"Maldives Việt" sốt lễ 30/4: Khách gọi cháy máy, chủ tour bất lực từ chối

Phòng đẹp “cháy” sớm trước cả tháng

“Có ngày tôi nhận vài chục cuộc gọi hỏi phòng, nhưng đành xin lỗi vì không còn chỗ trống. Thậm chí, điện thoại đổ chuông, tôi cũng không dám bắt máy vì hầu như các dịch vụ đều đã kín chỗ”, anh Cát (được nhiều người biết đến với tên gọi Cát Phú Quý) - hướng dẫn viên kiêm kinh doanh tour tại đảo Phú Quý - chia sẻ.

Theo anh, từ sau ngày 25/4 đến hết kỳ nghỉ lễ, các phòng có vị trí đẹp, gần cảng hoặc hướng biển gần như đã được đặt kín trước cả tháng. Hiện chỉ còn một số phòng ở khu vực xa trung tâm hơn.

Đảo Phú Quý được ví như “phiên bản tiết kiệm” của Maldives (Ảnh: Cát Phú Quý).

“Không chỉ có thời gian nghỉ lễ dài, đây cũng là lúc Phú Quý vào mùa đẹp, nước trong vắt nên lượng khách quan tâm tăng mạnh.

Các tour trọn gói từ 2 ngày 1 đêm đến 4 ngày 3 đêm, bao gồm vé tàu khứ hồi, phòng nghỉ view biển, ăn sáng, chèo SUP, lặn ngắm san hô… có giá khoảng 2-3,2 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện các hoạt động này đã không thể nhận thêm khách”, anh Cát nói.

Không chỉ riêng anh Cát, nhiều chủ homestay và nhà nghỉ trên đảo cũng rơi vào tình trạng tương tự. Một số cơ sở thậm chí phải tạm ngưng nhận khách từ sớm để tránh quá tải.

Phóng viên Dân trí ghi nhận, khi liên hệ đặt phòng tại một số khách sạn, homestay nổi tiếng ở Phú Quý, phần lớn đều thông báo đã kín chỗ trong dịp lễ. Các cơ sở đều cho câu trả lời tương tự, chỉ nhận khách trở lại từ ngày 3/5.

"Càng cận lễ, chúng tôi lại nhận càng nhiều cuộc gọi đặt phòng, nhưng luôn phải từ chối và hẹn khách lại sau dịp nghỉ lễ", đại diện một homestay nổi tiếng ở đảo chia sẻ.

Các phòng gần cảng hoặc có hướng nhìn ra biển gần như không còn chỗ trống. Những khu vực cách cảng khoảng 2-3km vẫn còn phòng nhưng số lượng hạn chế, trong khi các điểm lưu trú xa hơn, khoảng 5km, có nhiều lựa chọn hơn với mức giá “mềm” hơn và thường kèm dịch vụ đưa đón.

Dịp lễ này, giá phòng dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 2 triệu đồng mỗi đêm, tùy vị trí và tiện nghi, tăng khoảng 10% so với ngày thường.

Maldives "phiên bản tiết kiệm", chi phí du lịch chỉ 2-3 triệu đồng

Trong bối cảnh nhiều điểm đến biển đảo “cháy phòng” dịp lễ, Phú Quý nổi lên như một lựa chọn vừa túi tiền nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ.

Đảo Phú Quý có cảnh đẹp nên thơ, chi phí du lịch khá "mềm" phù hợp với nhiều người (Ảnh: Cát Phú Quý).

Thời gian gần đây, hình ảnh làn nước xanh ngọc, có thể nhìn rõ đáy biển và các rạn san hô tại đây liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Không ít người ví nơi đây như “phiên bản tiết kiệm” của Maldives, khi vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên và chưa bị thương mại hóa quá mức.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, trong khi tour tiêu chuẩn 4 ngày 5 đêm đến Maldives có giá từ hơn 50 triệu đồng, thậm chí các gói cao cấp có thể vượt mốc 100 triệu đồng, thì Phú Quý lại là lựa chọn dễ tiếp cận hơn nhiều, nhưng vẫn mang đến trải nghiệm hòa mình vào khung cảnh biển xanh trong vắt.

Từ TPHCM, du khách di chuyển đến Phan Thiết, sau đó đi tàu cao tốc ra đảo với chi phí khứ hồi khoảng 600.000 đồng đến 1 triệu đồng/người. Thời gian di chuyển khoảng 2,5-3,5 tiếng, tùy loại tàu và điều kiện thời tiết. Nếu đi theo hướng tiết kiệm, tổng chi phí cho hành trình 2-3 ngày chỉ dao động khoảng 2-3 triệu đồng/người.

Đảo Phú Quý với làn nước trong xanh thấy đáy (Video: Cát Phú Quý).

Từ đảo chính, chỉ mất vài phút di chuyển bằng ca nô, du khách đã có thể đến Hòn Tranh - nơi nổi bật với làn nước trong xanh, nhìn rõ tận đáy. Khu vực này có mặt biển êm, màu nước chuyển từ xanh ngọc đến xanh đậm, rất phù hợp để tắm biển, lặn ngắm san hô và chụp ảnh.

Anh Nguyễn Minh Tân (phường Thủ Đức) cho biết: “Chi phí ăn uống, lưu trú ở đảo khá rẻ. Ăn vặt như bánh căn, bánh tráng nướng chỉ vài chục nghìn đồng, trong khi cảnh biển rất đẹp. Tuy nhiên, lần này tôi đặt muộn nên không còn phòng ưng ý”.

Những năm gần đây, hệ thống lưu trú tại đảo cũng có nhiều thay đổi. Nếu trước kia chủ yếu là nhà nghỉ bình dân, thì nay đã xuất hiện nhiều homestay, khách sạn nhỏ với thiết kế hiện đại, không gian mở, hướng biển.

Phú Quý ngày càng có nhiều cơ sở lưu trú không gian đẹp, phù hợp nhu cầu du khách (Ảnh: Cát Phú Quý).

Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm như lặn ngắm san hô, câu cá, tham quan bằng xe máy… cũng góp phần thu hút du khách. Trong đó, lặn biển có giá phổ biến khoảng 250.000 đồng/người/buổi.

Chị Phạm Minh Châu (phường Dĩ An) chia sẻ: “Dù không biết bơi vẫn có thể tham gia vì luôn có người hướng dẫn. Cảm giác nhìn san hô và cá bơi ngay trước mắt rất khác so với xem trên mạng”.

Theo các đơn vị du lịch địa phương, từ nay đến khoảng tháng 9 là thời điểm đẹp để khám phá Phú Quý, khi thời tiết nắng nhẹ, biển êm và nước trong xanh.

Dịch vụ lặn biển ở Phú Quý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, trong các dịp cao điểm, du khách nên chủ động đặt vé tàu và phòng nghỉ từ sớm, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin để tránh rủi ro. Sau kỳ nghỉ lễ, lượng khách thường giảm dần, giá dịch vụ ổn định hơn, phù hợp với những ai muốn tận hưởng không gian yên tĩnh.