 là ngành Trung Quốc học của Học viện Ngoại giao với mức 29,2 điểm. Tiếp đến là ngành quan hệ công chúng của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) có mức điểm chuẩn 29,1.

Có 3 ngành học có mức điểm chuẩn cao thứ 3 ở mức 29,05 điểm cũng đến từ 3 trường đại học nói trên gồm ngành truyền thông quốc tế của Học viện Ngoại giao, ngành sư phạm địa lý của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và ngành Hàn Quốc học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ngành báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) là ngành cuối cùng có điểm chuẩn trên 29 với mức 29,03 điểm.

Bên cạnh đó, năm 2024, cả nước có gần 100 ngành học khác đến từ khoảng 20 trường đại học có mức điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên.

Một số ngành như: báo chí của Đại học Văn hoá Hà Nội có điểm chuẩn 28,9; ngành giáo dục tiểu học của Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) có điểm chuẩn 28,89; ngành luật kinh tế của Trường Đại học Luật Hà Nội có điểm chuẩn 28,85.

Có 7 ngành học gồm Hàn Quốc học của Học viện Ngoại giao; sư phạm lịch sử - địa lý, giáo dục chính trị của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; ngành sư phạm văn, sư phạm sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; ngành Đông phương học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội); ngành tâm lý học của Trường Đại học Y Hà Nội cùng có điểm chuẩn 28,83.

Tại khu vực TPHCM, 2 ngành có điểm chuẩn cao nhất là sư phạm văn và sử tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM với mức điểm 28,6. Tiếp đó là ngành khoa học máy tính chương trình tiên tiến thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) có điểm chuẩn 28,5.

Ngoài khu vực Hà Nội và TPHCM, các ngành có điểm chuẩn cao đều thuộc về lĩnh vực sư phạm. Cụ thể, điểm chuẩn cao nhất là Đại học Vinh ở ngành sư phạm lịch sử với 28,71 điểm.

Năm 2025, dự báo điểm chuẩn các ngành sư phạm tiếp tục "neo" ở mức cao (Ảnh: Hoài Nam).

Kế đó cũng là ngành sư phạm lịch sử và sư phạm ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên với mức 28,6 điểm và 28,56 điểm.

Năm 2025, các ngành trên vẫn là những ngành có điểm sàn ở mức cao cùng dự báo điểm chuẩn vẫn sẽ “neo” ở mức cao, ít cơ hội giảm.

Đặc biệt, các ngành ở Học viện Ngoại giao sử dụng tổ hợp C00 xét tuyển là một trong những ngành có điểm sàn cao nhất mùa tuyển sinh năm nay với mức điểm 25.