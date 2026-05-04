Một tỉnh miền Tây đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch trong 2 kỳ nghỉ lễ

Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh An Giang, tổng lượt khách đón được trong 2 kỳ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4 - 1/5), lượt khách du lịch đến tỉnh là 1.082.057 lượt, tăng trưởng 33,2% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu đạt 2.338 tỷ đồng.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ với 84.178 lượt (tăng 85,3%), trong khi khách nội địa đạt 997.879 lượt (tăng 39,3%). Lượng khách lưu trú tại tỉnh cũng tăng 43,1% với 231.318 lượt.

Riêng trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 -1/5, An Giang phục vụ ước khoảng 670.822 lượt khách, đạt doanh thu 1.252 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ. Trong giai đoạn này, lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt 532.958 lượt và khách lưu trú đạt 137.864 lượt.

Tại đặc khu Phú Quốc, tình hình du lịch trong 2 kỳ nghỉ lễ cũng ghi nhận những kết quả ổn định với tổng lượng khách ước đón đạt 309.597 lượt, tăng 34% so với cùng kỳ. Trong đó, lượt khách quốc tế đến đảo Ngọc là 82.084 lượt (tăng gần 90%) và khách lưu trú đạt 129.354 lượt (tăng 69,5%).

Tính riêng đợt nghỉ lễ 30/4-1/5, đặc khu đã đón 164.117 lượt khách, trong đó có 38.878 lượt khách quốc tế và 72.336 lượt khách lưu trú.

Khách quốc tế đến đảo Ngọc tăng gần 90%, chủ yếu qua đường hàng không (Ảnh: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc).

Còn tại Đồng Tháp, Sở Văn hoá Du lịch và Thể thao cũng ghi nhận con số 669.420 lượt khách trong 9 ngày (từ 25/4 đến 3/5), tăng 110% so với cùng kỳ, với tổng thu đạt 240 tỷ đồng.

Các điểm đến thu hút tại địa phương là Khu Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp với gần 400.000 lượt khách tham gia Lễ hội Vía Bà Chúa xứ và khánh thành Đền thờ Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều. Làng hoa Sa Đéc cũng đón hơn 20.000 lượt khách đến thưởng ngoạn các tiểu cảnh hoa.

Ngoài ra, các điểm đến như Trại rắn Đồng Tâm với các hoạt động tương tác thú vật thu hút 14.700 lượt khách, Khu di tích Xẻo Quýt đón 11.000 lượt và các tuyến đê biển Tân Thành đón khoảng 6.000 lượt người đến tránh nóng.

Tại Cà Mau, tổng lượt khách tham quan và trải nghiệm tính đến ngày 3/5 đạt 397.200 lượt, doanh thu ước đạt 372,2 tỷ đồng. Du khách tập trung đông tại các không gian cộng đồng như Quảng trường Phan Ngọc Hiển (27.500 lượt), Quảng trường Hùng Vương (27.300 lượt) và Ngày hội bánh Dân gian Nam Bộ (20.370 lượt).

Các điểm du lịch tâm linh như Quán âm Phật Đài và Nhà thờ Tắc Sậy lần lượt đón 26.800 và 21.200 lượt khách. Khu du lịch Đất Mũi cùng các hộ du lịch cộng đồng tại địa phương cũng đón hơn 24.000 lượt khách đến khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Đối với tỉnh Vĩnh Long, Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trong 10 ngày từ ngày 24/4 đến ngày 3/5, tổng lượt khách tỉnh này đón đạt 203.012 lượt, doanh thu đạt 187,8 tỷ đồng.

Do thời điểm lễ rơi vào những ngày nắng nóng gay gắt, các điểm du lịch biển như biển Ba Động, biển Thừa Đức, cồn Bửng, cồn Nhàn trở thành lựa chọn ưu tiên của du khách.

Các tuyến du lịch cù lao như cù lao Phụng, Tam Hiệp, An Bình cùng các hoạt động trải nghiệm tại nhà Gốm Tư Buôi, làng du lịch Nhị Hòa hay các phiên chợ quê tại xã An Bình, Đại An cũng thu hút lượng lớn khách tham quan vườn trái cây và thưởng thức ẩm thực sông nước.