Chàng trai Thái Nguyên nhặt được túi chứa tiền, vàng khi lội nước lũ

Nước lũ vừa rút, gia đình anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) tất bật dọn dẹp nhà cửa để ổn định lại cuộc sống. Hoàn thành mọi việc, anh vội vàng cầm chiếc túi xách nhặt được trong lúc bì bõm lội nước lên trình báo với công an.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trung Kiên cho biết, hôm 6/10, anh rời nhà đi công tác ở xã Na Rì. Một ngày sau, mưa như trút do ảnh hưởng của bão Bualoi khiến nước sông Cầu dâng cao.

Số tiền mặt và vàng trong túi xách do anh Trung Kiên tìm được (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nghe tin nước tràn vào nhà khiến tầng một bị ngập, anh lo lắng cho vợ con và bố mẹ nên quyết định đi xe tải từ Na Rì về phường Phan Đình Phùng.

Thời điểm đó, xung quanh nhà, nước ngập sâu và chảy xiết, rác nổi lềnh bềnh khắp nơi. Anh phải lội nước, đi thuyền... mất 4 tiếng mới về đến chỗ ở.

"Trong lúc lội nước trên đường Phủ Liễn, tình cờ tôi thấy một chiếc túi mắc vào chân. Tôi mở ra, phát hiện bên trong có tiền mặt, nhẫn vàng, thẻ bảo hiểm y tế và một số đồ dùng khác. Do nước bủa vây tứ bề, mọi người đều ở trong nhà nên tôi không thể tìm được chủ nhân", anh cho biết.

Sau đó, anh đăng tải sự việc lên mạng xã hội, hy vọng tìm được chủ sở hữu chiếc túi. Một số người trùng tên liên hệ, nhận mình bị mất tài sản trong lúc nước dâng. Thế nhưng, khi đối chiếu địa chỉ, nhận thấy thông tin không trùng khớp, người đàn ông không dám bàn giao cho họ.

Anh Trung Kiên cảm thấy nhẹ nhõm sau khi chủ nhân nhận lại chiếc túi và toàn bộ tài sản bên trong (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tiếp nhận trình báo từ anh Trung Kiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Phan Đình Phùng nhanh chóng tìm được chủ nhân chiếc túi.

Chiều 11/10, chị T. (sống ở tổ 91, phường Phan Đình Phùng) đã đến đồn công an nhận lại toàn bộ tài sản.

Khoảnh khắc cầm chiếc túi trên tay, chị T. xúc động, nghẹn ngào nói lời cảm ơn ân nhân. Người phụ nữ mong muốn hậu tạ, anh Trung Kiên từ chối.

"Nhặt được của rơi, trả lại chủ nhân là việc nên làm. Trong hoàn cảnh lũ lụt, đó là khối tài sản rất lớn. Sau khi chị T. nhận lại tiền và vàng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm", anh nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) xác nhận sự việc anh La Trung Kiên nhặt được chiếc túi xách chứa tiền, vàng. Sau quá trình xác minh thông tin, phía công an đã bàn giao lại toàn bộ tài sản cho chủ sở hữu.

"Bên trong túi có hơn 60 triệu đồng tiền mặt, khoảng 5 chỉ vàng. Tổng giá trị toàn bộ vàng và tiền khoảng 150 triệu đồng", vị đại diện nói.

Theo vị đại diện, hành động ý nghĩa của anh Trung Kiên là tấm gương rất đáng học tập. Nếu nhặt được tài sản của người khác, bà con nên liên hệ với cơ quan công an gần nhất để tiến hành xác minh nhằm trả lại đúng chủ nhân, tránh bị nhầm lẫn.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân tìm thấy vàng, trả lại cho chủ nhân trong hoàn cảnh thiên tai.

Hồi năm 2024, chị Đặng Thị Yến (xã Ca Đình, nay là xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ) cùng nhiều người khác đi gom quần áo cũ để ủng hộ bà con vùng lũ.

Trong khi phân loại, cả nhóm tìm thấy một chiếc nhẫn vàng trong túi áo. Chị Yến quyết định thông báo trên mạng xã hội và bàn giao cho công an xã để tiến hành xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định, đó là nhẫn cưới của một cặp vợ chồng sống ở xã lân cận.

Hành động tốt đẹp của chị Yến và nhóm từ thiện đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Phía công an đánh giá cao lòng tốt, sự thật thà của bà con.