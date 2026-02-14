Bắt giữ đối tượng trốn truy nã ở Quảng Ninh

Ngày 14/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây lực lượng chức năng bắt giữ Lỷ Vằn Lầu (SN 1986, trú xã Quảng Tân, Quảng Ninh). Đây là bị can trong vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, bị phát hiện ngày 6/9/2023 tại khu Hồng Phong, phường Móng Cái 2, Quảng Ninh.

Đối tượng Lỷ Văn Làu khi bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, từ tháng 8 đến ngày 6/9/2023, Lầu cùng một số người bàn bạc, tổ chức cho công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để thu lợi. Bị can trực tiếp cảnh giới ba lần tại khu vực mũi Sa Vĩ, phường Trà Cổ, rồi bỏ trốn khi vụ việc bị phát hiện.

Tháng 10/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Lầu về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo Bộ luật Hình sự.

Sau quá trình xác minh, rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự truy bắt đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực Tiên Yên, sau đó bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tham gia, tiếp tay hoặc che giấu hành vi tổ chức, môi giới xuất nhập cảnh trái phép; đồng thời chủ động tố giác tội phạm và cung cấp thông tin về đối tượng truy nã cho công an nơi gần nhất.