Giết thịt một con tê tê, 3 người bị khởi tố

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can đối với Võ Thị Diễm Kiều (40 tuổi), Trần Minh Sơn (47 tuổi) và Hồ Minh Lập (34 tuổi), cùng trú tại Khánh Hòa, tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Cả 3 bị can được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cá thể tê tê bị giết thịt tại nhà hàng Hòa Nhân Ân (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, tối 4/2, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra nhà hàng Hòa Nhân Ân thuộc Công ty TNHH Saroman, địa chỉ 56 Hoàng Văn Thụ, phường Nha Trang, do Võ Thị Diễm Kiều làm giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khu vực bếp của nhà hàng có một cá thể nghi là tê tê đã chết. Kết quả giám định xác định đây là tê tê Java - loài động vật hoang dã thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ.

Làm việc với cơ quan điều tra, Võ Thị Diễm Kiều khai nhận đã chỉ đạo nhân viên đặt mua tê tê còn sống. Sau đó, Kiều yêu cầu quản lý nhà hàng là Hồ Minh Lập tiếp nhận và giao cho đầu bếp Trần Minh Sơn giết mổ, chế biến món ăn phục vụ khách.