Phú Quý (hay Cù Lao Thu) là đặc khu thuộc tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), cách Cảng Phan Thiết khoảng 120km về phía Đông Nam. Toàn huyện có diện tích hơn 18km2, bao gồm đảo chính và các đảo nhỏ xung quanh như Hòn Tranh, Hòn Đỏ, Hòn Đá Cao và Hòn Hải.

Thời gian gần đây, Phú Quý trở thành địa điểm thu hút cộng đồng đam mê xê dịch, đặc biệt là vào dịp hè. Trên các diễn đàn du lịch, các chủ đề thảo luận và tìm kiếm kinh nghiệm thực tế về hòn đảo này luôn có lượng tương tác cao.

Thời điểm lý tưởng nhất để đến Phú Quý là từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau. Trong đó, giai đoạn cao điểm từ tháng 3 đến tháng 5 là lúc thời tiết đẹp nhất, biển êm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển bằng tàu cao tốc và trải nghiệm các hoạt động ngoài trời. Du khách nên hạn chế đi vào khoảng tháng 9 đến tháng 11 vì đây là mùa mưa bão.

Di chuyển đến Phú Quý

Từ khi tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi vào hoạt động đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển đường bộ từ TPHCM đến Phan Thiết. Tuy nhiên, để ra đến đảo Phú Quý, phương tiện duy nhất hiện nay vẫn là đường thủy, cụ thể là tàu cao tốc.

Du khách có thể xuất phát từ cảng Phan Thiết và lựa chọn dịch vụ từ các hãng tàu phổ biến như Superdong, Phú Quý Express, Trưng Trắc hay Chấn Kha. Theo tìm hiểu của phóng viên, chất lượng dịch vụ giữa các hãng không có sự chênh lệch quá lớn, người đi chủ yếu cân nhắc dựa trên khung giờ xuất bến phù hợp với lịch trình cá nhân.

Thời gian di chuyển từ cảng Phan Thiết đến đảo Phú Quý khoảng 2,5-3,5 tiếng tùy thuộc vào loại tàu và điều kiện thời tiết. Giá vé dao động từ 350.000 đến 500.000 đồng/vé, tùy thuộc vào mức giá cụ thể của từng hãng.

Tàu thường xuất bến từ 6h30 đến 8h30 sáng. Tùy theo lịch thủy triều của từng ngày, có thể có chuyến sớm từ 5h30 hoặc muộn nhất vào 15h. Do tần suất các chuyến trong ngày không nhiều, du khách bắt buộc phải liên hệ đặt vé trước để đảm bảo lịch trình. Đặc biệt, cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết trước ngày khởi hành để đề phòng trường hợp chuyến tàu bị hoãn do biển động.

Hiện tại, phương tiện di chuyển trên đảo tối ưu và phổ biến nhất là xe máy. Du khách có thể dễ dàng thuê xe ngay tại các cơ sở lưu trú với mức giá dao động từ 100.000 đến 150.000 đồng/ngày. Trong đó, loại xe đặc trưng gắn liền với hình ảnh Phú Quý là Cuxi - dòng xe tay ga mini cá tính - thường được các bạn trẻ tận dụng để chụp ảnh.

Lưu trú ở Phú Quý

Theo số liệu thống kê, hệ thống hạ tầng lưu trú tại Phú Quý đang có sự tăng trưởng rõ rệt với hàng chục cơ sở đang hoạt động, cung cấp hơn 1.200 giường. Loại hình lưu trú tại đây chủ yếu tập trung vào phân khúc homestay, khách sạn nhỏ và nhà nghỉ bình dân. Đảo hiện chưa có các khu nghỉ dưỡng (resort) cao cấp tiêu chuẩn quốc tế.

Khu vực lưu trú trên đảo được phân chia thành hai khu vực trọng điểm với đặc tính phục vụ khác nhau:

Khu vực xã Tam Thanh

Nằm gần cảng tàu cao tốc, rất thuận tiện cho việc bốc dỡ hành lý và di chuyển. Nơi đây tập trung nhiều hàng quán ăn uống và các nhà nghỉ bình dân. Mức giá phòng đôi tại khu vực này dao động trung bình từ 300.000 đến 600.000 đồng/đêm.

Khu vực xã Long Hải

Hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu nghỉ dưỡng cao hơn. Các cơ sở tại đây được đầu tư thiết kế mang tính trải nghiệm, có tầm nhìn hướng biển và đi kèm nhiều tiện ích. Mức giá lưu trú tại đây dao động từ 700.000 đến 2 triệu đồng/đêm, tùy thuộc vào vị trí phòng và tầm nhìn thực tế.

