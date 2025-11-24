Đắk Lắk lý giải việc thiệt hại nặng nề trong mưa lũ

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó trên địa bàn tỉnh, tính đến hết ngày 23/11.

Theo thống kê, toàn tỉnh ghi nhận 63 người chết và 8 người mất tích. Phần lớn nạn nhân là người cao tuổi, có bệnh nền, một số trường hợp tử vong không phải do tác động trực tiếp từ lũ.

Tính đến ngày 23/11 toàn tỉnh ghi nhận 71 người chết và mất tích do mưa lũ (Ảnh: Nam Anh).

Tỉnh đã có hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu, hơn 120 căn nhà bị sập hoặc hư hỏng hoàn toàn. Hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi… bị tàn phá nghiêm trọng. Toàn tỉnh có khoảng 3,2 triệu gia súc, gia cầm chết.

Tổng thiệt hại sơ bộ của đợt lũ lên tới gần 5.500 tỷ đồng, chưa bao gồm tài sản trong hộ dân.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh cho biết công tác chỉ đạo, ứng phó đã được Tỉnh ủy và UBND tỉnh triển khai sớm hơn và cao hơn một mức so với các kịch bản thông thường.

Các lực lượng từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “tính mạng con người là trên hết”.

Tỉnh đã chủ động vận động và di dời 11.300 hộ/36.000 người đến nơi an toàn. Khoảng 21.000 cán bộ, chiến sĩ, cùng hàng trăm phương tiện, hàng nghìn trang thiết bị được huy động cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng chức năng đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm tại xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Văn Viễn).

Việc chỉ đạo vận hành liên hồ chứa, hạ mực nước trước lũ và nâng cao khả năng tích nước tại các hồ thủy điện khi mưa lớn xảy ra là giải pháp kỹ thuật đúng đắn, góp phần quan trọng trong việc cắt giảm một lượng lũ rất lớn cho hạ du.

Trong báo cáo này, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk nhận định, dù công tác chuẩn bị và ứng phó đã được thực hiện quyết liệt, tuy nhiên thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh vẫn rất nặng nề.

Nguyên nhân được cơ quan này đưa ra chủ yếu do đây là đợt mưa lũ lớn nhất trong nhiều thập kỷ, tất cả các sông trên địa bàn tỉnh đều vượt mốc lịch sử.

Nguyên nhân khác là yếu tố cộng hưởng bất lợi khi mưa lớn diễn ra trên diện rộng kéo dài liên tục 9 ngày, kết hợp với địa hình ngắn - dốc (từ Tây sang Đông) khiến lũ tập trung nhanh.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lịch sử (Ảnh: Trung Thi).

Đặc biệt, thời điểm lũ đạt đỉnh trùng với triều cường dâng cao và nhiễu động gió Đông mạnh, làm mất khả năng thoát lũ tự nhiên ra biển, gây ngập lụt diện rộng, kéo dài và vượt quá sức chứa an toàn của các hồ đập thủy lợi, thủy điện.

Ngoài ra lũ trên các sông lớn (sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch, Sêrêpốk...) đều vượt mức báo động lịch sử. Sức tàn phá của dòng chảy mạnh đã gây sạt lở đất tại nhiều khu vực và ngập sâu, dẫn đến những thiệt hại bất khả kháng về người, cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi.

UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ kinh phí, lương thực, trang thiết bị y tế, hóa chất phòng dịch, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng… để giúp tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai.