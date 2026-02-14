Ngoại trưởng Mỹ trấn an các đồng minh châu Âu tại Hội nghị Munich

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Đức ngày 14/2 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi không tìm cách chia rẽ, thay vào đó là hồi sinh tình bạn lâu đời và đổi mới nền văn minh vĩ đại nhất trong lịch sử. Điều chúng tôi muốn là tiếp thêm sức mạnh cho liên minh", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức với giọng điệu ít gay gắt hơn nhưng vẫn kiên quyết về ý định của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc định hình lại liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Người đứng đầu ngành ngoại giao của Mỹ còn nhắc lại lập trường của chính quyền Tổng thống Trump rằng người nhập cư đang gây bất ổn xã hội, nhưng nhìn chung tránh những vấn đề xung đột văn hóa mà Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 13/2 nhận định là "làm sâu thêm rạn nứt giữa Mỹ và châu Âu".

Nhắc nhở khán giả tại Hội nghị An ninh Munich thường niên về nguồn gốc lâu đời của Mỹ ở châu Âu, ông Rubio nói rằng Washington sẽ mãi mãi gắn bó với lục địa này ngay cả khi phải thúc đẩy những thay đổi trong mối quan hệ và các thể chế quốc tế vốn là thành trì của trật tự thế giới sau Thế chiến II.

Phát biểu của ông Rubio được nhận định là trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại Hội nghị An ninh Munich một năm trước, khi ông Vance chỉ trích các chính sách của châu Âu về vấn đề nhập cư và tự do ngôn luận, khiến các đồng minh bị sốc.

Hôm 13/2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã khai mạc cuộc họp năm nay bằng cách kêu gọi Mỹ và châu Âu "cùng nhau sửa chữa và khôi phục lòng tin xuyên Đại Tây Dương", nhấn mạnh, ngay cả Mỹ cũng không đủ mạnh để đơn độc trong một thế giới mà trật tự cũ không còn tồn tại.

Ông nói rõ rằng châu Âu sẽ giữ vững lập trường của mình về tự do ngôn luận và biến đổi khí hậu, và bác bỏ "cuộc chiến văn hóa" và chủ nghĩa bảo hộ.

Đáp lại, ông Rubio lập luận rằng "sự hưng phấn" chiến thắng của phương Tây trong Chiến tranh Lạnh đã dẫn đến "ảo tưởng nguy hiểm rằng chúng ta đã bước vào thời kỳ kết thúc của lịch sử và rằng mọi quốc gia giờ đây sẽ là một nền dân chủ tự do...".

“Chúng ta đã cùng nhau phạm những sai lầm này và giờ đây hãy cùng nhau có trách nhiệm với người dân của mình là phải đối mặt với những sự thật đó và tiến lên phía trước để xây dựng lại", Ngoại trưởng Rubio nói. Ông cho biết, dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ “sẽ một lần nữa đảm nhận nhiệm vụ đổi mới và khôi phục".

Theo ông Rubio, Liên hợp quốc “vẫn còn tiềm năng to lớn” nhưng đối với những vấn đề cấp bách nhất hiện nay, “nó không có câu trả lời và hầu như không đóng vai trò gì".

Phát biểu ngay sau ông Rubio, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra một quan điểm trái ngược.

“Lý do chính dẫn đến sự thiếu hiệu quả của hệ thống quốc tế hiện nay không phải là bản thân Liên hợp quốc, mà là việc một số quốc gia phóng đại sự khác biệt, theo đuổi các ưu tiên quốc gia… và thậm chí hồi sinh tư duy Chiến tranh Lạnh", ông Vương Nghị lập luận.

Theo ngoại trưởng Trung Quốc, tất cả những điều này đã làm suy yếu nền tảng của lòng tin, làm xấu đi bầu không khí hợp tác và gây khó khăn cho hoạt động của các cơ chế quốc tế".

Tại hội nghị lần này, các lãnh đạo châu Âu tại hội nghị cũng cam kết đảm nhận vai trò lớn hơn trong hoạt động phòng thủ chung của NATO, nhấn mạnh động thái trên là cần thiết để khu vực này đối phó với Nga.

Theo Tổng thư ký NATO Mark Rutte, "một châu Âu mạnh mẽ trong NATO đồng nghĩa với việc mối liên kết xuyên Đại Tây Dương sẽ trở nên vững chắc hơn bao giờ hết".