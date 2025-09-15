Theo kế hoạch, những thiết bị này sẽ chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam từ 8h sáng 19/9. Đến nay, hai mẫu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đã rơi vào tình trạng cháy hàng, đặc biệt là phiên bản màu cam vũ trụ. Điều đó cũng khiến cho thời gian giao hàng bị kéo dài hơn.

Nhiều người bán lại suất mua sớm iPhone 17 Pro Max với giá cao hơn vài triệu đồng so với giá niêm yết (Ảnh chụp màn hình).

Trên các hội nhóm trao đổi về iPhone, nhiều người đã chào bán lại iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max (theo suất nhận hàng sớm). Mức giá chào bán cao hơn 4-8 triệu đồng.

Những đơn hàng nhận máy sớm vào sáng 19/9 hiện có mức giá cao nhất. Theo đó, giá iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ bị đẩy lên mức 46 triệu đồng cho phiên bản 256GB, cao hơn 8 triệu đồng so với giá chính hãng. Những phiên bản có dung lượng lớn hơn còn bị "thổi" giá lên mức cao hơn.

Các phiên bản màu sắc khác như bạc hay xanh đậm cũng được chào bán với giá cao hơn 2-3 triệu đồng so với giá niêm yết. Giá bán sẽ thay đổi tùy theo từng phiên bản màu sắc và thời gian nhận máy.

Trên thực tế, tình trạng này đã xuất hiện từ vài năm trở lại đây, đặc biệt vào mỗi dịp Apple ra mắt iPhone màu mới. Lợi dụng tình trạng khan hàng trong giai đoạn đầu mở bán, không ít người đã đầu cơ iPhone để kiếm lợi.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông CellphoneS, cho biết gần 10.000 đơn đặt cọc tại hệ thống này đã có thời gian nhận hàng cụ thể. Ngoài ra, hệ thống còn hơn 30.000 lượt đăng ký chờ thông tin hàng hoá.

Tương tự những năm trước, iPhone 17 Pro Max tiếp tục là phiên bản được người dùng tại thị trường Việt Nam chọn mua nhiều nhất. Thống kê từ các đại lý cho thấy khoảng 50-60% đơn hàng lựa chọn phiên bản màu cam sa mạc.

iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam vũ trụ được quan tâm nhất tại Việt Nam (Ảnh: TechRadar).

"Xu hướng mua sắm của người dùng tại thị trường Việt Nam vẫn tương đồng với các năm trước. Khách hàng luôn ưu tiên lựa chọn phiên bản cao cấp nhất để trải nghiệm công nghệ và các tính năng mới từ Apple", ông Nguyễn Văn Giàu, đại diện hệ thống Di Động Mỹ, cho biết.

Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, lượng hàng cung ứng trong giai đoạn đầu sẽ chưa thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt khi năm nay Việt Nam là một trong những quốc gia trả hàng đầu tiên trên toàn cầu. Do đó, tình trạng cầu vượt cung nhiều khả năng là không thể tránh khỏi.

"Trong giai đoạn đầu mở bán, toàn bộ lượng hàng tại hệ thống sẽ ưu tiên đáp ứng cho các khách hàng đã đặt cọc trước. Phiên bản iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ có thể rơi vào tình trạng khan hàng tạm thời do lượng đặt sớm vượt dự kiến.

Tuy nhiên, các đợt hàng tiếp theo sẽ được phân bổ liên tục trong những tuần kế tiếp, đảm bảo khách hàng có thể nhận máy trong thời gian hợp lý nhất", đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile chia sẻ.