Chứng khoán KIS trao giải xe Honda SH cho nhà đầu tư

Hướng tới “Bản lĩnh chứng trường” mùa 4 với kỳ vọng bứt phá

Sau những dấu ấn mạnh mẽ từ các mùa trước, đặc biệt là “Bản lĩnh chứng trường” mùa 3 với quy mô lớn và sức lan tỏa lớn trong cộng đồng nhà đầu tư, cuộc thi đã ghi nhận sự tham gia của đông đảo cộng đồng nhà đầu tư trên nền tảng ứng dụng giao dịch iKIS.

Theo thống kê từ Chứng khoán KIS, mùa 3 đã đạt được những con số ấn tượng: 146.418 khách hàng tham gia, tăng tới 3.440% so với mùa 2; tổng tài sản khách hàng đạt xấp xỉ 41.000 tỷ đồng, tăng 141%; và tổng giá trị giao dịch lên đến khoảng 145.000 tỷ đồng, tăng 289%.

Trong tuần vừa qua, Chứng khoán KIS đã tổ chức lễ trao giải chung cuộc của “Bản lĩnh chứng trường” mùa 3.

Ông Charlie Shin - CEO Chứng khoán KIS - trao giải Nhất (Bảng Siêu đẳng) cho bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên (Ảnh: Chứng khoán KIS).

Trên nền tảng thành công của mùa 3, “Bản lĩnh chứng trường - All Star” (mùa 4) được Chứng khoán KIS mở ra một chương tiếp theo trong hành trình xây dựng sân chơi đầu tư quy mô lớn, chuyên nghiệp và giàu tính thực tiễn.

Theo đại diện của KIS, mùa All star này sẽ tiếp tục duy trì tinh thần cốt lõi của chương trình - đề cao bản lĩnh, chiến lược và hiệu quả đầu tư - đồng thời nghiên cứu cải tiến về thể lệ, trải nghiệm người dùng và giá trị giải thưởng nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhà đầu tư.

Mùa giải All star này được kỳ vọng sẽ thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà đầu tư đã từng tham gia ở những mùa trước, cùng với làn sóng nhà đầu tư mới gia nhập thị trường. Đây sẽ là cơ hội để những gương mặt xuất sắc tiếp tục khẳng định vị thế, đồng thời tạo động lực để cộng đồng nhà đầu tư không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Khác biệt so với những cuộc thi mang tính quảng bá thông thường, mùa All star đặt ra điều kiện tham gia cao hơn: nhà đầu tư cần có tài sản ròng (NAV) trung bình 10 tháng đạt từ 1 tỷ đồng và tổng giá trị giao dịch trong giai đoạn 1/1-31/10 đạt ít nhất 1.000% NAV trung bình.

Chứng khoán KIS cổ vũ những nhà đầu tư giao dịch “lướt sóng” thường xuyên, am hiểu thị trường và kiên định với chiến lược của mình có thể bước vào đấu trường này.

Tất cả tài khoản đáp ứng yêu cầu sẽ tự động tham gia sau ngày chốt NAV 21/11/2025, mở ra một hành trình tranh tài kéo dài từ 24/11/2025 đến 16/1/2026, trước khi kết quả cuối cùng được rà soát từ 19/1/2026 đến 23/1/2026 và công bố vào ngày 4/2/2026.

Một sân chơi khẳng định bản lĩnh

“Bản lĩnh chứng trường - All Star” với tổng giá trị giải thưởng lên tới 763 triệu đồng (Ảnh: Chứng khoán KIS).

Sự công bằng trong thi đấu là yếu tố cốt lõi khiến mùa All star trở nên hấp dẫn. Chứng khoán KIS phân chia người chơi thành ba bảng đấu dựa trên NAV tại tiểu khoản M1 ở thời điểm cuối ngày 21/11, gồm bảng Tinh anh dành cho các tài khoản từ 10 tỷ đồng trở lên, bảng Siêu đẳng cho các tài khoản từ 3 đến dưới 10 tỷ đồng và bảng Thử thách cho nhóm từ 1 đến dưới 3 tỷ đồng.

Việc phân chia này giúp đảm bảo mỗi nhà đầu tư được cạnh tranh trong môi trường phù hợp với quy mô tài chính và mức độ cạnh tranh họ theo đuổi.

Điểm khiến chương trình trở nên khác biệt nằm ở cơ chế xếp hạng dựa trên tỷ lệ tăng trưởng lũy kế. Tỷ lệ này được thống kê theo từng ngày, điều chỉnh theo dòng tiền nộp rút và nhân lũy kế cho đến khi chương trình kết thúc, đảm bảo mọi biến động trong danh mục đều được phản ánh chính xác.

Mọi giao dịch trên tiểu khoản M1 qua các kênh như ứng dụng iKIS, nền tảng website WTS, môi giới hay giao dịch tại quầy đều được ghi nhận; đồng thời Chứng khoán KIS giữ quyền rà soát toàn diện dữ liệu để loại bỏ các trường hợp vi phạm như chuyển khoản nội bộ đối phó, làm giá hay gian lận kết quả, nhằm giữ vững tinh thần minh bạch của giải đấu.

Tổng giải thưởng lên tới 763 triệu đồng

Một trong những yếu tố khiến mùa All star trở thành tâm điểm chính là tổng giá trị giải thưởng lên đến 763 triệu đồng, được chia thành giải tuần và giải chung cuộc.

Đây là mức giải thưởng chưa từng có trong các cuộc thi dành cho nhà đầu tư tại Chứng khoán KIS, phản ánh sự đầu tư nghiêm túc, quy mô và quyết tâm tạo ra một sân chơi chất lượng.

Mỗi tuần trong suốt 8 tuần thi đấu liên tiếp sẽ là cơ hội để các nhà đầu tư bứt phá, ghi dấu ấn và giành những phần thưởng xứng đáng. Kết thúc chương trình, phần thưởng chung cuộc giá trị lớn sẽ dành cho những người xuất sắc nhất, không chỉ thể hiện qua thành tích tăng trưởng mà còn qua sự kiên định, kỷ luật và tư duy đầu tư vượt trội.

Tính liên tục của giải thưởng giúp cuộc thi duy trì được sự sôi động ở mọi thời điểm. Một tuần giao dịch xuất sắc cũng có thể mang đến phần thưởng, trong khi mục tiêu cuối cùng vẫn là ngôi vị cao nhất tại cuộc thi.

“"Bản lĩnh chứng trường - Mùa all star” không chỉ dừng lại ở những phần thưởng hấp dẫn mà còn là nơi nhà đầu tư thể hiện khí chất, tư duy và bản lĩnh thật sự. Đây là cuộc đua của chiến lược, của sự nhẫn nại vượt qua biến động thị trường và của khả năng tận dụng cơ hội đúng thời điểm.

KIS Việt Nam tin rằng chương trình sẽ tạo ra cảm hứng tích cực, thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa trong cách thức đầu tư và góp phần xây dựng cộng đồng nhà đầu tư ngày càng bản lĩnh, kỷ luật và hiệu quả hơn", đại diện công ty cho hay.

Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về mùa giải All star tại website của Chứng khoán KIS: www.kisvn.vn