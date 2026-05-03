Toàn cảnh lễ hội trên sông độc nhất Việt Nam ở di sản thế giới Tràng An

Ngày 3/5 (tức 17/3 âm lịch), Khu du lịch sinh thái Tràng An (thuộc Quần thể danh thắng Tràng An - di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới) tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2026. Đây là lễ hội truyền thống có từ lâu đời của người dân Cố đô Hoa Lư.

Ban tổ chức cho biết, lễ hội năm nay được tổ chức với chủ đề "Tràng An - Mạch nguồn linh khí", nhằm tưởng nhớ, tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương - một trong những vị thần được thờ phụng theo tín ngưỡng dân gian, người có công trấn ải Nam Sơn, thuộc Hoa Lư tứ trấn, bảo vệ đất nước thời Hùng Vương thứ 18.

Lễ hội Tràng An là lễ hội trên sông độc đáo nhất Việt Nam. Ngày khai hội, đoàn lễ sẽ rước rồng, lễ vật từ bến thuyền xuôi trên dòng sông Sào Khê, qua các đền đài cổ kính và hang động kỳ thú trong vùng lõi di sản thế giới Tràng An.

Đoàn rước tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp giữa thiên nhiên hoang sơ kỳ thú của Quần thể danh thắng Tràng An.

Lễ hội truyền thống năm nay, ban tổ chức mong muốn truyền đi thông điệp "Con người phải biết tôn trọng, gìn giữ và sống hài hòa với thiên nhiên". Theo đó, lễ hội mang đậm nét văn hóa, tâm linh gắn với bảo vệ môi trường độc đáo của Việt Nam, cũng là một trong những lễ hội sinh thái hiếm có trên thế giới.

Các thuyền chở đoàn thực hiện nghi lễ và đại biểu, khách mời quần tụ trên sông tạo nên sắc màu rực rỡ, tô điểm thêm vẻ đẹp của di sản thế giới.

Chủ lễ dâng sớ xin nước, sau đó các đại biểu thực hiện nghi thức lấy nước để rước về đền thờ dâng lễ.

"Lễ hội Tràng An không chỉ là ngày hội, mà là một cam kết cộng đồng: Sống trong di sản, gìn giữ di sản, truyền lại di sản cho thế hệ mai sau. Đây chính là mô hình tiêu biểu của phát triển bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Sau khi rước nước trên sông dài nhiều km, đoàn nghi lễ quy tụ về đền Suối Tiên. Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương, hoa, lễ vật lên ban thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương.

Nhân dân địa phương và du khách dâng lễ cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời tôn vinh những bậc tiền nhân đã có công khai phá và bảo vệ vùng đất thiêng của di sản Tràng An.