Bất động sản Hải Phòng bứt tốc: Đòn bẩy từ trục đô thị Vũ Yên - Dương Kinh

Hải Phòng hút dòng vốn đầu tư từ miền Bắc

Tại hội thảo “Bất động sản Hải Phòng trỗi dậy - Phiên bản nâng cấp của thị trường địa ốc TPHCM?”, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc batdongsan.com.vn, Tập đoàn PropertyGuru Group nói: “Bất động sản Hải Phòng đang thu hút dòng tiền lớn không chỉ từ nhà đầu tư địa phương mà còn từ Hà Nội và các tỉnh lớn khu vực miền Bắc”.

Để minh chứng, ông Quốc Anh dẫn chứng: So với tháng 1/2023, chỉ số giá rao bán bất động sản (BĐS) Hải Phòng đã tăng trung bình 30-32% ở phần lớn các loại hình sản phẩm. Trong 5 năm trở lại đây, mặt bằng giá BĐS đã tăng 2-3 lần.

Sự dịch chuyển dòng tiền đầu tư về Hải Phòng đang ngày càng tăng. Theo thống kê từ các đơn vị phân phối, hơn 40% giao dịch tại các đại đô thị mới ở Hải Phòng thuộc về khách hàng từ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương (cũ)...

Lý giải cho sự trỗi dậy của Hải Phòng, chuyên gia nhận định, các thị trường như Hà Nội, TPHCM đã bước vào chu kỳ bão hòa về tốc độ tăng giá. Ngược lại, Hải Phòng đang như một ngôi sao đang lên nhờ tốc độ phát triển hạ tầng, công nghiệp, đô thị... sau sáp nhập và nền giá còn hấp dẫn.

Cuối tuần qua, dự án Vinhomes Royal Island tại Vũ Yên, Hải Phòng đã thu hút hàng trăm nghìn lượt người đến tham quan, tìm hiểu dự án và trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí, sự kiện.

Chiến lược phát triển quốc gia sẽ ngày càng chuyển trọng tâm sang logistics - lĩnh vực mà Hải Phòng đang có lợi thế vượt trội tại miền Bắc.

“Hải Phòng bây giờ mới chớm bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Vì vậy, dư địa còn lớn, nếu đầu tư thời điểm này sẽ hứa hẹn biên lợi lớn”, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam, dự báo.

Vũ Yên và Dương Kinh thu hút nhà đầu tư miền Bắc và giới thượng lưu

Hai khu vực Vũ Yên và Dương Kinh đang nổi lên trên thị trường BĐS Hải Phòng. Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản và lợi thế pháp lý, bộ đôi Vinhomes Royal Island (Vũ Yên) và Vinhomes Golden City (Dương Kinh) còn thỏa mãn khẩu vị của nhóm khách hàng cao cấp và nhà đầu tư trung - dài hạn.

Đo lường khẩu vị thị trường, ông Hoàng Đình Khiêm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh và phát triển địa ốc Vietstarland, cho biết người mua BĐS tại Hải Phòng hướng đến 3 mục tiêu: đầu tư tích sản dài hạn, sở hữu ngôi nhà thứ hai mang giá trị nghỉ dưỡng với sổ đỏ lâu dài, khai thác kinh doanh dịch vụ - thương mại.

“Điều này lý giải vì sao Vinhomes Vũ Yên và Dương Kinh - hai dự án vừa có yếu tố vị trí, vừa có quy mô và định hướng phát triển bài bản lại thu hút giới đầu tư”, ông Khiêm phân tích.

Với quy mô gần 900ha, đô thị đảo nghỉ dưỡng Vinhomes Royal Island đang trở thành tâm điểm của thị trường thượng lưu. Dự án sở hữu hệ sinh thái tiện ích như học viện cưỡi ngựa, VinWonders, sân golf 36 hố, bến du thuyền, cùng không gian sống sinh thái được bao quanh bởi ba con sông.

Đây cũng là khu vực đang ghi nhận tỷ lệ quan tâm từ nhóm chuyên gia nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore - những người có nhu cầu vừa nghỉ dưỡng vừa thuê ở dài hạn.

Sau khi cầu Hoàng Gia thông xe (ngày 15/7), phố cổ Hải Phòng và phố mới Vũ Yên đã được nối liền, các tour du lịch sẽ hướng về Vinhomes Royal Island. Dòng khách tập trung, dòng tiền đổ về sẽ thúc đẩy thanh khoản cũng như giá trị BĐS tăng trưởng.

“Giá thấp tầng Vinhomes Royal Island khoảng 90 triệu đồng/m² và được dự báo còn tiềm năng tăng khi hạ tầng và tiện ích được hoàn thiện”, ông Bùi Văn Doanh dự báo.

Vinhomes Golden City tiên phong phong cách sống 360 Green Living tại Hải Phòng.

Trong khi đó, Vinhomes Golden City tại Dương Kinh lại là điểm đến cho nhóm khách hàng với tầm tài chính 5-7 tỷ đồng. Dự án có quy mô 240ha, quy hoạch theo mô hình đô thị giao thương - sinh thái. Với lợi thế nằm tại cửa ngõ phía Đông Nam, kề cận cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, đường Vành đai 2, sân bay quốc tế Cát Bi, cảng nước sâu Lạch Huyện và chỉ cách trung tâm thành phố 15 phút di chuyển, Dương Kinh đang hút dòng tiền từ nhà đầu tư Hà Nội.

Theo ông Hoàng Đình Khiêm, nhóm khách hàng này từng chứng kiến sự phát triển nhanh của Vinhomes Ocean Park. Hiện nay, họ nhìn thấy tiềm năng tương tự tại Vinhomes Dương Kinh.

“Vinhomes Golden City ghi nhận mức giá từ 76 triệu đồng/m², cách Vinhomes Marina - một biểu tượng tăng giá của Hải Phòng chỉ 5 phút di chuyển. Với vị trí liền kề, Dương Kinh được kỳ vọng tiếp tục viết lại câu chuyện tăng trưởng mới cho thị trường địa ốc thành phố cảng”, vị chuyên gia tin tưởng.

Vũ Yên và Dương Kinh - hai cực phát triển ở hai đầu thành phố - đang mở lối cho trục tăng trưởng mới của BĐS Hải Phòng trong thập kỷ bứt phá. Với vị trí đắc địa, quy hoạch bài bản và bảo chứng từ chủ đầu tư, Vũ Yên và Dương Kinh hứa hẹn là điểm đến chiến lược trong tầm nhìn dài hạn của giới địa ốc phía Bắc.