Doanh thu đặt vé "Thỏ ơi" chỉ hơn 1 triệu đồng, Trấn Thành vội lên tiếng

Mùa phim Tết năm nay chứng kiến cuộc cạnh tranh của 4 dự án điện ảnh, tạo nên "đường đua" kịch tính. Trước thời điểm chính thức khởi chiếu vào mùng 1 Tết, doanh thu vé đặt trước của các phim cũng trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả.

Dàn diễn viên trong phim "Thỏ ơi" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hệ thống Box office Vietnam đã bắt đầu cập nhật diễn biến bán vé sớm của các phim Tết 2026. Trong ngày đầu mở bán (10/2), nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi Thỏ ơi của Trấn Thành ghi nhận mức doanh thu thấp nhất trong số các phim khi chỉ thu về hơn 1 triệu đồng tiền vé đặt trước.

Trong khi đó, Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang dẫn đầu với hơn 50 triệu đồng. Báu vật trời cho đạt khoảng 33 triệu đồng, còn Mùi phở thu về 5 triệu đồng sau ngày đầu mở bán.

Sự chênh lệch này trở thành đề tài bàn luận, đặc biệt khi nhiều năm qua, các dự án điện ảnh của Trấn Thành thường tạo sức hút mạnh mẽ ngay từ giai đoạn mở bán sớm.

Phim "Thỏ ơi" của Trấn Thành hiện dẫn đầu phòng vé (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước những thắc mắc từ khán giả, ngày 11/2, Trấn Thành đã lên tiếng đính chính. Nam nghệ sĩ cho biết số liệu hiển thị có thể chưa được cập nhật đầy đủ trên hệ thống.

"Có một số fan của Trấn Thành thắc mắc về số liệu trên Box office Vietnam và nhắn tin hỏi tôi liên tục. Xin thưa với cả nhà là chắc do mạng có trục trặc nên chưa cập nhật hết. Số liệu mới nhất vừa cập nhật là 349 triệu đồng", nam nghệ sĩ viết.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí đến 18h ngày 11/2, cục diện doanh thu vé đặt trước đã có nhiều thay đổi. Thỏ ơi ghi nhận khoảng 774 triệu đồng, tạm vươn lên dẫn đầu. Mùi phở đạt 357 triệu đồng, Nhà ba tôi một phòng đạt 395 triệu đồng, trong khi Báu vật trời cho cán mốc 101 triệu đồng.

Trường Giang trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trước thềm khởi chiếu chính thức, cả 4 dự án đều đẩy mạnh những chiến dịch quảng bá nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua phòng vé.

Thỏ ơi liên tục tung ra các trích đoạn hé lộ một số cảnh quay được cho là "đinh" của phim, đồng thời chia sẻ hậu trường ghi hình với không khí sôi động, quy tụ đông đảo diễn viên trẻ.

Trong khi đó, Nhà ba tôi một phòng gây chú ý khi công bố thông tin về nhạc phim (OST). Đáng nói, sự góp giọng của ca sĩ Jack tạo nên nhiều luồng tranh luận trên mạng xã hội.

Ở một hướng tiếp cận khác, Báu vật trời cho thu hút sự quan tâm khi dần hé lộ nội dung có tính kịch tính và cao trào. Riêng với Mùi Phở, đạo diễn Minh Beta triển khai chiến dịch quảng bá tổ chức các suất chiếu miễn phí tại 18 cụm rạp trên toàn quốc.