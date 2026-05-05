Du lịch quá rẻ, khách Tây hài hước gọi chi tiêu ở Việt Nam là “cú lừa”

Du lịch Việt Nam quá rẻ, khách Tây ngỡ ngàng với mức chi tiêu

“Tôi nói thật, Việt Nam đúng là “một cú lừa”. Tôi vừa đi ăn trưa về. Tôi ăn mì trứng với thịt gà, uống nước ép từ ba loại trái cây và ăn kem bơ. Tổng cộng, tôi chỉ trả 2,30 euro (hơn 70.000 đồng)”, anh Patrik Matiaska chia sẻ sau một bữa ăn tại Việt Nam.

Cách dùng từ “cú lừa” của anh Patrik không mang nghĩa tiêu cực, mà là sự ngỡ ngàng pha chút hài hước. Với nhiều du khách quốc tế, trải nghiệm chi tiêu tại Việt Nam thường bắt đầu bằng cảm giác không tin nổi khi số tiền họ phải trả thấp hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Không chỉ riêng anh Patrik, ngày càng nhiều du khách nước ngoài chia sẻ những trải nghiệm tương tự khi đặt chân đến Việt Nam. Những câu chuyện về bữa ăn vài USD, chi phí sinh hoạt thấp, hay cảm giác “tiêu tiền mà không cần suy nghĩ quá nhiều” đang góp phần định hình hình ảnh Việt Nam như một điểm đến giá rẻ hàng đầu.

Du khách ngỡ ngàng vì chi tiêu quá thấp

Chị Ashlea McNally, du khách người Anh đang sống tại Đà Nẵng, cho biết chị đặc biệt ấn tượng với mức chi tiêu tại Việt Nam. Theo chị, bữa sáng mà gia đình thưởng thức tại Đà Nẵng chỉ bằng 1/6 so với một bữa sáng tại quê nhà.

“Tôi không thể tin nổi mọi thứ lại rẻ đến vậy. Thực sự quá rẻ. Bữa sáng mà chúng tôi vừa đi ăn cùng gia đình, nếu ở quê nhà, tôi nghĩ ít nhất cũng phải 60 bảng Anh (khoảng 2,1 triệu đồng). Nhưng ở đây, chúng tôi chỉ trả 9 bảng (khoảng 322.000 đồng). 9 bảng cho cả 4 người ăn sáng bên ngoài và chúng tôi gọi đủ mọi thứ”, chị Ashlea McNally chia sẻ.

Chị Ashlea cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ tại Đà Nẵng mà không phải quá bận tâm đến chuyện chi tiêu (Ảnh: Instagram nhân vật).

So sánh trực diện giữa Việt Nam và các nước phương Tây là điều thường thấy trong các câu chuyện của du khách. Khoảng cách chi tiêu không chỉ nằm ở con số tuyệt đối, mà còn ở cảm giác “dễ thở” khi tiêu tiền.

Tương tự, anh Dave, du khách đến từ Canada, cho rằng mức chi phí thấp đã tạo nên một lối sống hoàn toàn khác biệt.

“Tôi không ngờ cú sốc văn hóa ở Việt Nam lại là việc mọi người ra ngoài ăn uống thường xuyên như một điều bình thường. Những gia đình bình thường cũng đi ăn sáng bên ngoài trước khi đi học hoặc đi làm.

Ở Canada, nếu bạn ra ngoài ăn quá vài lần, bạn có thể cháy túi. Nhưng ở đây, chỉ khoảng 5 USD (hơn 130.000 đồng) là bạn đã có một ly nước và một bữa ăn. Vì vậy, mọi người ra ngoài ăn suốt, không chỉ những người có tiền. Tôi thực sự nghĩ điều này tạo nên một xã hội sôi động hơn, thay vì mọi người chỉ ở nhà vì lo lắng về tiền bạc”, anh nói.

Những chia sẻ này phản ánh một thực tế rằng chi phí ăn uống, dịch vụ tại Việt Nam đủ thấp để việc ăn ngoài trở thành “một phần của cuộc sống thường nhật”, thay vì là hoạt động tiêu dùng cần cân nhắc.

Một ngày sống với 10 USD: Chi tiêu “không cần tính toán”

Không chỉ là những bữa ăn rẻ, nhiều nhà sáng tạo nội dung đã thử nghiệm việc sống tại Việt Nam với mức chi tiêu tiết kiệm.

Anh Joshua, một nhà sáng tạo nội dung chuyên về chi phí du lịch, liên tục chia sẻ rằng chỉ cần khoảng 10 USD mỗi ngày (khoảng 263.500 đồng) là có thể sống thoải mái tại Việt Nam.

