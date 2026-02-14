"Cơn sốt" vàng ở Trung Quốc

Vàng tăng giá càng hấp dẫn với nhiều người ở Trung Quốc (Ảnh: EFE).

Từ công nhân nhập cư chi tiền mua trang sức mạ vàng, đến nhân viên văn phòng dồn tiền tiết kiệm vào các quỹ đầu tư liên quan đến vàng, kim loại này được xem không chỉ là biểu tượng của sự thể diện xã hội mà còn là “tấm lưới an toàn” trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn.

Nhu cầu mua vàng ở Trung Quốc gia tăng trong bối cảnh giá vàng tăng kỷ lục. Giá vàng giao ngay đã có lúc chạm mốc gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1, trước khi lùi về khoảng 5.000 USD.

Bất chấp biến động trên thị trường toàn cầu, giá vẫn dao động gần mức cao lịch sử nhờ nhu cầu mạnh trước Tết Nguyên đán. Tại Trung Quốc, trang sức vàng hiện được bán tại các nhà bán lẻ lớn với giá hơn 1.529 nhân dân tệ (221 USD) mỗi gram, tăng từ mức 890 nhân dân tệ vào dịp Lễ Tình nhân năm ngoái.

Đà tăng giá đã thúc đẩy doanh số trang sức bạc mạ vàng tại các trung tâm sản xuất như Đông Quản. Việc tặng quà là một phần quan trọng của Tết Nguyên đán, khi hàng triệu lao động nhập cư trở về quê mang theo hộp quà thực phẩm, phong bao lì xì và các món quà khác cho người thân cũng như bạn đời tương lai.

Trong bối cảnh giá vàng và bạc đều tăng cao, trang sức mạ vàng trở thành món quà phổ biến: rẻ hơn vàng nguyên chất nhưng vẫn có khả năng giữ giá trị, Chen Li, nhân viên bán hàng tại một cửa tiệm trang sức ở Đông Quản, cho hay.

“Lượng khách hỏi mua và doanh số các sản phẩm bạc mạ vàng đã tăng rõ rệt trước Tết, chủ yếu là từ công nhân các nhà máy gần đó”, Chen cho biết, đồng thời nói thêm rằng giá bạc tăng gần đây có thể khiến xu hướng này còn mạnh hơn trong năm nay.

Giá bạc đã tăng gần 148% trong suốt năm 2025 và những ngày gần đây vẫn duy trì ở mức cao, dao động từ 77 đến 79 USD/ounce.

Tài sản trú ẩn an toàn

Các gia đình trung lưu tại những thành phố lớn của Trung Quốc cũng đang đầu tư mạnh hơn vào vàng, khi kim loại này ngày càng được coi là một loại tài sản hấp dẫn giữa bối cảnh kinh tế trong nước khó khăn và căng thẳng địa chính trị gia tăng ở nước ngoài.

Yang Ling, một phiên dịch viên sống tại Bắc Kinh, cho biết cô và bạn bè đã xem các cuộc khủng hoảng quốc tế gần đây là tín hiệu để gia tăng danh mục vàng.

“Khi nghe tin tình hình Venezuela và Trung Đông xấu đi vào đầu tháng 1, chúng tôi đã đầu tư thêm vào vàng ngay trong ngày hôm đó”, cô nói, đồng thời cho biết dự định đầu tư tiền thưởng cuối năm vào các quỹ ETF vàng.

Nhu cầu đối với các sản phẩm đầu tư như vậy tăng cao đến mức các ngân hàng Trung Quốc đã siết chặt chính sách quản lý rủi ro trong tháng 1, yêu cầu nhà đầu tư phải vượt qua đánh giá rủi ro ở mức cao hơn trước khi mua các sản phẩm tài chính liên quan đến vàng, đồng thời liên tục cảnh báo về khả năng biến động giá kim loại quý.

Cơn sốt này cũng thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý. Chính quyền Thâm Quyến, nơi đặt trung tâm giao dịch vàng lớn nhất Trung Quốc, đã tăng cường giám sát sau khi hai nền tảng gặp sự cố trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Tuy vậy, làn sóng chi tiêu cho vàng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại các cửa hàng vàng thương hiệu, người tiêu dùng đang mua các miếng vàng 1 gram tạo hình hạt đậu nhỏ hoặc bó hoa để làm quà dịp lễ.

Getty He, một quản lý tuyển dụng cũng sống tại Quảng Châu, cho rằng các gia đình Trung Quốc sẽ tiếp tục đầu tư vào vàng trong năm nay. Dù lợi nhuận có thể không cao như năm trước, vàng vẫn mang lại cảm giác an toàn trong bối cảnh thị trường chứng khoán và bất động sản Trung Quốc còn nhiều bất ổn.

“Lợi nhuận của vàng năm nay có thể không bằng năm ngoái, nhưng đây vẫn là lựa chọn an toàn nhất”, cô nói.

Gánh nặng với nhiều người

Việc giá vàng liên tục tăng đang tạo ra thách thức cho một số gia đình, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Tết Nguyên đán là mùa cao điểm đính hôn và cưới hỏi ở nông thôn, khi hàng triệu người trẻ trở về quê. Với gia đình họ, điều đó đồng nghĩa phải chuẩn bị “3 món vàng” gồm nhẫn, dây chuyền và vòng tay vàng truyền thống cho đám cưới.

Nhiều gia đình cảm thấy áp lực lớn phải mua đủ “3 món vàng” cho con. Khi giá tăng cao, cha mẹ thường phải tiết kiệm nhiều năm mới đủ khả năng chi trả.

Zhan Weiwei, quê ở tỉnh Sơn Tây phía bắc Trung Quốc và hiện làm tài xế taxi tại Quảng Châu, đã bắt đầu chuẩn bị cho khả năng kết hôn trong tương lai của cậu con trai 15 tuổi. Với giá hiện tại, “3 món vàng” tốn ít nhất 50.000 nhân dân tệ, một gánh nặng lớn với gia đình lao động bình thường.

“Tôi dự định mỗi năm tiết kiệm để mua khoảng 5 gram vàng. Đến khi con trai tôi kết hôn, chắc tôi sẽ có đủ”, Zhan nói.