Du lịch Việt Nam lập kỷ lục mới, khách quốc tế đông chưa từng có

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, Việt Nam đón hơn 2,03 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 4, tức tăng 122,8% so với cùng kỳ.

Tính lũy kế 4 tháng đầu năm, Việt Nam đón 8,8 triệu lượt khách, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức cao nhất của 4 tháng đầu các năm từ trước đến nay.

So với chỉ tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, ngành du lịch đã đạt 35% kế hoạch.

Biểu đồ 10 thị trường gửi khách đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 (Biểu đồ: Trần Thành Công).

Yếu tố tạo nên sức hút của Việt Nam đối với du khách là môi trường chính trị - xã hội ổn định, an toàn, chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, hoạt động xúc tiến, quảng bá được chuyên nghiệp hóa, cùng với hệ thống sản phẩm đa dạng, phù hợp xu hướng và chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện, tạo nền tảng quan trọng để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam

Xét theo thị trường, Trung Quốc vẫn là quốc gia gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong tháng 4 với hơn 449.000 lượt khách.

Tính cả 4 tháng, khách từ thị trường này cán mốc 1,85 triệu lượt khách, tăng 94% so với cùng kỳ 4 tháng năm ngoái. Đứng ở vị trí thứ hai là thị trường Hàn Quốc với hơn 320.000 lượt khách đến Việt Nam trong tháng 4.

Khách nước ngoài thích các vùng biển đẹp ở Việt Nam (Ảnh: DY).

Trong 4 tháng đầu năm, 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam có Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Philippines. Tính riêng hai thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc đóng góp 39,8% lượt khách quốc tế vào Việt Nam.

Philippines lần đầu có tên trong top 10 với mức tăng trưởng ấn tượng 183% so với cùng kỳ tháng 4 năm ngoái đạt mốc 72.827 lượt khách.

Cơ cấu thị trường khách quốc tế của Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng đa dạng khi có nhiều thị trường tiềm năng, giàu dư địa tăng trưởng.

Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm, châu Âu là khu vực có lượng khách đến Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất với 53,3% so với cùng kỳ năm trước. Các quốc gia được Việt Nam miễn visa như Ba Lan, Thụy Sĩ, Séc đều có mức tăng trưởng cao lần lượt đạt 52,7%, 19,4% và 23,1%.

Đáng chú ý thị trường Nga có lượng khách 504.389 lượt, tức tăng hơn 300% trong 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái. Yếu tố khiến du lịch Việt Nam thu hút khách Nga là nhờ đường bay thẳng thuận lợi, dịch vụ nghỉ dưỡng, lợi thế về tiện nghi, phong cảnh đẹp và an ninh an toàn.

Các con số tăng trưởng của du lịch Việt Nam đạt được trong bối cảnh, 4 tháng đầu năm 2026, Thái Lan đón 11,3 triệu lượt khách quốc tế, giảm 3,4% so với cùng kỳ.

Trong quý 1/2026, Singapore đón 4,4 triệu lượt khách tăng 2,8%, còn Indonesia đón 3,51 triệu lượt khách, còn Philippines đón 1,83 triệu lượt.

Để du lịch Việt Nam đạt được con số đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026, các chuyên gia cho rằng, chính sách visa mở cần tiếp tục duy trì ổn định và hiệu quả, mở thêm các đường bay quốc tế mới đặc biệt là chuyến bay thẳng đến thị trường Mỹ, châu Âu... hoặc có thêm những "sản phẩm tầm quốc gia" mang tính bùng nổ như Lễ hội pháo hoa quốc tế hay sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới, thu hút lượng lớn khách đến cùng lúc. ​