Trong một video, anh thử tính toán chi tiêu để kiểm chứng mức sống này. Buổi sáng, anh gọi một phần ăn sinh tố dinh dưỡng (smoothie bowl) trước khi đi tập gym (thể hình), bao gồm cả phí giao hàng, tổng khoảng 90.000 đồng. Sau đó, anh dành thời gian tập luyện, chi phí mỗi buổi khoảng 18.500 đồng.

Sau khi tập, anh lựa chọn bò né ăn kèm trứng và bánh mì với giá khoảng 40.000 đồng. Tiếp đó, anh thưởng thức một phần mì bò Đài Loan giá 55.000 đồng.

Buổi tối, khi làm việc khuya, anh gọi một bát phở bò, bao gồm cả phí giao hàng với giá 60.000 đồng. Tổng chi phí cho cả ngày sinh hoạt được anh tính toán ở mức 263.500 đồng, tương đương khoảng 10 USD.

Theo Joshua, điều thay đổi lớn nhất không nằm ở số tiền, mà ở cách con người suy nghĩ về tiền.

“Sống ở Việt Nam đã thay đổi cách tôi suy nghĩ. Ở phương Tây, bạn luôn phải nghĩ về thời gian, tiền bạc và khoảng cách. Nhưng ở đây, bạn chỉ cần bước ra ngoài là có đồ ăn, muốn uống cà phê chỉ mất vài phút. Bạn không còn phải suy nghĩ quá nhiều về những việc nhỏ nữa. Đó là sự tiện lợi”, anh nói.

Anh cũng chỉ ra rằng, với khoảng 1 USD tại Việt Nam, du khách có thể tiếp cận nhiều dịch vụ cơ bản như đồ uống, đồ ăn, thậm chí cả di chuyển ngắn trong thành phố.

Ảnh hậu Thiên nga vàng Thái Lan Noona Nuengthida trải nghiệm phố đường tàu, cốm vỉa hè tại Hà Nội đầu năm 2026 (Ảnh: Instagram nhân vật).

Tuy nhiên, chính mức giá “quá dễ chịu” này lại kéo theo một nghịch lý khác là chi tiêu dễ vượt kiểm soát. “Vấn đề khi Việt Nam quá rẻ là bạn sẽ cảm thấy mình như người giàu và nghĩ rằng có thể mua mọi thứ, vì cái gì cũng rẻ, rồi cuối cùng bạn lại tiêu hết tiền”, chị Nila Marino, du khách đến từ Nam Phi, chia sẻ.

Trong một video, chị Nila kể: “Tôi vừa ghé một cửa hàng đồ secondhand (đồ cũ đã qua sử dụng) và đã tiêu khoảng 8 USD (khoảng 210.000 đồng). Sau đó, tôi đến một cửa hàng thực phẩm lành mạnh, mua thêm vài món khoảng 5-6 USD (khoảng 130.000-160.000 đồng).

Tôi còn mua một ly nước ép chưa đến 1 USD (khoảng 26.000 đồng). Khi mọi thứ đều rẻ, bạn sẽ nghĩ mình có thể mua hết, nên nếu đến Việt Nam, bạn cần cẩn thận vì cộng lại cũng thành số tiền lớn”.

Theo chị, cảm giác “tiền có giá trị hơn” khiến du khách dễ chi tiêu nhiều hơn dự kiến, dù từng khoản đều nhỏ.

Chị cũng cho rằng mức sống tại Việt Nam còn tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với quê nhà. Theo nữ du khách, trong nhiều trường hợp, chi phí du lịch tại châu Á thậm chí còn thấp hơn cả chi phí sinh hoạt thường ngày ở Nam Phi.

Chị cho biết nhiều người thường nghĩ du lịch là tốn kém, nhưng thực tế điều này còn phụ thuộc vào điểm đến. Với chị, Việt Nam là quốc gia có chi phí thấp nhất từng đặt chân tới, vượt xa kỳ vọng ban đầu khi nghe người khác chia sẻ về mức giá rẻ.

Chị Nila trong chuyến du lịch tại Việt Nam (Ảnh: Instagram nhân vật).

Chị nhận định Việt Nam đặc biệt phù hợp với những người làm việc tự do hoặc đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp, chưa có nguồn thu nhập ổn định. Những yếu tố như chi phí sinh hoạt thấp, dịch vụ đầy đủ và môi trường sống thuận tiện giúp họ có thể duy trì cuộc sống trong thời gian dài mà không chịu quá nhiều áp lực tài chính.

“Ở đây mang lại cảm giác tự do vì bạn có thể chi trả cho những điều mình yêu thích”, chị chia sẻ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng với khoảng thời gian sống tại Việt Nam, đặc biệt là tại Đà Nẵng.

Việt Nam: “Thiên đường giá rẻ” nhưng chi tiêu vẫn thấp

Theo số liệu công bố tháng 4/2026 của Tổng cục Du lịch, trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên ngành du lịch duy trì 4 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng, cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ.

Khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm giai đoạn 2023-2026 tăng dần qua từng năm (Đồ họa: Cẩm Tiên).

Trong tương quan khu vực, Việt Nam đang nổi lên như một “điểm sáng” về tốc độ tăng trưởng. Cùng kỳ, Thái Lan đón 11,3 triệu lượt khách nhưng giảm 3,4%, trong khi Singapore đạt 4,4 triệu lượt, tăng nhẹ 2,8%. Indonesia và Philippines lần lượt đạt 3,51 triệu và 1,83 triệu lượt khách.

Dù chưa dẫn đầu về tổng lượng khách, mức tăng trưởng này giúp Việt Nam trở thành một trong những thị trường năng động bậc nhất Đông Nam Á hiện nay.

Theo các báo cáo du lịch, Việt Nam được xem là một trong những điểm đến có chi phí thấp hàng đầu thế giới. Tổ chức UK Post Office từng xếp Hội An (nay thuộc Đà Nẵng) vào nhóm điểm đến rẻ nhất toàn cầu vào năm 2024, 2025.

Du khách đi thuyền ở Hội An (Ảnh: Instagram/@emma_bulley).

Báo cáo này cho biết Hội An là lựa chọn hàng đầu cho du khách có ngân sách hạn chế. Lý do đến từ chi phí ăn uống, đồ uống tại nhà hàng, quán bar thấp, cùng với việc đồng Việt Nam mất giá, giúp số tiền của du khách có thể tiêu được lâu hơn khi đi du lịch.

Chỉ số “Worldwide Holiday Costs Barometer” (Thước đo chi phí nghỉ dưỡng toàn cầu) được xây dựng dựa trên giá trung bình của 8 mặt hàng phổ biến với khách du lịch, gồm cà phê, bia, nước ngọt, rượu vang, nước đóng chai, kem chống nắng, thuốc chống côn trùng và một bữa ăn 3 món.

Kết quả này cho thấy Việt Nam vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh lớn về chi phí, tiếp tục nằm trong nhóm những điểm đến “đáng tiền” nhất đối với du khách quốc tế. Lợi thế về giá giúp Việt Nam thu hút lượng lớn khách quốc tế.

Tuy nhiên, nghịch lý đặt ra là dù lượng khách tăng mạnh, mức chi tiêu của du khách tại Việt Nam vẫn chưa tương xứng.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các báo cáo ngành du lịch khu vực công bố giai đoạn 2024-2025, mức chi tiêu trung bình của khách quốc tế tại Việt Nam dao động khoảng 1.100-1.200 USD mỗi chuyến, thấp hơn đáng kể so với nhiều điểm đến lân cận như Thái Lan, Malaysia hay Singapore. Chi tiêu bình quân mỗi ngày của du khách tại Việt Nam cũng thấp hơn nhiều điểm đến cạnh tranh.

Một trong những nguyên nhân chính là cơ cấu chi tiêu. Phần lớn du khách đến Việt Nam chủ yếu chi tiền cho các nhu cầu cơ bản như ăn uống và lưu trú. Trong khi đó, các khoản chi tiêu có giá trị cao hơn như mua sắm, giải trí, trải nghiệm cao cấp lại chưa thực sự phát triển tương xứng.

Các chuyên gia du lịch nhận định, Việt Nam vẫn thiếu những sản phẩm đủ sức khiến du khách “mở hầu bao” nhiều hơn, như hệ thống mua sắm cao cấp, các chương trình biểu diễn quy mô lớn hay dịch vụ giải trí ban đêm đa dạng.

Ngoài ra, nhiều tour du lịch trọn gói, ngắn ngày cũng khiến du khách ít có cơ hội chi tiêu thêm ngoài chương trình.

Du khách đi du thuyền ở Vịnh Hạ Long (Ảnh: Instagram/@angiemstwn).

Thực tế cho thấy, lợi thế giá rẻ giúp Việt Nam dễ dàng thu hút du khách, nhưng cũng vô tình tạo ra “giới hạn” về chi tiêu. Khi mọi thứ đều rẻ, du khách có thể hài lòng với mức chi tiêu thấp mà không cảm thấy cần thiết phải chi nhiều hơn.

Trong khi đó, ở các điểm đến như Thái Lan hay Singapore, hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, từ bình dân đến cao cấp, giúp du khách có nhiều lựa chọn chi tiêu hơn.

Điều này đặt ra bài toán cho du lịch Việt Nam là làm sao vừa giữ được lợi thế giá cạnh tranh, vừa phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ để tăng giá trị chi tiêu.

Như cách một du khách nhận xét, Việt Nam mang lại “cảm giác tự do vì bạn có thể chi trả cho những điều mình yêu thích”, nhưng để nâng tầm ngành du lịch, có lẽ cần nhiều hơn thế khi không chỉ là rẻ, mà còn phải đáng để chi.