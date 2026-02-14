Thanh niên lún xương trán, tụ máu sọ do bị ném vỏ chai bia

Công an xã Minh Hòa (Phú Thọ) mới đây tiếp nhận trình báo của ông Đ.V.T. (xã Yên Lập, Phú Thọ) về việc con trai mình là Đ.T.Đ. (19 tuổi) bị một nhóm thanh thiếu niên ném vỏ chai bia trúng đầu khi đang điều khiển xe máy trên quốc lộ 70B qua địa bàn khu Hang Dùng 1, xã Minh Hoà.

Hậu quả, Đ. bị thương nặng, lún xương trán, tụ máu nội sọ phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội.

Vào cuộc xác minh, Công an xã Minh Hoà làm rõ 9 thanh thiếu niên cùng trú tại xã Minh Hòa liên quan đến vụ việc, gồm Đ.C.Q. (16 tuổi), Đ.Q.H. (17 tuổi), H.G.H. (19 tuổi), H.X.B.N. (17 tuổi), H.N.B. (16 tuổi), H.T.Đ. (16 tuổi), N.B.N. (18 tuổi), N.M.T. (17 tuổi) và H.D.L. (17 tuổi).

Nhóm thanh niên liên quan vụ việc bị công an triệu tập (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an đang củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, mức độ tham gia cụ thể của từng cá nhân để xử lý theo quy định pháp luật.

“Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, thiếu sự quản lý, giáo dục thường xuyên của gia đình, có biểu hiện manh động, sử dụng vật dụng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội và cho chính bản thân các em”, công an cho hay.

Hành vi ném vật cứng vào người đang tham gia giao thông không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể đe doạ trực tiếp đến tính mạng người khác, theo công an.