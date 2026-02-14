Nhiều giám đốc bị khởi tố trong đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can nhiều đối tượng liên quan đến tội Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Các bị can gồm: Đ.T.L. (trú phường An Hải, Đà Nẵng) chuyên môi giới hóa đơn; H.T.T.H., Giám đốc và Đ.T.T.H., kế toán Công ty TNHH MTV Hải Vận; L.V.D., Giám đốc và L.T.K.C., kế toán Công ty TNHH Kỳ Trung. Đây là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và vận tải.

Theo kết quả điều tra ban đầu, H.T.T.H. đã chỉ đạo kế toán móc nối với Đ.T.L. mua số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Các hóa đơn được chia nhỏ giá trị dưới 20 triệu đồng để tránh quy định bắt buộc thanh toán qua ngân hàng.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2023, Công ty TNHH MTV Hải Vận đã sử dụng hàng trăm hóa đơn phụ tùng ô tô không có hàng hóa thực tế, với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Mục đích là kê khai tăng chi phí, giảm lợi nhuận, qua đó giảm số thuế phải nộp.

5 bị can bị khởi tố trong vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Mỗi hóa đơn được xuất thành công, đối tượng môi giới hưởng lợi một phần trăm giá trị, phần còn lại thuộc về các đối tượng đứng sau các công ty “ma”.

Tại Công ty TNHH Kỳ Trung, hành vi vi phạm được xác định còn tinh vi hơn. Để đủ điều kiện vay vốn, đáo hạn ngân hàng, Giám đốc L.V.D. đã chỉ đạo kế toán mua hàng chục hóa đơn khống với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng.

Nhóm này thực hiện quy trình “quay vòng tiền” nhằm che giấu hành vi. Công ty chuyển tiền thật vào tài khoản các công ty “ma”, sau đó tiền được rút hoặc chuyển ngược lại tài khoản cá nhân sau khi trừ 6% phí.

Dòng tiền sau đó tiếp tục được đưa trở lại doanh nghiệp nhằm tạo giao dịch giả, đánh lừa hệ thống kiểm soát.

Cơ quan điều tra xác định, các doanh nghiệp xuất hóa đơn cho 2 công ty nêu trên chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có kho bãi, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, được lập ra với mục đích duy nhất là mua bán hóa đơn trái phép.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo các doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định pháp luật về tài chính, kế toán, thuế; tuyệt đối không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm trục lợi, gây thất thu ngân sách và làm méo mó môi trường cạnh tranh của nền kinh tế.