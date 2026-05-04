Mệt như du lịch lễ: Khắp nơi đông đúc, xếp hàng chờ ăn, vật vờ tìm chỗ nghỉ

Kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay kéo dài, nhu cầu du lịch tăng cao khiến nhiều điểm đến nổi tiếng rơi vào tình trạng đông đúc. Không ít du khách phải chen chân giữa biển người, xếp hàng nhiều giờ để sử dụng dịch vụ, thậm chí rơi vào cảnh “dở khóc dở cười”.

Nhà hàng buffet gần như không còn chỗ trống

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Mai Hương (phường Hòa Bình, Phú Thọ) cho biết, chuyến du lịch tự túc cùng gia đình một người bạn tới Đà Nẵng dịp nghỉ lễ vừa qua đã không trọn vẹn như kỳ vọng, chủ yếu vì tình trạng quá đông đúc.

Ngày 1/5, gia đình chị xuất phát lúc 7h, di chuyển từ khách sạn tới khu du lịch Bà Nà Hills - một trong những điểm hút khách bậc nhất Đà Nẵng. Cứ ngỡ đã đi sớm sẽ vắng, nhưng chị Hương không ngờ, ngay từ khâu lên cáp treo, cả đoàn đã phải xếp hàng 45 phút mới tới lượt.

Quan sát xung quanh, người phụ nữ nhận thấy, dòng người kiên nhẫn nhích từng bước chân chờ tới lượt lên cáp treo.

Lối lên cáp treo luôn đông đúc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi xác định đi du lịch ngày lễ sẽ đông nhưng không ngờ lại nhiều người như vậy. Cảnh đông đúc ngoài sức tưởng tượng của tôi”, chị Mai Hương chia sẻ.

Đỉnh điểm là vào giờ ăn trưa tại nhà hàng buffet (ăn tự chọn). Dù đã có vé trọn gói bao gồm cáp treo và buffet (1,3 triệu đồng/người lớn), chị và các thành viên vẫn phải chờ 1 tiếng mới được vào ăn.

Chị Hương kể, nhóm xếp hàng từ 12h30 nhưng gần 13h30 mới được vào ăn. Lý do vì bên trong nhà hàng các bàn đã kín chỗ. Nhà hàng buộc phải chia thành 2 ca để phục vụ. Nhóm của chị Hương ăn từ ca 2. Người lớn chờ đợi đã mệt mỏi, trẻ con trong nhóm còn mệt hơn. Không khí ngột ngạt, bên trong gần như không còn khoảng trống.

Khách chen chúc chờ đợi vào nhà hàng buffet trên Bà Nà Hills (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù đồ ăn vẫn được phục vụ đầy đủ, nhưng chị Hương nhận thấy trải nghiệm bị ảnh hưởng rõ rệt bởi lượng khách quá lớn. “Cảm giác không còn sự thoải mái vốn có của một chuyến đi nghỉ dưỡng”, chị Hương chia sẻ.

Không chỉ việc ăn uống, các điểm tham quan nổi tiếng cũng rơi vào tình trạng tương tự. Theo chị Hương, nhiều khu vui chơi hay điểm check-in đều phải xếp hàng dài, khiến cả đoàn nhanh chóng xuống sức.

Nhóm 2 gia đình của chị Hương có 4 trẻ nhỏ, từ 5 đến 10 tuổi. Việc phải di chuyển nhiều, chờ đợi liên tục khiến các bé mệt mỏi, không còn hứng thú vui chơi. Dùng xong bữa trưa, thấy trong đoàn ai cũng thấm mệt, cả nhóm quyết định ra về, bỏ qua nhiều khu vui chơi, check-in.

Du khách khó chụp được kiểu ảnh đẹp với Cầu Vàng vì góc nào cũng “dính” người (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Đáng tiếc nhất là điểm tham quan Cầu Vàng - biểu tượng của Bà Nà Hills. Dù có người trong đoàn lần đầu đến Đà Nẵng, cả gia đình vẫn đành bỏ ý định chụp ảnh Cầu Vàng vì dòng người quá đông. Ai cũng tiếc nhưng đành chịu”, chị Hương kể.

Không riêng gì các khu du lịch, tình trạng quá tải còn diễn ra tại các điểm trung chuyển. Nhận định Cát Bà (Hải Phòng) sẽ quá tải dịp này nên gia đình chị Cẩm Nhung (ở Hà Nội) di chuyển từ sớm để có mặt tại bến Đồng Bài chờ phà lúc 7h ngày 30/4. Tuy nhiên dòng xe chờ phà kéo dài tới vài cây số khiến gia đình mất 3 tiếng mới có thể lên phà sang đảo Cát Bà.

"Tôi có chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn nhẹ trên xe vì lường trước cảnh ùn tắc, nhưng không nghĩ ngay từ sáng sớm đã đông người đến thế", vị khách Hà Nội nói.

Khách chờ qua phà tại bến Đồng Bài, Cát Bà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tình trạng tương tự diễn ra ở ga cáp treo Cát Hải do lượng lớn du khách đổ dồn. Chị Thu Lan đến từ Hà Nội cho biết, do gia đình có người già và trẻ nhỏ nên lựa chọn đi cáp treo thay vì đi phà. Tuy nhiên cảnh đông đúc tại ga Cát Hải khiến vị khách căng thẳng.

"Năm nay Cát Bà tổ chức nhiều hoạt động như bắn pháo hoa, chợ đêm nên khách rất đông. Bên trong nhà ga chật cứng, đông chưa từng thấy. Cảm giác như gặp nửa người Hà Nội ở đây", chị Lan nói.

Anh Phúc Lê, người làm du lịch dịch vụ tại Cát Bà cho biết, dịp nghỉ lễ năm nay, Cát Bà luôn trong tình trạng đông kín người khi hàng loạt các hoạt động vui chơi giải trí được khai trương. Nhiều chuỗi trải nghiệm cả ngày như VUI-Fest Cát Bà, pháo hoa nghệ thuật, khu ẩm thực và các hoạt động văn hóa. Các bãi tắm Cát Cò và khu vực trung tâm đều chứng kiến lượng khách đổ về nườm nượp.

"Giá phòng lưu trú có nơi tăng gấp đôi, nhưng vẫn có khách không thuê được phòng. Đỉnh điểm lượng khách đông nhất vào 2 ngày 30/4 và 1/5. Một số khách được người địa phương hỗ trợ cho nghỉ tạm ở nhà dân", anh Phúc Lê thông tin.

Gọi cháy máy tới 30 cơ sở mới tìm được chỗ nghỉ lúc 2h

Không riêng gì các khu du lịch, tình trạng quá tải còn diễn ra ở dịch vụ lưu trú. Trên các diễn đàn du lịch, một số du khách phản ánh việc bị hủy phòng sát giờ, dù đã đặt trước.

Chị T. (ở Hà Nội) cho biết, gia đình bị bùng phòng vào phút cuối tại Đồng Hới, Quảng Bình cũ (nay là Quảng Trị). Chủ nhà nghỉ đã nhận đặt cọc nhưng khi gia đình chị di chuyển gần đến nơi thì nói sẽ trả lại cọc. Gia đình chị phải xoay xở đủ cách để có chỗ lưu trú ngay trong đêm.

Gia đình chị Lê Ngọc (Hà Nội) cũng cho biết, đây là “kỳ nghỉ đáng nhớ nhất từ trước đến nay”, nhưng theo cách không mấy dễ chịu.

Ban đầu, gia đình chị Ngọc không có kế hoạch đi du lịch dịp lễ. Tuy nhiên, sau khi đọc thông tin ở Hạ Long có nhiều hoạt động hấp dẫn dịp lễ, cả nhà quyết định lên đường vào sáng 30/4. Thời gian di chuyển kéo dài gần 9 tiếng do áp lực giao thông tăng cao theo hướng về Hạ Long khiến cả nhà mệt nhoài.

Do không có sự chuẩn bị từ trước, gia đình chị nhanh chóng rơi vào tình huống khó khăn khi hàng loạt khách sạn, nhà nghỉ, kể cả các cơ sở lưu trú nhỏ lẻ đều trong tình trạng kín phòng.