Tham quan Phú Quý

Phần lớn các điểm tham quan tại Phú Quý hiện nay đều không thu phí, du khách chỉ cần chi trả cho các dịch vụ phát sinh hoặc phương tiện di chuyển tự túc. Dưới đây là các tọa độ tiêu biểu:

Dốc Phượt

Cung đường uốn lượn sát biển nối liền eo núi, có độ dốc vừa phải. Đây là địa điểm ngắm cảnh bình minh hoặc hoàng hôn phổ biến nhất trên đảo. Du khách đến đảo hầu như đều tham quan cung đường này.

Gành Hang (Hồ Vô Cực, Hồ Bánh Xe, Khe Sung Sướng)

Khu vực sở hữu các hồ nước tự nhiên được hình thành từ các hốc đá đón nước biển tràn vào. Lưu ý là lối đi ra các hồ này tương đối hiểm trở và trơn trượt do phải leo qua các vách đá sắc nhọn, du khách cần trang bị giày chống trượt và cẩn trọng khi di chuyển.

Hòn Tranh

Cách đảo Phú Quý khoảng 1,5km về phía Đông Nam. Du khách di chuyển bằng cano mất khoảng 10-15 phút. Nơi đây nổi tiếng với dải nước trong nhìn thấu rạn san hô và các góc chụp ảnh tự nhiên như Cổng Lá, Vũng Phật, Cổng Tò Vò. Giá tour cano trọn gói dao động từ 250.000 đến 450.000 đồng/khách tùy theo dịch vụ đi kèm.

Làng chài Tam Thanh và "cây cô đơn"

Khu vực bờ kè tại làng chài có các góc bờ tường hướng biển mang phong cách tối giản. Gần đó là gốc cây dại mọc đơn độc trên bờ kè đá. Điểm check-in này luôn ghi nhận tình trạng phải xếp hàng vào mùa cao điểm. Mẹo nhỏ là nên chọn khung giờ sáng sớm để tránh đông đúc, còn muốn ảnh có màu đẹp nên chọn lúc nắng lên cao, khi đó bầu trời trong xanh và màu biển cũng đẹp hơn.

Khu vực "Đấu trường La Mã"

Thực chất là một công trình kè chắn sóng, từng là hồ nuôi hải sản cũ bằng đá đã bỏ hoang. Do sóng gió bào mòn tạo lớp rêu phong bám trên các bức tường đá hình cung, khu vực này vô tình tạo nên bối cảnh kiến trúc cổ kính thu hút người chụp ảnh.

Núi Cao Cát

Nằm ở phía Bắc hòn đảo, cách khu vực trung tâm cũ khoảng 3km, đỉnh núi là vách đá bị bào mòn bởi gió biển tạo thành các hình khối xếp lớp kỳ vĩ. Đây là điểm ngắm toàn cảnh đảo Phú Quý từ trên cao. Thời điểm leo núi thích hợp nhất là sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh nắng gắt.

Ăn gì ở Phú Quý?

Ẩm thực Phú Quý ghi điểm nhờ nguồn hải sản tươi sống, cách chế biến mộc mạc và mức giá “dễ chịu” hơn nhiều điểm du lịch biển khác. Từ những bữa ăn trên bè giữa biển đến quán nhỏ ven đường, mỗi trải nghiệm đều mang đậm nét riêng.

Bò nóng

Một trong những món gây bất ngờ với nhiều du khách là bò nóng. Bò trên đảo được chăn thả tự nhiên nên thịt mềm, thơm và có vị ngọt rõ rệt. Cách chế biến cũng đa dạng như nướng tại bàn, xào lăn, nhúng giấm hay nấu lẩu.

Một số quán bò nóng gợi ý:

Bò nóng Ngọc Tình: Quán địa phương quen thuộc, hầu như du khách nào cũng ghé. Bò gọi theo cân (khoảng 350.000 đồng/kg), đi nhóm 2-3 người có thể gọi nửa ký là vừa. Nước chấm tự pha được xem là điểm khá mới lạ. Khách đến đây có thể gọi thử bò nhúng giấm, bò xào sả...

- Thời gian mở cửa: 8h-17h - Địa chỉ: Tôn Đức Thắng, Phú Quý

Bò nóng Hòa Thướng: Nổi tiếng với cách nêm nếm đậm đà, thịt thấm vị. Ngoài bò nướng và bò nhúng giấm, nhiều người thích gọi thêm cháo ăn kèm.

- Địa chỉ: KDC Tam Thanh, Phú Quý - Giờ mở cửa: 10h - 22h

Ăn hải sản trên bè

Đến Phú Quý, du khách nên trải nghiệm một bữa hải sản trên bè. Khu vực Bãi Cạn tập trung nhiều bè nuôi hải sản. Du khách thường cần liên hệ trước để được thuyền nhỏ đón ra (chỉ mất 1-2 phút di chuyển). Các bè thường mở cửa từ sáng đến khoảng 18h30, cuối tuần dễ hết chỗ nên cần đặt trước.

Một số bè được nhiều người lựa chọn: Bè cá Anh Sáng, bè cá Hồng Phát, Hải Thiện… Giá giữa các bè không chênh lệch nhiều, quan trọng là chọn nơi tươi ngon và hợp khẩu vị.

Điểm thú vị là bạn có thể tự tay chọn hải sản còn sống trong lồng bè như cá, mực, cua, ốc rồi yêu cầu chế biến tại chỗ.

Món nên thử: Cua Huỳnh Đế (khoảng 800.000-1 triệu đồng/kg) với thịt chắc, ngọt đậm, được xem là “đặc sản cao cấp” của đảo.

Cua Mặt Trăng (khoảng 800.000 đồng/kg) vốn dễ nhận diện với các đốm đỏ trên mai.

Ngoài ra, khách có thể thử hàu đá, cua đá (khoảng 300.000 đồng/kg).

Một số hàng quán ở Phú Quý

Ngoài hải sản, Phú Quý còn có nhiều món ăn bình dân nhưng đáng thử:

Hủ tiếu mực Ông Bền: Quán lúc nào cũng đông khách. Một tô đầy đặn gồm hủ tiếu mềm dai, mực tươi, chả cá chiên và thịt ngọt. Nước dùng ninh kỹ, vị thanh, không gắt. Ngoài ra còn có bún cá ngừ, bò kho, cơm đĩa…

Bánh căn chị Nga: Bánh đổ tại chỗ, nóng hổi, vỏ giòn nhẹ. Ăn kèm nước chấm có trứng, cá hoặc xíu mại. Giá khoảng 30.000 đồng/phần

Mì mực: Món đơn giản nhưng nổi bật nhờ mực tươi ngọt. Ngoài mì còn có mực cuốn bánh tráng. Giá khoảng 50.000 đồng/phần.

Buổi tối, khu vực bờ kè là nơi nhộn nhịp nhất đảo với nhiều quầy ăn vặt: Bánh tráng nướng mắm ruốc, chè, cà phê hướng biển…

Gợi ý lịch trình 3 ngày 2 đêm tại Phú Quý

Ngày 1

Sáng (6h-9h): Du khách ăn sáng tại Phan Thiết, sau đó di chuyển ra cảng làm thủ tục lên tàu cao tốc ra đảo.

Trưa (11h30-13h): Tàu cập bến Phú Quý. Du khách di chuyển về khách sạn/homestay nhận phòng, nghỉ ngơi và ăn trưa tại các quán ăn gần khu vực cảng Tam Thanh.

Chiều (15h-18h): Bắt đầu hành trình tại khu vực Gành Hang. Trải nghiệm chụp ảnh tại Hồ Vô Cực, Hồ Bánh Xe và Khe Sung Sướng. Đây cũng là thời điểm thích hợp để đón hoàng hôn trên các vách đá. Lưu ý nên rời khỏi khu vực bãi đá trước khi trời tối hẳn để đảm bảo an toàn.

Tối: Thưởng thức tiệc nướng BBQ hải sản tại các bãi biển hoặc bờ kè.

Ngày 2

Sáng (7h-11h30): Ăn sáng món bánh căn hoặc mì mực địa phương. Sau đó, ra bến cano tham gia tour đi Hòn Tranh, tắm biển và check-in các góc chụp tự nhiên.

Trưa (11h30-13h): Trở lại đảo chính để di chuyển ra các nhà bè nổi. Trải nghiệm tự chọn và thưởng thức hải sản tươi sống trực tiếp trên bè.

Chiều (14h30-18h): Có 2 lựa chọn. Một là khám phá Đỉnh núi Cao Cát (ngắm toàn cảnh đảo), sau đó ghé Làng chài Tam Thanh và "cây cô đơn". Hai là, tham gia tour lặn biển tự do có người hướng dẫn để ngắm các rạn san hô nguyên sơ.

Tối: Thưởng thức đặc sản bò nóng tại các quán ăn địa phương.

Ngày 3

Sáng (5h30-8h): Dậy sớm đón bình minh tại khu vực Dốc Phượt, vốn là cung đường ngắm mặt trời mọc đẹp nhất trên đảo. Sau đó quay về trung tâm ăn sáng và uống cà phê ven biển.

Trưa (9h-11h30): Ghé thăm các điểm di tích và công trình biểu tượng còn lại như: Cột cờ chủ quyền Phú Quý, khu vực "Đấu trường La Mã" và check-in dưới chân các cột phong điện (quạt gió).

Chiều (12h-14h): Trở về cơ sở lưu trú thu dọn hành lý, làm thủ tục check-out và di chuyển ra cảng để lên tàu trở về.