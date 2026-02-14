Trung Quốc miễn thuế cho 53 nước châu Phi

Trung Quốc đã áp thuế 0% với 33 nước châu Phi (Ảnh: AFP).

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 14/2 cho biết, từ ngày 1/5, Trung Quốc sẽ áp mức thuế 0% cho tất cả các quốc gia châu Phi ngoại trừ Eswatini, nước duy trì quan hệ ngoại giao với đảo Đài Loan.

Ông Tập Cận Bình cho rằng thỏa thuận thuế suất 0% này “chắc chắn sẽ mang lại những cơ hội mới cho sự phát triển của châu Phi”. Tuyên bố được đưa ra khi các nhà lãnh đạo trên khắp lục địa đang tập trung tại Ethiopia để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của Liên minh châu Phi.

Trung Quốc hiện đã áp dụng chính sách thuế suất 0% đối với hàng nhập khẩu từ 33 quốc gia châu Phi, nhưng Bắc Kinh cho biết sẽ mở rộng chính sách này cho toàn bộ 53 đối tác ngoại giao của mình trên lục địa.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi và là nhà tài trợ quan trọng cho các dự án hạ tầng lớn trong khu vực thông qua sáng kiến “Vành đai và Con đường” quy mô rộng lớn.

Nhiều quốc gia châu Phi ngày càng tìm đến Trung Quốc và các đối tác thương mại khác sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt các mức thuế cao trên toàn cầu vào năm 2025.