Sau khi xem bắn pháo hoa tối 30/4, gia đình chị Ngọc tiếp tục di chuyển về phía Hải Phòng với hy vọng dễ tìm chỗ nghỉ hơn. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn trái ngược khi nhiều cơ sở lưu trú đều thông báo hết phòng.

Gia đình chị Ngọc mất gần 9 tiếng di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long, thông thường lộ trình này chỉ hơn 2 tiếng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Chúng tôi đi qua nhiều tuyến phố, đồng thời tra cứu trên các ứng dụng và gọi tới hơn 30 nhà nghỉ, khách sạn, tất cả đều nhận được cùng một câu trả lời: Hết phòng. Thời điểm đó đã gần 1h. Khi gần như tuyệt vọng và định quay xe trở về Hà Nội, tôi mới liên hệ được một khách sạn còn trống. May mắn còn lại 2 phòng, nhưng khi tìm được nơi nghỉ thì cũng đã gần 2h sáng”, chị Lê Ngọc chia sẻ.

Ngay ngày 1/5, cả đoàn quyết định về lại Hà Nội để tránh cảnh đông đúc. Sau trải nghiệm này, chị Ngọc thừa nhận bản thân “sợ đi du lịch vào dịp lễ”. Theo chị, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, hành trình tưởng như để nghỉ ngơi rất dễ trở thành một chuyến đi đầy vất vả.

Nhiều điểm đến đông ngoài sức tưởng tượng

Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay, nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận mức kỷ lục cả về lượng khách, doanh thu và công suất lưu trú chạm ngưỡng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành du lịch ghi nhận tổng thu hơn 5.727 tỷ đồng, tăng gần 35% so với năm 2025, cho thấy sức bật mạnh mẽ của điểm đến trong mùa cao điểm.

Cùng với doanh thu tăng cao, tổng lượng khách đến Đà Nẵng ước đạt hơn 1,46 triệu lượt, trong đó khách quốc tế hơn 621.000 lượt; khách lưu trú hơn 724.000 lượt. Công suất phòng bình quân toàn đạt 75-80%, riêng khối khách sạn 4-5 sao đạt 90-95%.

Du khách nhích từng bước qua các tuyến đường trong phố cổ Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

So với các địa phương, Huế chứng kiến sự bùng nổ ấn tượng. Trong 5 ngày (29/4-3/5), địa phương đón 610.000 lượt khách, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước. Công suất buồng phòng tại các cơ sở lưu trú chạm ngưỡng 99%.

Tại Quảng Ninh, trong 3 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 2/5), tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 810.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu ước đạt khoảng 2.510 tỷ đồng. Trong đó, vịnh Hạ Long tiếp tục là điểm đến thu hút đông du khách nhất với 56.480 lượt.

Cát Bà (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) cũng ghi nhận lượng khách đông chưa từng thấy, khẳng định sức hút của du lịch biển đảo mùa cao điểm. Hòn đảo đón khoảng 70.350 lượt khách.

Theo chị Mai Hương cũng như nhiều du khách, tâm lý chung của nhiều gia đình là tranh thủ kỳ nghỉ dài để đi du lịch, nên dù biết đông vẫn quyết định lên đường. Gia đình chị cũng xác định tâm lý sẽ phải chờ đợi tại các điểm vui chơi, các nhà hàng ăn uống… nên không quá bất ngờ.

Tuy nhiên, sau chuyến đi, chị Hương rút ra một số kinh nghiệm để hạn chế tình trạng quá tải khi du lịch dịp cao điểm.

Theo đó, du khách nên cân nhắc đi lệch ngày, tránh xuất phát đúng cao điểm hoặc lựa chọn khung giờ ít người hơn. Ngoài ra, có thể ưu tiên những điểm đến ít nổi tiếng để giảm áp lực chen chúc.

“Nếu có thể, nên đi sớm hơn hoặc về muộn hơn một ngày. Khi tham quan thì chọn giờ lệch, ví dụ đi buổi chiều thay vì buổi sáng”, chị nói.