iOS 26 vừa phát hành có gì mới?

Hệ điều hành iOS 26 được xem là một trong những bản nâng cấp lớn nhất mà Apple từng phát hành. Phiên bản này mang đến nhiều thay đổi về giao diện và tính năng cho iPhone.

Ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass

Trên hệ điều hành iOS 26, Apple lần đầu tiên giới thiệu ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass hoàn toàn mới. Thiết kế này cũng được áp dụng đồng bộ trên tất cả nền tảng phần mềm mà công ty phát triển.

Apple cho biết ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass được lấy cảm hứng từ hệ điều hành visionOS. Giao diện hệ thống và các biểu tượng ứng dụng đều được làm mới với thiết kế trong suốt, bắt mắt hơn.

iOS 26 sở hữu ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass hoàn toàn mới (Ảnh: Apple).

Công ty cũng giới thiệu hàng loạt thay đổi bên trong giao diện của ứng dụng Camera, Photos , Safari, Phone, FaceTime,... Màn hình khóa và màn hình chính cũng cung cấp các tùy chọn hiển thị mới. Apple cho biết ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass sẽ được ứng dụng trong nhiều năm tới.

“Đây là bản cập nhật thiết kế lớn nhất từ ​​trước đến nay của chúng tôi. Lần đầu tiên chúng tôi giới thiệu một thiết kế chung trên các nền tảng của mình.

Thiết kế mới bổ sung các thành phần giống như kính trên toàn bộ giao diện của hệ điều hành iOS, bao gồm cả thanh dock và màn hình khóa”, Alan Dye, Phó chủ tịch phụ trách giao diện người dùng của Apple, chia sẻ.

Cải tiến ứng dụng và dịch vụ AI

Bên cạnh thiết kế mới, hệ điều hành iOS 26 cũng mang lại hàng loạt cải tiến bên trong mỗi ứng dụng. Ứng dụng Camera được thiết kế lại với giao diện tối giản và trực quan hơn.

Ứng dụng Điện thoại được bổ sung tính năng lọc cuộc gọi, có thể hỗ trợ trả lời cuộc gọi hoặc giữ máy khi người dùng đang bận. Trong khi đó, ứng dụng Tin nhắn tích hợp khả năng tùy chỉnh hình nền, cho phép tạo các cuộc thăm dò ý kiến...

Tính năng Live Translation (dịch trực tiếp) có khả năng dịch cuộc hội thoại theo thời gian thực (Ảnh: Apple).

Công ty cho biết Apple Intelligence đã được tích hợp vào nhiều nơi hơn để giúp người dùng giao tiếp giữa nhiều ngôn ngữ, tạo ra nhiều hình ảnh mang tính cá nhân hơn và sử dụng các phím tắt hữu ích hơn.

Đối với tính năng Genmoji, Apple sẽ cho phép người dùng kết hợp hai biểu tượng cảm xúc để tạo biểu tượng cảm xúc mới, thay vì chỉ sử dụng mô tả văn bản như trước đây.

Tính năng Live Translation (dịch trực tiếp) có khả năng dịch cuộc hội thoại theo thời gian thực. Tính năng này có thể được sử dụng trong các cuộc trò chuyện bằng tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại, FaceTime.

Ngoài ra, Apple cũng giới thiệu hàng loạt cải tiến mới bên trong các dịch vụ của hãng như Apple Music, Apple Maps và Apple Wallet.

Ứng dụng Game và Visual Intelligence

Apple đang phát triển một ứng dụng hoàn toàn tập trung vào việc hỗ trợ người dùng chơi game. Bên trong ứng dụng Games, người dùng có thể truy cập vào toàn bộ thư viện trò chơi trên App Store mà bạn đã tải xuống.

Trong khi đó, thẻ "Play Together" sẽ có chức năng hiển thị những gì mà bạn bè của bạn đang chơi. Người dùng cũng có thể xem bảng xếp hạng các thử thách giữa bạn bè của mình.

Apple đang phát triển một ứng dụng hoàn toàn tập trung vào việc hỗ trợ người dùng chơi game (Ảnh: Apple).

Đối với tính năng Visual Intelligence, Apple sẽ cho phép người dùng có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để tìm hiểu về những gì đang hiển thị trên màn hình của iPhone.

Đơn cử, khi thấy một chiếc áo khoác trên mạng xã hội, người dùng có thể chụp ảnh màn hình và sử dụng Visual Intelligence để tìm kiếm các thông tin về chiếc áo đó trên Google. Người dùng cũng có thể chụp ảnh màn hình một sự kiện và sử dụng Visual Intelligence để thêm thông tin đó vào ứng dụng lịch.

Apple cho biết iOS 26 và các phiên bản hệ điều hành khác sẽ được phát hành chính thức vào mùa thu năm nay. Nhiều khả năng, bản cập nhật sẽ được cung cấp cùng với thế hệ iPhone 17 dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới.

Những thiết bị hỗ trợ

Hệ điều hành iOS 26 sẽ được cài đặt sẵn trên dòng sản phẩm iPhone 17 và iPhone Air mà Apple vừa giới thiệu.

Ngoài ra, bản cập nhật này còn hỗ trợ các thiết bị đời cũ, bao gồm:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (thế hệ thứ 2 trở lên)

Để cập nhật iOS 26, người dùng có thể truy cập vào phần Cài đặt -> Cài đặt chung -> Cập nhật phần mềm.