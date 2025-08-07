Hé lộ các xu hướng ẩm thực mới: Đầu bếp trở thành người kể chuyện bằng món ăn

Sự kiện Future Menus Vietnam 2025 (Thực đơn tương lai Việt Nam 2025) vừa diễn ra tại TPHCM. Tại đây, hơn 350 đầu bếp chuyên nghiệp, chủ nhà hàng và chuyên gia ẩm thực đã cùng nhau chia sẻ một tầm nhìn chung: Tái định hình ẩm thực Việt bằng sự kết nối giữa truyền thống, sáng tạo và cảm xúc.

Với chủ đề "Cảm hứng để ẩm thực vươn mình", sự kiện do UFS tổ chức không chỉ định hướng xu hướng ẩm thực mà còn là nền tảng hành động giúp đầu bếp, nhà hàng thích ứng và dẫn dắt khẩu vị mới của Gen Z, Gen Y, những khách hàng ngày càng ưu tiên yếu tố "đáng tiền, hợp vị, an toàn".

Trong báo cáo Future Menus (thực đơn tương lai), UFS giới thiệu 4 dòng chảy ẩm thực chính đang định hình khẩu vị toàn cầu, gồm:

Street Food Couture (Món sang nơi đường phố): Nâng tầm món đường phố như bánh tráng trộn, bánh mì muối ớt, bắp xào... thành những trải nghiệm ẩm thực chỉn chu và hấp dẫn trong nhà hàng.

Những món ăn đường phố được nâng tầm thành trải nghiệm ẩm thực chỉn chu và hấp dẫn (Ảnh: BTC).

Culinary Roots (Tinh hoa bản địa Việt): Tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt qua những món ăn kể chuyện bằng truyền thống.

Borderless Cuisine (Ẩm thực xuyên biên giới): Kết hợp đa văn hóa để tạo ra món ăn mới nhưng vẫn chân thực, không đánh mất bản sắc.

Diner Designed (Thực đơn cá nhân hóa): Cá nhân hóa sâu sắc trải nghiệm ăn uống, để mỗi món ăn trở thành một phần ký ức riêng của thực khách.

Đằng sau hơn 20 món ăn được trình diễn tại sự kiện là câu chuyện của những đầu bếp thời đại 4.0, những người không chỉ biết nấu ăn ngon, mà còn đọc hiểu hành vi khách hàng, cập nhật công nghệ và tạo nên thực đơn mang tính trải nghiệm cá nhân hóa sâu sắc.

Đầu bếp Quách Hải Vinh - Bếp trưởng Điều hành của UFS - chia sẻ, gốc rễ của món ăn Việt là điều không thể đánh mất, nhưng người làm bếp hôm nay cần biết cách nâng tầm món truyền thống bằng kỹ thuật hiện đại, nguyên liệu tinh tuyển và cảm quan thẩm mỹ đương đại.

"Món ăn đường phố Việt Nam có tiềm năng rất lớn. Song, bài toán đặt ra là làm sao khiến người ta sẵn sàng trả giá cao hơn cho cùng một món ăn quen thuộc? Câu trả lời nằm ở kỹ thuật nấu, nguyên liệu và câu chuyện đằng sau món ăn", đầu bếp Quách Hải Vinh chia sẻ.

Món xôi ghẹ hoàng kim khiến đầu bếp Quách Hải Vinh tâm đắc (Ảnh: BTC).

Một trong những sáng tạo khiến anh Hải Vinh tâm đắc trong Future Menus là món xôi ghẹ - sự kết hợp bất ngờ giữa nguyên liệu cao cấp, nước dừa miền Tây và xốt trứng béo đặc chế.

"Không chỉ là món ngon, đó là một lát cắt của miền ký ức, là câu chuyện tôi kể bằng hương và vị", anh Hải Vinh nói.

Trong khi đó, đầu bếp Nguyễn Văn Lập (thường được gọi bằng Anh đầu bếp) - Đại sứ thương hiệu của UFS Việt Nam lại bắt đầu câu chuyện của mình từ một yếu tố tưởng chừng nhỏ bé nhưng quan trọng, đó chính là gia vị.

Đầu bếp Nguyễn Văn Lập khẳng định, gia vị là linh hồn món ăn, chúng giúp đầu bếp vận hành hiệu quả hơn nhưng không đánh mất tinh thần món ăn truyền thống. "Làm mới, nhưng không làm mất cái hồn. Đó là nguyên tắc tôi luôn giữ khi nấu nướng", vị đầu bếp nói.

Đầu bếp Nguyễn Văn Lập cũng cho biết, ba yếu tố làm nên giá trị một món ăn là hương - mỹ - vị, trong đó "hương" luôn đứng hàng đầu. Anh lý giải, trước khi thực khách nhìn thấy món ăn, mùi thơm đã chạm đến khứu giác, tạo nên ấn tượng đầu tiên.

Đó có thể là mùi sả gừng bốc lên từ nồi cá kho, mùi nước mắm nồng nàn trong tô bún, hay chỉ là chút thơm thoang thoảng của rau gia vị quê nhà. Hương thơm không chỉ kích thích vị giác mà còn đánh thức cảm xúc, gợi lại những ký ức thân thuộc đã ngủ quên trong mỗi người.

Khi thực khách là đồng tác giả

Từ chỗ là người thưởng thức, thực khách hiện đại - đặc biệt Gen Z ngày càng có xu hướng trở thành người đồng sáng tạo món ăn. Xu hướng Diner Designed (Thiết kế bởi thực khách) chính là bước chuyển từ ẩm thực cá nhân hóa sơ cấp sang thiết kế trải nghiệm ẩm thực theo chiều sâu cảm xúc.

Sự kiện thu hút đông đảo đầu bếp nhiều kinh nghiệm (Ảnh: BTC).

Đầu bếp Quách Hải Vinh gọi đó là "trò chuyện bằng món ăn". Anh cho rằng, khi khách hiểu câu chuyện sau món ăn, họ sẵn sàng chi trả nhiều hơn.

"Không phải vì giá, mà vì giá trị. Mỗi món ăn là một thông điệp và chúng tôi, những đầu bếp là người truyền đạt nó bằng cả trái tim", đầu bếp Quách Hải Vinh chia sẻ.

Nhưng để đạt điều đó, đầu bếp cần ba yếu tố cốt lõi: Hiểu khách hàng, minh bạch nguyên liệu và kết nối bằng truyền thông. Đây cũng chính là lý do cả đầu bếp Quách Hải Vinh và đầu bếp Nguyễn Văn Lập đều nhấn mạnh vai trò của các nền tảng hỗ trợ như UFS - nơi cung cấp không chỉ sản phẩm, mà cả giải pháp và tri thức cho người làm bếp.

Không dừng ở công bố xu hướng ẩm thực, UFS biến Future Menus thành cầu nối giữa nghiên cứu và thực tiễn qua chuỗi hội thảo chuyên đề, sản phẩm chuẩn hóa, hỗ trợ kỹ thuật và cam kết mở rộng hoạt động đến nhiều địa phương trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Xuân Huy - Tổng giám đốc UFS Việt Nam - chia sẻ về Future Menus tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Ông Nguyễn Xuân Huy - Tổng Giám đốc UFS Việt Nam - khẳng định: "Future Menus không chỉ là một bản báo cáo xu hướng, mà là cam kết trong việc đồng hành cùng các đầu bếp và nhà hàng, giúp họ luôn đi trước ba bước trong một thế giới ẩm thực không ngừng biến đổi.

Chúng tôi không định hướng họ phải nấu gì, mà cung cấp công cụ, cảm hứng và giải pháp thiết thực để họ tự tin sáng tạo, phát triển và truyền cảm hứng trở lại cho thực khách".

Future Menus Vietnam 2025 không chỉ là một sự kiện, mà là một cuộc trò chuyện lớn bằng món ăn - nơi cảm xúc, dữ liệu, kỹ thuật và bản sắc văn hóa cùng hòa quyện. Khi đầu bếp không chỉ đứng sau bếp mà bước lên sân khấu kể chuyện bằng hương - mỹ - vị, ẩm thực Việt không còn là những món ăn quen thuộc, mà trở thành ngôn ngữ mới để kết nối với thế giới.