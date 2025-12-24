Cắt dạ dày hình ống giúp bệnh nhân 113kg kiểm soát béo phì và bệnh mạn tính

Hơn một thập kỷ sống chung với béo phì và nhiều bệnh lý mạn tính

Chị H (46 tuổi) nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc với tình trạng béo phì nhiều năm, cân nặng lên tới 113kg, chỉ số BMI 45,27 - thuộc béo phì độ III, mức nguy cơ rất cao theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Thể trạng nặng nề khiến chị gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, gần như không thể tự đi lại, chất lượng sống suy giảm nghiêm trọng. Tình trạng này cũng khiến chị mắc nhiều bệnh lý mạn tính nguy hiểm như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, gan nhiễm mỡ và các bệnh lý xương khớp do cơ thể phải chịu quá tải kéo dài.

Suốt hơn 10 năm, chị H đã kiên trì dùng đủ loại thuốc giảm cân, ăn kiêng và tập luyện nhưng không hiệu quả, cân nặng ngày càng tăng, các chỉ số chuyển hóa ngày càng xấu.

Bệnh không chỉ làm suy kiệt thể lực mà còn tạo áp lực tâm lý nặng nề, khiến chị thường xuyên mệt mỏi, tự ti sống trong lo lắng trước nguy cơ biến chứng tim mạch, đột quỵ.

“Tôi đã thử đủ loại thuốc giảm cân nhưng vẫn không kiểm soát được cân nặng. Có giai đoạn, tôi còn bị tức ngực, khó thở, huyết áp tăng cao do tác dụng phụ của thuốc, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, tinh thần bế tắc. Điều tôi mong mỏi nhất lúc này chỉ là chấm dứt chuỗi ngày nặng nề ấy để được sống khỏe mạnh hơn”, chị H cho biết.

Cân nặng 113kg khiến chị H gần như không thể tự đi lại được (Ảnh: BVCC).

Theo bác sĩ Như Quỳnh chuyên khoa Nội tiết, vấn đề của người bệnh không đơn thuần là béo phì mà là một chuỗi rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng đã âm thầm tiến triển hơn 10 năm.

Với diễn biến kéo dài như vậy, việc tiếp tục điều trị nội khoa đơn thuần bằng thuốc khó mang lại hiệu quả lâu dài, thậm chí còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khác cho sức khỏe.

“Nếu tiếp tục điều trị nội khoa đơn thuần, bệnh sẽ khó kiểm soát, nguy cơ tiến triển nặng và phát sinh biến chứng là rất lớn. Vì vậy, sau khi đánh giá toàn diện, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật chuyển hóa nhằm kiểm soát tận gốc nguyên nhân, cải thiện các bệnh lý đi kèm, giúp người bệnh nâng cao chất lượng sống”, ThS.BSNT Nguyễn Thị Như Quỳnh, Khoa Nội tiết, BVĐK Hồng Ngọc, cho biết.

Phẫu thuật cắt dạ dày tạo hình ống - “chìa khóa” giúp kiểm soát béo phì và các bệnh lý mạn tính

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ đã thống nhất chỉ định cắt dạ dày hình ống, đây là phương pháp điều trị hiệu quả hàng đầu hiện nay cho béo phì nặng và các rối loạn chuyển hóa đi kèm.

“Cắt dạ dày hình ống không phải phẫu thuật thẩm mỹ mà là can thiệp điều trị chuyển hóa. Phương pháp này không chỉ giúp người bệnh ăn ít hơn mà còn điều hòa cơ chế thần kinh - nội tiết, giảm cảm giác đói, cải thiện độ nhạy insulin, từ đó kiểm soát hiệu quả đường huyết, mỡ máu và các rối loạn chuyển hóa lâu dài”, ThS.BSNT Nguyễn Thị Như Quỳnh chia sẻ.

Ca phẫu thuật được thực hiện bằng nội soi hiện đại với ê-kíp bác sĩ nhiều kinh nghiệm, chuyên môn cao. Vì người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao, nên công tác gây mê hồi sức được theo dõi chặt chẽ, bảo đảm ca mổ diễn ra an toàn.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện phẫu thuật cắt dạ dày hình ống bằng phương pháp nội soi (Ảnh: BVCC).

Sau 1 ngày phẫu thuật, chị H đã có thể tự đứng và đi lại nhẹ nhàng. Sau 7 ngày, cân nặng giảm 5kg; sau 1 tháng, tổng mức giảm lên tới 15kg, kèm theo sự cải thiện rõ rệt của đường huyết, huyết áp và mỡ máu.

Nhờ đáp ứng điều trị tích cực, chị H được bác sĩ chỉ định ngừng toàn bộ thuốc điều trị đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, cho thấy hiệu quả kiểm soát toàn diện cả béo phì lẫn các bệnh đồng mắc, mang tính bền vững lâu dài chứ không chỉ là giải pháp tạm thời.

Sau 1 ngày phẫu thuật, bệnh nhân có thể đi lại nhẹ nhàng (Ảnh: BVCC).

“Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không chỉ là giảm cân mà là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi không còn phải phụ thuộc vào thuốc mỗi ngày. Cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần cũng thoải mái và lạc quan hơn nhiều”, chị H vui mừng chia sẻ.

Theo các chuyên gia nội tiết, béo phì là bệnh mạn tính phức tạp, thường đi kèm nhiều rối loạn chuyển hóa nguy hiểm, đòi hỏi chiến lược điều trị lâu dài và phối hợp đa chuyên khoa.

Với các trường hợp béo phì nặng, thất bại với điều trị nội khoa, phẫu thuật chuyển hóa là giải pháp cần cân nhắc để kiểm soát căn nguyên và ngăn ngừa biến chứng.