HLV Indonesia sớm hâm nóng cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam

Ông John Herdman nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Indonesia từ đầu năm 2026, thay thế cho vị trí HLV Patrick Kluivert. Trong năm nay, nhiệm vụ chính của vị HLV người Anh sẽ là AFF Cup 2026.

Phát biểu trước truyền thông xứ sở vạn đảo mới đây, ông John Herdman sớm ý thức được nhiệm vụ của mình. Ông này nói: “Sự cạnh tranh giữa các đội bóng ở Đông Nam Á có tính chất không khác với các trận derby thuộc vùng Đông Bắc nước Anh. Người dân Đông Nam Á có tinh thần tự hào dân tộc rất cao”.

Indonesia sẽ chạm trán đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

“Sự cạnh tranh giữa các đội Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan rất khốc liệt”, HLV John Herdman nói thêm.

Khác với các kỳ AFF Cup trước đây, AFF Cup 2026 sẽ diễn ra vào giữa năm, thay vì cuối năm. Chính vì thế, HLV John Herdman hy vọng có thể tập hợp được nhóm các cầu thủ nhập tịch Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài.

Vị HLV người Anh của đội bóng xứ sở vạn đảo nói: “Thông thường khoảng thời gian diễn ra AFF Cup, đội tuyển Indonesia phải nhường các cầu thủ cho các giải đấu ở châu Âu, tại Serie A (Italy) hoặc Bundesliga (Đức). Nhưng lần này là cơ hội để chúng tôi tận dụng cơ hội khoác áo đội tuyển tại AFF Cup”.

“Indonesia sẽ có sự kết nối thực thụ giữa các cầu thủ, người hâm mộ với giải đấu. AFF Cup 2026 rất đáng để chờ đợi, những cầu thủ mà tôi có trong tay đều rất nhiệt huyết. Đây là điều tôi thật sự mong chờ trong năm nay”, ông John Herdman cho biết.

Tân HLV đội tuyển Indonesia John Herdman (Ảnh: Getty).

AFF Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8, ngay sau World Cup 2026. Tại giải vô địch Đông Nam Á năm nay, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng A cùng đội tuyển Việt Nam, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu vòng loại giữa Brunei và Timor Leste.

Trong số các đội ở bảng A, đội tuyển Việt Nam và Indonesia là các đội mạnh nhất, cạnh tranh ngôi đầu bảng. Trận đấu giữa hai đội này diễn ra ngày 3/8, tại Indonesia.

HLV John Herdman tỏ ra tự tin: “Tôi thật sự muốn cảm nhận tinh thần của bóng đá Đông Nam Á. Trước đây, tất cả những gì mà tôi cảm nhận về các trận derby chỉ là cuộc đấu giữa Sunderland và Newcastle tại Anh. Ở Đông Nam Á, dường như sự cạnh tranh còn khốc liệt hơn thế nhiều”.

Trong lịch sử, Indonesia đã từng 6 lần vào chung kết AFF Cup (2000, 2002, 2004, 2010, 2016 và 2020). Họ giữ kỷ lục thua nhiều nhất ở các trận chung kết giải đấu khu vực: Thua 100% số trận vừa nêu. Hiện tại, HLV John Herdman muốn thay đổi thực tế đó cho đội bóng xứ sở vạn đảo.